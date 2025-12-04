Песочные часы — читателю знакомо эмоциональное состояние, когда предмет вызывает интерес, независимо от того, пользуемся ли мы им ежедневно или бросаем на него мимолетный взгляд. Так зарождается всякая симпатия и склонность к коллекционированию. Мы пытаемся разобраться в предмете и погружаемся в его суть. Он открывает нам свои тайны, а проявив терпение, мы обнаружим, что одна тайна сменяет другую. Самый крошечный цветок врастает корнями в бесконечность, мы его обнаруживаем именно благодаря нашему интересу. Невидимое — это всего лишь завеса.

Подобное происходило у меня с песочными часами. Впервые мне подарил их Клаус Валентинер, к сожалению, он как многие дорогие мне друзья пропал без вести в России. Я относился к ним как к любой из антикварных диковинок, обычно хранившихся на полках или среди книг. Лишь гораздо позже, работая ночью, я заметил, что от этих песочных часов исходило своеобразное умиротворение, тихая жизнь, заключенная в металлический корпус как в домик для сверчка. Не время ли придало им опаловый блеск, тончайший налет, обычно встречающийся у обнаруженного при раскопках стекла? Белый песок беззвучно пересыпался из одной колбы в другую. В верхней он принимал воронкообразную форму и поднимался куполом в нижней. Эту сооруженную из минувших мгновений груду песка впору считать утешительной приметой того, что время убегает, но не исчезает. Оно концентрируется в глубинном пространстве.

Песочные часы нередко ассоциировались с совершаемыми в тишине научными исследованиями и домашним уютом. Подтверждением тому являются известные гравюры Дюрера: «Меланхолия» и «Святой Иероним в келье». На первой мы видим предающегося размышлениям ангела, держащего в руках циркуль, его окружает фаустовский инструментарий: магические кристаллы, весы, математические таблицы. На фоне звездного неба полыхает алхимический огонь. На второй изображен работающий над рукописью святой в своей келье. Обстановка состоит из книг, светильников, сосудов, исписанных листов бумаги, черепа и распятия. Под скамейкой лежит пара садовой обуви, лучи солнца проникают сквозь оконные стекла в свинцовом переплете.

Юнгер Э. - Книга песочных часов

Тамбов: Ex Nord Lux, 2025. — 212 с.

Перевод с немецкого — Ирина Глебова.

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