Юнгеров - Введение в Ветхий Завет
Первый вопрос Общего Историко-критического Введения в Священные ветхозаветные книги составляет история происхождения Священной ветхозаветной письменности.
Во вступлении определены уже были нами характер и значение решения этого вопроса в ряду других исагогических вопросов, его объем и направление.
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет - 2 тома
М.: Директ-Медиа, 2016.
Священные ветхозаветные книги по единогласному иудейскому и христианскому преданию, начали появляться со времени Моисея, который был первым богодухновенным ветхозаветным писателем. Но прежде, нежели говорить о богодухновенных писаниях Моисея, не лишне коснуться средств сохранения в народной памяти древних событий, — средств, употреблявшихся до приложения искусства письма и в параллель с этим искусством.
Этот частный и как бы побочный вопрос нередко поднимался в исагогической и апологетической литературе по связи с более общим и важным вопросом: сохранялись ли и как сохранялись до Моисея в человеческом роде, у предков еврейского народа и среди самого еврейского народа, истинные предания о древнейших временах мира и человеческого рода, особенно допотопного и послепотопного периодов?
В связи, далее, с таким или иным решением этого вопроса стояло решение апологетического вопроса о степени исторической достоверности Моисеевых сказаний, особенно в книге Бытия. Таким образом, поставленный нами частный вопрос является вполне уместным в Историко-критическом Введении. Здесь же он, по нашему мнению, уместнее, чем в других отделах, потому что является в естественном хронологическом порядке первым, обнимающим более древнее, чем все другие вопросы, время и стоит в связи с искусством письма и началом письменности у евреев.
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1
М.: Директ-Медиа, 2016.
ISBN 978-5-4475-7599-1
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1 - Содержание
Введение
Понятие об Историко-критическом Введении в Священные ветхозаветные книги
Первый отдел История происхождения Священной ветхозаветной письменности
Второй отдел История канона священных ветхозаветных книг
Третий отдел История ветхозаветного текста
Четвертый отдел
- История переводов ветхозаветных книг
- История толкования ветхозаветных книг
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1 - Введение
Книга профессора Казанской Духовной Академии, доктора богословия Юнгерова Павла Александровича «Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги» является итогом более чем тридцатилетней научно-исследовательской работы автора на кафедре Священного Писания Ветхого Завета (кон. 1880-х гг. — 1910 — год последнего авторского издания «Общего введения»). Объединяя в себе все лучшие достижения современной ему западной библеистики с выверенностью православного подхода, труд П. А. Юнгерова представляет систематическое изложение круга общих исагогических вопросов: о ветхозаветном каноне, священном тексте и переводах ветхозаветных книг.
Исторический метод изложения этих вопросов позволяет проследить различные этапы формирования языка священной ветхозаветной письменности, ее канона, историю и взаимовлияние позднейших переводов. Во втором издании (1910 г.) в «Общем введении» автором добавлен раздел по Истории толкования ветхозаветных книг, представляющий особый интерес, ввиду малой разработанности этого вопроса, как вводное и библиографическое пособие к изучению ветхозаветной экзегетики.
В данном издании текст приводится по современной орфографии, с незначительными изменениями авторского синтаксиса в нескольких местах, где это требовалось современными правилами.
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 2
М.: Директ-Медиа, 2016.
ISBN 978-5-4475-7600-4
Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 2 - Содержание
Введение в ветхозаветные книги
Первый отдел. Законоположительные книги
Второй отдел. Исторические книги
Третий отдел. Учительные книги
Четвертый отдел. Пророческие книги
Пятый отдел. Неканонические книги
Заключение
Примечания
спасибо