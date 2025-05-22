Богом избранные, сатану испугавшие — великие личности, творившие и творящие Божью историю. Но кто их обучал? Как они стали такими? И чему мы можем научиться из библейских историй, чтобы те люди, которых доверил нам Бог, смогли вырасти до личностей «по сердцу Божию»? Павел сравнивает жизнь христиан с соревнованием в беге (1 Кор. 9:24). Читая в Послании к евреям о наших «предшественниках» (Евр. 11; 12:1), мы можем добавить, что речь идёт об эстафетном беге.

Некоторые христиане бегут так, как будто они начали этот забег, и они одни завершат его. Но не мы начали забег — Иисус передал Евангелие и дал Своим ученикам команду к старту: «Идите!» Может быть, вы тоже обратили внимание на то, как пожилые люди интересуются своими внуками. Почему? Они поняли, что не смогут завершить самостоятельно этот забег и поэтому осознали, насколько важно новое поколение. Я хорошо помню эстафетный бег в школе. Когда звучал стартовый выстрел, я чувствовала, что он касается меня лично. Эстафетный бег был обычно в конце соревнований, и команды имели примерно одинаковое количество баллов.

Эстафетный бег мог принести команде решающие баллы — и я была последней в эстафете! Какая невероятная ответственность! Возможно, что в эстафетном беге ты бежишь с самой высокой скоростью и всё равно не выигрываешь: если следующий бегун не вовремя стартует из-за того, что не смог принять эстафетную палочку, то все усилия напрасны. Поэтому мы часами тренировались передавать эстафетную палочку.

Ютта Штеклер - Дорис Браун - Ульрике Хайтцер - Познание Бога с самого начала

Соединить каждый день малыша С БОГОМ. Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет

М. Региональная благотворительная общественная организация «Библейская лига», 2009. - 224 с.

Ютта Штеклер - Дорис Браун Ульрике Хайтцер Познание Бога с самого начала Содержание

Часть I

Основания

Божья совершенная школа: семья (Дале Кауфман)

Воспитание детей личностями (Лутц Гей)

Как можно способствовать формированию прочного фундамента в наших детях?

Концепция «С САМОГО НАЧАЛА» и её основы в Библии

Почему мы должны малышей принимать всерьёз?

Как Бог видит детей: дети для Него важны и драгоценны

Пережитое с детьми - плоды работы

Часть II

Рекомендации по проведению практических занятий

Занятия с детьми в семье и в группе

Как готовиться к детским урокам?

Несколько основополагающих принципов

Темы для детских уроков

Элементы детского урока

Важные примечания

Часть III

«Von Anfang ап»Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет

Проекты детских уроков по теме: «Сотворение»

1. Бог сотворил небо

2. Бог сотворил воду для нас людей

3. Бог сотворил воду для растений и зверей

4. Бог сотворил деревья, цветы и траву

5. Бог сотворил маленьких зверей

6. Бог сотворил больших зверей

7. Бог сотворил людей - Он сотворил также меня

8. Бог сотворил детей во всём мире

Проекты детских уроков по теме: «Бог заботится о Своём творении»

1. Молитва

2. Бог даёт нам семью

3. Семья и послушание

4. Как всё растёт

5. Бог даёт нам пищу

6. Бог даёт пищу животным

7. Бог охраняет нас

Проекты детских уроков по теме: «Иисус — наш Друг»

1. Подготовка к Рождеству: Мы радуемся о рождении Иисуса

2. Подготовка к Рождеству: Бог любит нас и послал нам Иисуса

3. Рождение Иисуса (Лук. 2; 1-20)

4. Библейская история: Благословение детей (Мат. 19; 13-15)

5. Библейская история: Усмирение бури (Мат. 8; 23-27)

6. Библейская история: Исцеление слепого Вартимея (Мар. 10; 46-52)

Часть IV

Песни

Часть V