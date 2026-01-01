В книге преподавателя Московской духовной академии, кандидата богословия священника Димитрия Юревича освещен широкий круг вопросов, связанных с изучением рукописей Мертвого моря.

Изложена история открытия и исследований кумранских рукописей в XX веке в России и за рубежом; приведены и критически проанализированы основные гипотезы идентификации поселения Кумран и происхождения свитков.

Рассмотрены методы толкования Священного Писания и особенности пророчеств о Христе в библейских рукописях Мертвого моря.

На материале большого количества небиблейских свитков, найденных в районе Кумрана и опубликованных на Западе в 1991-92 годах, показано, какие из ветхозаветных библейских пророчеств о Мессин нашли отражение в иудейского литературе периода III-I веков до Р. X.

Священник Дмитрий Юревич - Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря

СПб.: Аксион эстин, 2004. — 254 с, IV с. ил.

Священник Дмитрий Юревич - Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря - Содержание

Введение

Глава 1. История исследований и важнейшие публикации по свиткам Мертвого моря, мессианизму в кумранских рукописях и в книге Исайи

Глава 2. Методология использования рукописей Мертвого моря для изучения Священного Писания

Глава 3. Мессианизм в книгах Ветхого Завета и в рукописях Мертвого моря

Глава 4. Эммануил: воплотившийся Сын Божий

Глава 5. Деяния Отрасли от корня Иессеева

Глава 6. Слуга Господень: уничиженный и прославленный

Заключение

Список обозначений и сокращений

Условные обозначения

Транслитерация древнееврейских слов

Сокращения

Библиография

Источники

Святоотеческие творения

Современная литература

Приложение 1. Греческий перевод Ветхого Завета Семидесяти толковников в свете библейских рукописей Мертвого моря

Приложение 2. Переводы текстов кумранских рукописей мессианскогосодержания

Священник Дмитрий Юревич - Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря - Введение

Для изучения мессианских пророчеств Ветхого Завета в книге привлекались как библейские, так и небиблейские рукописи Мертвого моря. На материале библейских рукописей удалось выявить ряд интересных особенностей древнейшего текста Библии, зафиксированного в кумранских свитках. Анализ небиблейских манускриптов, найденных в районе Мертвого моря, позволил установить, какие из пророчеств Ветхого Завета о Христе были популярны и нашли отражение и развитие в литературе иудеев Палестины периода с III века до Р. X. по I в. по Р. X., а какие — отодвинуты на второй план или вообще оставлены без внимания. Для сравнения приведено христианское, в частности, святоотеческое понимание указанных пророчеств.

Первые рукописи Мертвого моря были найдены в 1947 году. В течение нескольких лет последовали открытия других свитков (3-я пещера, где найден Медный свиток, была исследована в 1952-ом году; 4-я пещера — в 1954-ом).

Около 20% текстов свитков было опубликовано в ближайшие после открытия годы, публикация остальных задерживалась на протяжении 35 лет. Только в 1991—92 годах, благодаря усилиям исследователей, были опубликованы и стали доступны широкому кругу ученых остальные тексты, из которых особое значение имеют рукописи 4-й пещеры, содержащие ряд важных и интересных произведений. Появление массива новых текстов, позволяющих осмыслить религиозные взгляды различных кругов палестинских иудеев, обусловливает актуальность темы данной работы. В западной литературе имеются исследования библейских пророчеств с привлечением кумранского материала, но они появились еще до публикации в начале 1990-х годов рукописей из 4-й пещеры. Изучение новых текстов с учетом накопленного опыта представляется важным и своевременным.

Научная новизна исследования заключается как в привлечении новых манускриптов, так и в соотнесении мессианской концепции Ветхого Завета с иудейскими воззрениями межзаветного периода и церковной традицией. Подобное сопоставление, с одной стороны, позволяет увидеть напряженное ожидание Мессии, которым было исполнено иудейство Второго храма, с другой — показывает, что высоту ветхозаветных пророчеств о Христе не в состоянии были уразуметь даже лучшие представители иудаизма той эпохи. Взятая во всей полноте, мессианская концепция Ветхого Завета не вписывается в более узкую систему верований и представлений палестинских иудеев указанного периода, зафиксированную в кумранских рукописях, таргумах и апокрифах.

Практическая значимость этого труда для русской богословской и исторической науки заключается в том, что в нем отражены существенные перемены, происшедшие в области мировой кумранологии за последнее десятилетие, проанализированы новые подходы исследований и дана критика старых взглядов и методологии. Данная работа позволит русскому исследователю сориентироваться не только в вопросах мессианизма Ветхого Завета, но и в более обширной сфере кумранской тематики. Она поможет избавиться от несостоятельных, но ставших привычными и до сих пор широко распространенных концепций, сформировавшихся в кумранологии за начальные 45 лет ее существования. Работа прослеживает трансформацию мессианских идей в иудаизме в период позднего Второго храма и ее отражение в небиблейских текстах, а также особенность и правомерность христианского толкования мессианских мест Ветхого Завета.

Хронологические рамки работы охватывают период с III века до Р. X. по I век после Р. X.; кроме этого, приведен краткий обзор развития мессианской концепции в древнем Израиле и указаны церковные толкования III—X вв. после Р. X. В связи с тем, что в последнее десятилетие кардинальным образом изменились многие положения кумранологии, обзор важнейшей литературы по данному вопросу произведен наряду с кратким изложением основных этапов в изучениирукописей Мертвого моря и вынесен в отдельную 1-ю главу. Достижение цели работы было бы невозможно без формулировки полноценной методологии исследования. Исследование проходило на стыке нескольких различных дисциплин: библеистики, герменевтики, кумранологии и истории. По необходимости был затронут достаточно широкий спектр методологических вопросов, чему посвящена особая 2-ая глава.

Прежде всего была рассмотрена проблема идентификации развалин Кумрана, поскольку последние исследования по этому направлению не позволяют утверждать с полной уверенностью, что в Кумране находилось какое-то религиозное поселение. Проанализирован важнейший вопрос происхождения рукописей Мертвого моря и показано, что по внешним и внутренним свидетельствам лишь около трети из них могут быть отнесены к плоду творчества каких-либо иудейских сект, а остальные манускрипты не только были созданы и переписываемы за пределами местечка Кумран, но иимели хождение в широкой среде палестинского иудейства.

Рассмотрение указанных вопросов создало методологическую основу, позволившую привлекать кумранские рукописи для изучения религиозных представлений иудеев Палестины. Дополнительно освещен вопрос методов толкования Священного Писания в иудаизме периода Второго храма и в новозаветной Церкви. Вводящей в проблематику содержательной части работы является 3-я глава, посвященная мессианской концепции Ветхого Завета, книги Исайи и рукописей Мертвого моря. В этой главе решается также вопрос о том, насколько правомерно некоторые исследователи усматривают в текстах кумранских свитков ожидание палестинскими иудеями прихода двух Мессий.

Основную содержательную часть работы представляют 4-я, 5-я и 6-я главы. В 4-ой главе рассмотрены пророчества Исайи о Мессии как отроке Эммануиле, воплотившемся Сыне Божием; отмечены интересные, иногда принципиальные разночтения Великого свитка Исайи от масоретского текста и сопоставлены идеи небиблейских кумранских рукописей. В 5-ой главе проанализировано учение книги Исайи о личности и деяниях Мессии, изложенное в перикопах о Христе как Отрасли от корня Иессеева.

Наконец, 6-ая глава посвящена всестороннему разбору четырех песней Слуги Господня, при этом указано несколько значительных разночтений Великого свитка Исайи и рассмотрен ряд замечательных небиблейских рукописей Мертвого моря, содержащих мессианские идеи. В 4-ой, 5-ой и 6-ой главах дано для сравнения христианское понимание вышеперечисленных пророчеств о Христе в Ветхом Завете.

В заключении сформулированы основные выводы проделанной работы.

В приложении 1 приведен дополнительный материал о значении греческого перевода Ветхого Завета Семидесяти толковаников в свете библейских рукописей Мертвого моря. Приложение 2 содержит фотокопии и русский перевод наиболее значительных из рассмотренных в работе мессиаских кумранских рукописей.

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