Юнккаала - Духовные дары

Я рад, что книга «Духовные дары» переведена на русский язык. Состояние духовности в России в 1990-е годы совершенно иное, чем в Финляндии. Но несмотря ни на что, библейская весть неизменна. Она зародилась уже две тысячи лет тому назад и была надежным проводником христианской церкви через тысячелетия. Библейское слово и не может измениться, ибо это есть Слово Божие на все времена. Оно указывает путь к правильной вере, зарождает веру в Спасителя.

Вера поддерживается Словом и святыми таинствами. Христианская церковь собирается вместе для богослужений и других мероприятий, чтобы быть под руководством Бога. В причастии она встречается с Христом и получает подкрепление своей вере. Личная молитва и совместные молитвы являются нормой жизни христианина. У каждого верующего есть свое важное место в церковном единстве, и у каждого есть или должно быть какое-то поручение в приходе. Не только одни священники должны заботиться о Божией церкви, не в этом замысел Бога. Священник есть пастырь церкви, который ответственен за руководство паствой и ее обучением. Все прихожане являются священниками в том смысле, который дается в Библии 1 Петра 2:9: «Но вы — род избранный, царственное священство». Здесь говорится об общем священстве всех верующих. У каждого есть право и обязанность быть свидетелем Христа.

Правда, не все христиане предназначены быть проповедниками. Многие служат в приходах, трудясь руками, ободряющим словом, своим музыкальным даром. Эти данные верующим дары называются духовными дарами. Бог дал их для создания Своей церкви, и Он желает, чтобы их, смело применяли. По Его Слову, у каждого христианина есть какой-нибудь дар. Часто мы думаем, что, во всяком случае, у меня-то нет никакого духовного дара. И все-таки Библия права, а мы заблуждаемся. Надо только найти свой духовный дар. Это одновременно означает и нахождение своего места, то есть назначения в Божией церкви.

В последние десятилетия харизматические движения вновь поднимают разговор о духовных дарах. Как в Финляндии, так и в России есть многочисленные группы христиан, которые подчеркивают важность духовных даров. Многие из этих групп очень ревностны в деле евангелизации и кажутся очень библейскими, поскольку придают большое значение библейскому слову. Другие представляют, однако, крайне узкое понятие Евангелия и подзаконное христианство. Говоря о духовных дарах, отмечают, в первую очередь, три духовных дара: пророчество, говорение иными языками, исцеление больных. При этом забывают, что они представляют только главные пункты в группе духовных даров. В Библии упоминаются более двадцати даров.

Цель этой книги сжато разъяснить, что Библия говорит о духовных дарах. Хочу представить многообразное богатство даров и ободрить каждого в стремлении найти и претворить в дело свои дары. Мы, люди, легко сужаем Божий труд, и тогда какой-то дар поднимается выше других. Моя молитва о том, чтобы Бог дал приходам России библейское пробуждение, где каждый христианин нашел бы свое место в Божией церкви и мог бы служить там смело своими духовными дарами.

Юнккаала Э. - Духовные дары

СПб.: Христианское просветительское общество «Библия для всех», 1996. — 76 с.

ISBN 5-85577-018-4

Юнккаала Э. - Духовные дары – Содержание