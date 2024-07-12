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Заборов - Крестовые походы

Заборов Михаил - Крестовые походы
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History
Крестовые походы на Восток длились без малого двести лет — с конца XI до последней трети XIII в. Это были войны главным образом рыцарства. Свое название они получили оттого, что их участники, снаряжаясь воевать против мусульман (турок и арабов), прикрепляли к одежде — на грудь или плечи — красного цвета матерчатый знак креста, символизировавший религиозные побуждения, цели и намерения воинов: освободить от власти иноверцев Палестину, в представлениях христиан — Святую землю, ибо там, согласно евангельским рассказам, родился, жил и был распят на кресте Иисус Христос, основатель христианской религии. При этом понятие «Крестовый поход» современникам было вовсе не ведомо. В Средние века такая война обозначалась другими терминами — peregrinatio (странствование), expeditio (поход), iter in Terram sanctam (путь в Святую землю), «заморское странствование», «путь по стезе Господней». Формула «Крестовый поход» родилась уже на рубеже Нового времени. Во Франции, видимо, первым ее употребил придворный историк Людовика XIV — Луи Мэмбур, прямо назвавший свой труд на эту тему «История Крестовых походов» (1675 г.); в Германии, как полагают, выражение «Крестовый поход» идет от знаменитого просветителя Ф. Лессинга.
Правильно ли, однако, думать, что Крестовые походы в самом деле всегда и для всех имели только те цели, которые в них провозглашались? А если нет, то в чем же подлинные причины беспрецедентного — по размаху и продолжительности — конфликта средневекового Запада с Востоком? Чем были обусловлены агрессивные устремления феодалов Западной Европы в конце XI в.? Какую роль сыграли в тогдашней ситуации христианская религия, владевшая там умами и душами, и католическая церковь, являвшаяся интернациональным центром феодальной системы? Как складывались взаимоотношения католического Запада, с одной стороны, и праволавного и мусульманского Востока — с другой? Рассмотрение этих трех групп вопросов в их внутренней связи позволит нам понять исторические предпосылки и глубинные истоки «священных войн» европейского рыцарства на Востоке.

Заборов Михаил - Крестовые походы

Москва: Эксмо: Яуза, 2022, 416 с.
Серия "Эпоха Средневековья"
ISBN 978-5-04-168325-2

Заборов Михаил - Крестовые походы - Содержание

Обнажив мечи (предисловие)
  • 1. Возникновение Крестовых походов
  • 2. Первый Крестовый поход
  • 3. Государства крестоносцев на Востоке
  • 4. Крестовые походы XII в.
  • 5. Крестоносцы в Константинополе
  • 6. Упадок крестоносного движения
  • 7. Итоги Крестовых походов
Краткая библиография
Views 215
Rating 4.5 / 5
Added 12.07.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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