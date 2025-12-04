Юнгер - Книга песочных часов
Песочные часы — читателю знакомо эмоциональное состояние, когда предмет вызывает интерес, независимо от того, пользуемся ли мы им ежедневно или бросаем на него мимолетный взгляд. Так зарождается всякая симпатия и склонность к коллекционированию. Мы пытаемся разобраться в предмете и погружаемся в его суть. Он открывает нам свои тайны, а проявив терпение, мы обнаружим, что одна тайна сменяет другую. Самый крошечный цветок врастает корнями в бесконечность, мы его обнаруживаем именно благодаря нашему интересу. Невидимое — это всего лишь завеса.
Подобное происходило у меня с песочными часами. Впервые мне подарил их Клаус Валентинер, к сожалению, он как многие дорогие мне друзья пропал без вести в России. Я относился к ним как к любой из антикварных диковинок, обычно хранившихся на полках или среди книг. Лишь гораздо позже, работая ночью, я заметил, что от этих песочных часов исходило своеобразное умиротворение, тихая жизнь, заключенная в металлический корпус как в домик для сверчка. Не время ли придало им опаловый блеск, тончайший налет, обычно встречающийся у обнаруженного при раскопках стекла? Белый песок беззвучно пересыпался из одной колбы в другую. В верхней он принимал воронкообразную форму и поднимался куполом в нижней. Эту сооруженную из минувших мгновений груду песка впору считать утешительной приметой того, что время убегает, но не исчезает. Оно концентрируется в глубинном пространстве.
Песочные часы нередко ассоциировались с совершаемыми в тишине научными исследованиями и домашним уютом. Подтверждением тому являются известные гравюры Дюрера: «Меланхолия» и «Святой Иероним в келье». На первой мы видим предающегося размышлениям ангела, держащего в руках циркуль, его окружает фаустовский инструментарий: магические кристаллы, весы, математические таблицы. На фоне звездного неба полыхает алхимический огонь. На второй изображен работающий над рукописью святой в своей келье. Обстановка состоит из книг, светильников, сосудов, исписанных листов бумаги, черепа и распятия. Под скамейкой лежит пара садовой обуви, лучи солнца проникают сквозь оконные стекла в свинцовом переплете.
Юнгер Э. - Книга песочных часов
Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 212 с.
Перевод с немецкого — Ирина Глебова.
Юнгер Э. - Книга песочных часов - Содержание
АТМОСФЕРА ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ
ЧАСЫ И ВРЕМЯ
Часы в нашем мире
Жизнь без часов
Солнечные часы
Водяные часы
Огненные часы
Цветочные и прочие природные часы
Цикличное и линейное время
Внедрение колесных часов
Колесные часы не были космическими или теллурическими
Все модели колесных часов модифицируют основную идею
Обретение прототипа произошло случайно
Это идентично сфере случайностей в мире техники
Мельницы и часы как прообраз современного технического оборудования
Распространение колеса
Колесная передача. Механизмы древнего мира и современные
Колесо и спусковой механизм
Спусковой механизм как основная идея шестереночных колес
Время изобретения часов. Его уникальность и непредсказуемость
Предположения об изобретателе шестереночных часов. Герберт
Темная сторона мира часов
Часы как первый механизм нашего мира
Часы как первое автоматическое устройство
Заключение
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Этимология
Происхождение песочных часов
Колба, корпус и песок
Мастера песочных часов
Песочные часы в кабинете
На кафедре
Время работы песочных часов
Разбивка времени работы. Хьюз, Штернфельд, Вивиль
Попытки повысить точность песочных часов. Тихо Браге
Попытки автоматизировать песочные часы. Ради и Мартинелли
Знаменитые песочные часы. Гольбейн и Эразм
Песочные часы в современном мире
Песочные часы в литературе
Песочные часы в живописи
Песочные часы как символ смерти. Дюрер
Кронос
Песок и бренность
ВРЕМЯ ПЕСОЧНЫХ ЧАСОВ КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСЫ
РАЗНОЕ О ПЕСОЧНЫХ ЧАСАХ
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