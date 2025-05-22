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Ютта Штеклер Дорис Браун Ульрике Хайтцер Познание Бога с самого начала

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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics
Богом избранные, сатану испугавшие — великие личности, творившие и творящие Божью историю. Но кто их обучал? Как они стали такими? И чему мы можем научиться из библейских историй, чтобы те люди, которых доверил нам Бог, смогли вырасти до личностей «по сердцу Божию»? Павел сравнивает жизнь христиан с соревнованием в беге (1 Кор. 9:24). Читая в Послании к евреям о наших «предшественниках» (Евр. 11; 12:1), мы можем добавить, что речь идёт об эстафетном беге.
Некоторые христиане бегут так, как будто они начали этот забег, и они одни завершат его. Но не мы начали забег — Иисус передал Евангелие и дал Своим ученикам команду к старту: «Идите!» Может быть, вы тоже обратили внимание на то, как пожилые люди интересуются своими внуками. Почему? Они поняли, что не смогут завершить самостоятельно этот забег и поэтому осознали, насколько важно новое поколение. Я хорошо помню эстафетный бег в школе. Когда звучал стартовый выстрел, я чувствовала, что он касается меня лично. Эстафетный бег был обычно в конце соревнований, и команды имели примерно одинаковое количество баллов.
Эстафетный бег мог принести команде решающие баллы — и я была последней в эстафете! Какая невероятная ответственность! Возможно, что в эстафетном беге ты бежишь с самой высокой скоростью и всё равно не выигрываешь: если следующий бегун не вовремя стартует из-за того, что не смог принять эстафетную палочку, то все усилия напрасны. Поэтому мы часами тренировались передавать эстафетную палочку.

Ютта Штеклер - Дорис Браун - Ульрике Хайтцер - Познание Бога с самого начала

Соединить каждый день малыша С БОГОМ. Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет
М. Региональная благотворительная общественная организация «Библейская лига», 2009. - 224 с.

Ютта Штеклер - Дорис Браун Ульрике Хайтцер Познание Бога с самого начала Содержание

Часть I
  • Основания
  • Божья совершенная школа: семья (Дале Кауфман)
  • Воспитание детей личностями (Лутц Гей)
  • Как можно способствовать формированию прочного фундамента в наших детях?
  • Концепция «С САМОГО НАЧАЛА» и её основы в Библии
  • Почему мы должны малышей принимать всерьёз?
  • Как Бог видит детей: дети для Него важны и драгоценны
  • Пережитое с детьми - плоды работы
Часть II
  • Рекомендации по проведению практических занятий
  • Занятия с детьми в семье и в группе
  • Как готовиться к детским урокам?
  • Несколько основополагающих принципов
  • Темы для детских уроков
  • Элементы детского урока
  • Важные примечания
Часть III
  • «Von Anfang ап»Тематическая программа для детей от 0 до 3 лет
  • Проекты детских уроков по теме: «Сотворение»
  • 1. Бог сотворил небо
  • 2. Бог сотворил воду для нас людей
  • 3. Бог сотворил воду для растений и зверей
  • 4. Бог сотворил деревья, цветы и траву
  • 5. Бог сотворил маленьких зверей
  • 6. Бог сотворил больших зверей
  • 7. Бог сотворил людей - Он сотворил также меня
  • 8. Бог сотворил детей во всём мире
Проекты детских уроков по теме: «Бог заботится о Своём творении»
  • 1. Молитва
  • 2. Бог даёт нам семью
  • 3. Семья и послушание
  • 4. Как всё растёт
  • 5. Бог даёт нам пищу
  • 6. Бог даёт пищу животным
  • 7. Бог охраняет нас
  • Проекты детских уроков по теме: «Иисус — наш Друг»
  • 1. Подготовка к Рождеству: Мы радуемся о рождении Иисуса
  • 2. Подготовка к Рождеству: Бог любит нас и послал нам Иисуса
  • 3. Рождение Иисуса (Лук. 2; 1-20)
  • 4. Библейская история: Благословение детей (Мат. 19; 13-15)
  • 5. Библейская история: Усмирение бури (Мат. 8; 23-27)
  • 6. Библейская история: Исцеление слепого Вартимея (Мар. 10; 46-52)
Часть IV
  • Песни
Часть V
  • Образцы наглядных пособий
  • Инструкции по изготовлению наглядного материала для проектов детских уроков
Views 207
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2025
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Большое спасибо!

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