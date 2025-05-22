Ютта Штеклер Дорис Браун Ульрике Хайтцер Познание Бога с самого начала
Богом избранные, сатану испугавшие — великие личности, творившие и творящие Божью историю. Но кто их обучал? Как они стали такими? И чему мы можем научиться из библейских историй, чтобы те люди, которых доверил нам Бог, смогли вырасти до личностей «по сердцу Божию»? Павел сравнивает жизнь христиан с соревнованием в беге (1 Кор. 9:24). Читая в Послании к евреям о наших «предшественниках» (Евр. 11; 12:1), мы можем добавить, что речь идёт об эстафетном беге.
Некоторые христиане бегут так, как будто они начали этот забег, и они одни завершат его. Но не мы начали забег — Иисус передал Евангелие и дал Своим ученикам команду к старту: «Идите!» Может быть, вы тоже обратили внимание на то, как пожилые люди интересуются своими внуками. Почему? Они поняли, что не смогут завершить самостоятельно этот забег и поэтому осознали, насколько важно новое поколение. Я хорошо помню эстафетный бег в школе. Когда звучал стартовый выстрел, я чувствовала, что он касается меня лично. Эстафетный бег был обычно в конце соревнований, и команды имели примерно одинаковое количество баллов.
Эстафетный бег мог принести команде решающие баллы — и я была последней в эстафете! Какая невероятная ответственность! Возможно, что в эстафетном беге ты бежишь с самой высокой скоростью и всё равно не выигрываешь: если следующий бегун не вовремя стартует из-за того, что не смог принять эстафетную палочку, то все усилия напрасны. Поэтому мы часами тренировались передавать эстафетную палочку.
Ютта Штеклер - Дорис Браун - Ульрике Хайтцер - Познание Бога с самого начала
Соединить каждый день малыша С БОГОМ. Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет
М. Региональная благотворительная общественная организация «Библейская лига», 2009. - 224 с.
Ютта Штеклер - Дорис Браун Ульрике Хайтцер Познание Бога с самого начала Содержание
Часть I
- Основания
- Божья совершенная школа: семья (Дале Кауфман)
- Воспитание детей личностями (Лутц Гей)
- Как можно способствовать формированию прочного фундамента в наших детях?
- Концепция «С САМОГО НАЧАЛА» и её основы в Библии
- Почему мы должны малышей принимать всерьёз?
- Как Бог видит детей: дети для Него важны и драгоценны
- Пережитое с детьми - плоды работы
Часть II
- Рекомендации по проведению практических занятий
- Занятия с детьми в семье и в группе
- Как готовиться к детским урокам?
- Несколько основополагающих принципов
- Темы для детских уроков
- Элементы детского урока
- Важные примечания
Часть III
- «Von Anfang ап»Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет
- Проекты детских уроков по теме: «Сотворение»
- 1. Бог сотворил небо
- 2. Бог сотворил воду для нас людей
- 3. Бог сотворил воду для растений и зверей
- 4. Бог сотворил деревья, цветы и траву
- 5. Бог сотворил маленьких зверей
- 6. Бог сотворил больших зверей
- 7. Бог сотворил людей - Он сотворил также меня
- 8. Бог сотворил детей во всём мире
Проекты детских уроков по теме: «Бог заботится о Своём творении»
- 1. Молитва
- 2. Бог даёт нам семью
- 3. Семья и послушание
- 4. Как всё растёт
- 5. Бог даёт нам пищу
- 6. Бог даёт пищу животным
- 7. Бог охраняет нас
- Проекты детских уроков по теме: «Иисус — наш Друг»
- 1. Подготовка к Рождеству: Мы радуемся о рождении Иисуса
- 2. Подготовка к Рождеству: Бог любит нас и послал нам Иисуса
- 3. Рождение Иисуса (Лук. 2; 1-20)
- 4. Библейская история: Благословение детей (Мат. 19; 13-15)
- 5. Библейская история: Усмирение бури (Мат. 8; 23-27)
- 6. Библейская история: Исцеление слепого Вартимея (Мар. 10; 46-52)
Часть IV
- Песни
Часть V
- Образцы наглядных пособий
- Инструкции по изготовлению наглядного материала для проектов детских уроков
Большое спасибо!