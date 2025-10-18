Цей підручник призначено для викладання івриту початківцям у коледжах та середніх школах, на курсах іноземних мов тощо.

У підручнику використано перевірені та ефективні методики викладання івриту, що грунтуються на викладенні основ граматики. Ми впровадили деякі інновації до цієї методики, беручи до уваги ті труднощі, що чекають на учнів, яким незнайомі граматичні категорії івриту.

Звернемо увагу на деякі з цих нововведень.

Досвід підтверджує, що початківцям важко зрозуміти граматику івриту, особливо осягнути всі біньяни дієслова. Саме тому багато уроків ми присвятили набуванню навичок поводження з івритським дієсловом у всіх його підгрупах (гзарот) виключно в легкому біньяні (ПаАлЛЬь), без використання в текстах для читання дієслів у будь-якому іншому біньяні.

До вивчення дієвідмінювання дієслів у легкому біньяні учні також звикають поступово: спочатку ми подаємо теперішній час легкого біньяну у всіх його підгрупах, потім минулий час, інфінітивну форму, і, нарешті, майбутній час і наказовий спосіб. До початку вивчення інших біньянів учні вже засвоюють такі основні категорії, як корінь, підгрупа і дієвідміна, одночасно набуваючи суттєвого словникового запасу. Отримуючи вичерпні знання та фундаментальне розуміння легкого біньяну, учні, таким чином, не матимуть ніяких особливих труднощів чи ускладнень, приступаючи до вивчення інших біньянів.

Щоб не переривати послідовність вивчення легкого біньяну, тему відмінювання іменника ми викладаємо відразу після легкого біньяну перед біньяном ПІіЕЛЬ.

Вивчення числівника є доволі значною проблемою, тому ми присвятили йому чотири уроки поспіль після вивчення біньяну ПІЕЛЬ.

Правила викладені українською мовою і проілюстровані прикладами — словосполученнями й виразами, взятими з матеріалів для читання, підібраних до кожного уроку за зростанням рівня складності.

Люба Ювілер та Нахум М. Бронзник — Га-Йесод – Основи івриту

Люба Ювілер та Нахум М. Бронзник. Га-Йесод – Основи івриту. БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ЮДАЇКИ. ЦЕНТР ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. ПІДРУЧНИК ПІДГОТОВЛЕНО КАФЕДРОЮ ЮДАЇКИ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАТГЕРС - НЬЮ-БРАНСВІК НЬЮ-ДЖЕРСІ С.Ш.А. Переклад українською — Б.Козаченко. 2004 р. – 418 с.

Люба Ювілер та Нахум М. Бронзник — Га-Йесод – Основи івриту - Зміст