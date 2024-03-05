Слово «благодать», без сомнения, одно из наиболее часто употребляемых в церковной среде. На Богослужениях снова и снова возносятся молитвы и благодарения за Божью благодать. Только благодаря ей мы можем устоять пред Богом и, как несовершенные люди, мы нуждаемся в ней день ото дня. И хотя определение понятия «благодать» неизмеримо важно, используется это слово довольно абстрактно, хотя и повсеместно. Его используют так часто, что его смысл стерт и непонятен. Для многих христиан «благодать» стала благочестивым, но пустым словом, которое на слуху, потому что используется во время Богослужений и в личных молитвах, но в буднях не имеет никакого значения. Этому способствует и отсутствие социальной значимости благодати, которая едва ли находит себе место в современной западной культуре.

Понятие «благодать» стал старомодным, и в секулярном словаре практически исчезло. Вне церковного употребления его можно еще встретить в правовой системе или в устаревшей форме вежливого обращения, такого как «благодатная» или «милостивая». Это безусловно связано с нашим сегодняшним образом жизни. Современный независимый человек не хочет ничего получать даром или быть помилованным. Он более нацелен на то, чтобы получить свое по праву. Мы находимся под влиянием демократической системы и политического либерализма, поэтому для нас привычно, что сумма индивидуумов управляет снизу вверх. Мысль о зависимости от милости высшей власти, пробуждает нечто негативное в эмансипированном человеке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что понятие «благодать» становится чем-то чуждым для современного жителя Западной Европы.

Павел и другие авторы Нового завета используют слово «благодать» (греч. «Χάρις» - «charis»), как и их греко-эллинистическое окружение, в разных аспектах. У короткого слова «харис» довольно широкий диапазон определений. Давайте сначала рассмотрим значение слова «харис» или «благодать» в языческой среде времени Нового Завета, чтобы отчетливей увидеть разницу. Как мы находимся под влиянием окружающей нас сегодня культуры, так и окружение новозаветных авторов влияло на их понимание о благодати (особенно это заметно у Павла).

В греческом окружении новозаветного времени словом «харис» обозначали «...своего рода изобилие и одаренность»2 некоего божества. «Харис» можно было получить свободно и незаслуженно, просто как подарок. Что-то, что уже и так было хорошим, могло с помощью «харис» быть улучшено. Такая форма «благодати» выражалась через изящество, красоту и привлекательность: божества могли сделать свой земной облик более достойным. Одновременно играла роль внутренняя связь слова «харис» со словом «хара» («chara») - радость, т.е. благодать должна была быть связана с тем, что приносит радость. Греки почитали красоту и изящество за высшее счастье. Ничто так не переполняет сердце, как нечто красивое, полученное неожиданно и незаслуженно. Однако «харис» божеств имела непостоянный характер и была довольно хрупкой. Божества могли одарить ею смертных только на ограниченный период времени, и ее красота угасала иногда еще при жизни, самое позднее вместе со смертью. Реакция людей на желанную божественную «харис» (благодать) в свою очередь тоже называлась «харис». Так что это понятие включало в себя и ответ, который мы можем описать словом «благодарность». Подводя итог, можно сказать, что значение слова «харис» в греческом контексте времени Нового Завета означало одновременно изящество, красоту, подарок, милость и благодарность.

Иоханнес Юстус – Воспламеняющая благодать - Жить и служить в Божьей Силе

Второе дополненное издание. - Пер. с нем. – Erzhausen: Форум «Теология & Община» (FthG) Союза свободных пятидесятнических церквей Германии (BFP KdoR, Erzhausen), 2020. – 208 с.

ISBN: 978-3-942001-81-6

Иоханнес Юстус – Воспламеняющая благодать – Содержание

Об авторе

Обращение к читателю

Слова признательности

Вступительное слово автора к русскому изданию

1. «Харис» - маленькое слово с большим значением 1.1 Благодать в современной культуре - известная и чуждая одновременно 1.2 Благодать в грекоязычном окружении новозаветного времени 1.3 Благодать в Евангелиях 1.4 Благодать по Павлу 1.5 Вывод

2. Благодать всеобъемлющая 2.1 Пусть Моей благодати будет достаточно для тебя.... 2.2 По благодати Божьей я есть тот, кто я есть

3. Масштаб благодати 3.1 Не может человек ничего принимать на себя 3.2 Многогранная благодать

4. Познавая Божью благодать 4.1 Почему желать многого не всегда хорошо? 4.2 Меньшее не всегда больше 4.3 Примириться с собственной мерой дара 4.4 Распознать собственную меру

5. Действие Святого Духа в нас

6. Действие Святого Духа через нас 6.1 Божий дар и дар Христа 6.2 Собственные дары 6.3 Дары Духа Святого

7- Духовное крещение

8. Дары откровений 8.1 Слово мудрости 8.2 Слово знания юб 8.3 Дар различения духов

9. Дары силы 9.1 Дар веры 9.2 Дары исцелений 9.3 Дар чудотворений или «чудодейственные силы»...

10. Дары речи 10.1 Дар иных языков 10.2 Дар пророчества

11. Пятигранное служение 11.1 Значение пятигранного служения 11.2 Апостолы 11.3 Пророки 11.4 Евангелисты 11.5 Пастыри 11.6 Учителя

12. Перспектива 12.1 Три шага 12.2 Победить боль



Библиография