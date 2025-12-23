Юнг — Воспоминания, сновидения, размышления

Летом 1956 года на конференции Эранос в Асконе издатель Курт Вольф впервые выразил желание опубликовать в нью-йоркском издательстве «Panthéon books» биографию Карла Густава Юнга. Долгое время сотрудничавшая с Юнгом доктор Иоланда Якоби предложила взять на себя работу биографа.

Все мы хорошо сознавали, что задача эта не из легких. Известно было нежелание Юнга выставлять напоказ свою личную жизнь. И действительно, лишь после длительного периода сомнений и колебаний он выделил мне время: мы занимались раз в неделю после обеда. Если учесть, что работал он ежедневно и напряженно, а уставал быстро (ему было уже за восемьдесят), это занимало значительную часть его рабочего распорядка.

Мы начали весной 1957 года. По плану Курта Вольфа предполагалось, что книга будет написана не как «биография», но как «автобиография», — от лица самого Юнга, что и определило ее форму. Моя задача состояла лишь в том, чтобы ставить вопросы и записывать ответы. Поначалу Юнг был довольно скрытен, но вскоре он стал относиться к работе с все большим воодушевлением. Он стал рассказывать о себе, своем становлении, своих сновидениях и размышлениях и ему самому это стало интересно.

К концу года в отношении Юнга к нашим совместным усилиям наступил решительный перелом. Мы затронули находившиеся глубоко в подсознании образы детства, и он почувствовал связь их с идеями работ, которые писал в конце жизни, хотя не мог вполне понять характер этой связи. Однажды утром он сказал мне, что хочет сам записать воспоминания детства. К этому времени он уже многое рассказал мне, но в моей истории все еще были большие пробелы.

Решение это стало приятной неожиданностью — я знала, с каким большим напряжением Юнг писал. В последние годы он не предпринимал ничего подобного, если только не чувствовал некоторого «внутреннего обязательства». Теперь ему стало казаться, что работа над «Автобиографией» внутренне оправдана.

Юнг Карл Густав — Воспоминания, сновидения, размышления

Записано и отредактировано Аниэлой Яффе. - Пер. с нем. — Киев: AirLand, 1994. — (Citadelle)

ISBN 5-88230-019-3

Юнг Карл Густав — Воспоминания, сновидения, размышления — Содержание