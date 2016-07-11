Первый вопрос Общего Историко-критического Введения в Священные ветхозаветные книги составляет история происхождения Священной ветхозаветной письменности.

Во вступлении определены уже были нами характер и значение решения этого вопроса в ряду других исагогических вопросов, его объем и направление.

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет - 2 тома М.: Директ-Медиа, 2016.

Священные ветхозаветные книги по единогласному иудейскому и христианскому преданию, начали появляться со времени Моисея, который был первым богодухновенным ветхозаветным писателем. Но прежде, нежели говорить о богодухновенных писаниях Моисея, не лишне коснуться средств сохранения в народной памяти древних событий, — средств, употреблявшихся до приложения искусства письма и в параллель с этим искусством.

Этот частный и как бы побочный вопрос нередко поднимался в исагогической и апологетической литературе по связи с более общим и важным вопросом: сохранялись ли и как сохранялись до Моисея в человеческом роде, у предков еврейского народа и среди самого еврейского народа, истинные предания о древнейших временах мира и человеческого рода, особенно допотопного и послепотопного периодов?

В связи, далее, с таким или иным решением этого вопроса стояло решение апологетического вопроса о степени исторической достоверности Моисеевых сказаний, особенно в книге Бытия. Таким образом, поставленный нами частный вопрос является вполне уместным в Историко-критическом Введении. Здесь же он, по нашему мнению, уместнее, чем в других отделах, потому что является в естественном хронологическом порядке первым, обнимающим более древнее, чем все другие вопросы, время и стоит в связи с искусством письма и началом письменности у евреев.

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1

М.: Директ-Медиа, 2016.

ISBN 978-5-4475-7599-1

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1 - Содержание

Введение

Понятие об Историко-критическом Введении в Священные ветхозаветные книги

Первый отдел История происхождения Священной ветхозаветной письменности

Второй отдел История канона священных ветхозаветных книг

Третий отдел История ветхозаветного текста

Четвертый отдел

История переводов ветхозаветных книг

История толкования ветхозаветных книг

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 1 - Введение

Книга профессора Казанской Духовной Академии, доктора богословия Юнгерова Павла Александровича «Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги» является итогом более чем тридцатилетней научно-исследовательской работы автора на кафедре Священного Писания Ветхого Завета (кон. 1880-х гг. — 1910 — год последнего авторского издания «Общего введения»). Объединяя в себе все лучшие достижения современной ему западной библеистики с выверенностью православного подхода, труд П. А. Юнгерова представляет систематическое изложение круга общих исагогических вопросов: о ветхозаветном каноне, священном тексте и переводах ветхозаветных книг.

Исторический метод изложения этих вопросов позволяет проследить различные этапы формирования языка священной ветхозаветной письменности, ее канона, историю и взаимовлияние позднейших переводов. Во втором издании (1910 г.) в «Общем введении» автором добавлен раздел по Истории толкования ветхозаветных книг, представляющий особый интерес, ввиду малой разработанности этого вопроса, как вводное и библиографическое пособие к изучению ветхозаветной экзегетики.

В данном издании текст приводится по современной орфографии, с незначительными изменениями авторского синтаксиса в нескольких местах, где это требовалось современными правилами.

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 2

М.: Директ-Медиа, 2016.

ISBN 978-5-4475-7600-4

Юнгеров Павел - Введение в Ветхий Завет. Книга 2 - Содержание

Введение в ветхозаветные книги

Первый отдел. Законоположительные книги

Второй отдел. Исторические книги

Третий отдел. Учительные книги

Четвертый отдел. Пророческие книги

Пятый отдел. Неканонические книги

Заключение

Примечания