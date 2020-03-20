На нашем Святом Афоне в настоящее время сильное брожение умов. Давно не было такого волнения умов, таких неприятностей, какие ныне переживает Св. Афонская Гора. Причина в книге кавказского пустынника Илариона "На горах Кавказа"; где есть много странного, чтобы не сказать больше. Сей пустынник писал некоторым нашим отцам, что он нашел у некоторых новейших духовных писателей "новый догмат", который он понял по-своему, и провел красной нитью чрез всю книгу. Этот новый догмат: обоготворение самого имени Иисус.

Соблазн сия книга вызвала не только у нас на Афоне, но, говорят, и в Глинской и Оптиной пустынях. Кому сия книга по своим новшествам и туманностям не нравится, тому плохо приходится на Св. Афоне и в нашем Пантелеймоновском монастыре, в частности. Догматистов у нас нет, а простецы иноки считают сию книгу непогрешимой. Проживающий в числе нашей браrии ученый инок о. Алексий, духовник обители, в мире А. А. Киреевский, бывший Орловский помещик, питомец Московского университета и Академии, в первое время старался уклоняться от высказывания решительного мнения о сей книге, но ему, как духовнику обители и человеку образованному, наша братия не давала покоя, и он решительно осудил суемудрие автора, за что увлекшаяся братия вознегодовала на своего духовника; таким же нападкам подвергается и иеромонах, академик о. Феофан, питомец Казанской духовной академии, бывший инспектор, кажется, Вологодской семинарии. У нас многие не хотят даже ни благословения принимать, ни брать из их рук антидора за то, что они против обольстившей книги кавказского пустынника.

Забытые страницы русскоrо имяславия. Сборник документов и публикаций по афонским событиям 1910-1913 гт. и движению имяславия в 1910-1918 rт.

Сост.: А. М. Хитров, О. Л. Соломина

М.: Паломникь, 2001. 528 с.

ISBN 5-87464-101-9

Забытые страницы русскоrо имяславия. Сборник документов и публикаций по афонским событиям 1910-1913 гт. и движению имяславия в 1910-1918 rт. - Содержание

Введение

Письмо монахов пустыни Новая Фиваида игумену Свято-Пантелеимоновского монастыря Мисаилу с рассуждениями об имени Божиим и доказательствами о Его Божественности

Доказательства о том, что Имя Иисуса Христа есть Бог

Статья «Религиозное смущение на Старом Афоне. (Из частного письма)»

Соборное рассуждение о Имени Господа нашего Иисуса Христа в пустыни Новая Фиваида на Афоне

Жалоба братии Свято-Андреевского скита в монастырь Ватопед о еретичестве Иеронима, игумена скита

Жалоба иеросхимонаха Антония (Булатовича), поданная в Святейший Синод на архиепископа Волынского и Житомирского Антония

Открытое письмо святогорцев-исповедников имени Божия к архиепископу Никону

Листовка Союза для противодействия распространяющемуся имяборчеству и для предохранения себя от общения с имяборцами «Обращение ко всем православным...»

Доклад игумена Русского на Св. Афонской Горе Пантелеимоновского монастыря архимандрита Мисаила Священному Киноту Св. Горы Афонской с ответами на вопросы по поводу смуты в монастыре

519 Извещение Святейшего Синода Русской Православной Церкви Константинопольскому Патриарху Герману V о посылке архиепископа Никона на Афон для умиротворения русских иноков

Статья «Прибытие архиепископа Никона на Афон»

Журнал Комиссии, образованной при Правлении Добровольного Флота для обсуждения вопроса о посылке одного из пароходов на Афон для доставки оттуда в Одессу русских монахов

Список монахов Русского на Афоне Пантелеймонова монастыря, следующих на пароходе «Херсон» в Россию по распоряжению русского правительства

Заявление братии Русского на Афоне Св. Пантелеймонова монастыря доктору Добровольного Флота о получении ими ран при выселении из монастыря со списком пострадавших

Телеграмма Обер-Прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера товарищу Министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому по вопросу о снятии духовного сана с иноков, возвращающихся с Афона

Секретные телеграммы посла в Константинополе М. Н. Гирса с предложениями о мерах по отношению к афонским монахам, прибывающим в Одессу

Журнал совещания о мерах по устройству и распределению афонских монахов

Список афонских монахов, задержанных в Одессе с объяснительной запиской В. Щербины

Список лиц, подлежащих задержанию в городе Одессе до дальнейших распоряжений

Протокол опроса П. Д. Григоровича о его участии в выступлении монахов на Афоне

Определение Святейшего Синода о пересмотре решения Святейшего Синода отноительно имябожников

Прошение настоятеля Свято-Андреевского подворья в Одессе иеромонаха Питирима Вселенскому Патриарху Герману V с просьбой решить судьбу афонских монахов, находящихся на подворье

Прошение настоятеля Свято-Андреевского подворья в Одессе иеромонаха Питирима в Святейший Синод с просьбой решить судьбу афонских монахов, находящихся на подворье

Рапорт Лебединского уездного исправника Харьковскому губернатору об иеросхимонахе Антонии Булатовиче

Сопроводительное письмо директора Департамента полиции С. Белецкого к переписке товарища Министра внутренних дел В. Ф. Джунковского по вопросу о высылке с Афона монахов

Отношение товарища Министра внутренних дел В. Ф. Джунковского Министру иностранных дел С. Д. Сазонову об освобождении монахов, вывезенных с Афона из тюрьмы за отсутствием состава преступления

Статья архиепископа Никона «Моя поездка на Старый Афон и плоды «великого искушения»

Телеграмма директора Департамента полиции С. Белецкого Одесскому градоначальнику о необходимости возвратить деньги, конфискованные у монахов, вывезенных с Афона

Доклад архимандрита о. Мисаила, игумена Пантелеимоновского монастыря «К вопросу о 19-ти «имябожниках», бывших монахах Пантелеймонова монастыря на Св. Афоне»

Заметки архимандрита о. Мисаила, игумена Пантелемоновского монастыря «Описание событий в Пантелемоновском монастыре за время религиозных брожений в 1913 году»

Из протокола заседания № 47 Государственной Думы 4-го созыва 2-й сессии по обсуждению запросов о событиях, связанных с выселением монахов с Афона

521 Из протокола заседания № 71 Государственной Думы 4-го созыва 2-й сессии по обсуждению запросов о событиях, связанных с выселением монахов с Афона

Донесение Московской Синодальной конторы Святейшему Правительственному Синоду о ходе судебного заседания над афонскими иноками

Донесение митрополита Макария* Московского и Коломенского, Святейшему Правительствующему Синоду о раскаянии пяти афонских монахов и с просьбой принимать в церковное общение других раскаявшихся афонских иноков, не привлеченных к предстоящему суду

Предложение Обер-Прокурора Святейшего Синода В. К. Саблера Св. Правительствующему Синоду о записке Императора Николая II по афонскому делу

Донесение Московской Синодальной конторы Св. Правительствующему Синоду о ходе заседаний суда о принятии в церковное общение афонских иноков Иннокентия и Нарцисса

Донесение Московской Синодальной конторы Св. Правительствующему Синоду о ходе заседаний суда над тринадцатью афонскими иноками, отказавшимися явиться на суд

Определение Св. Правительствующего Синода по делу о шестнадцати афонских иноках, привлеченных к увещанию и суду Московской Синодальной конторы

Акт братства игуменов русских обителей и настоятелей келий на Святой Горе Афонской с осуждением исповедников Имени Божия

Письмо пустынника схимонаха о. Илариона к о. Вуколу

Указ Херсонской духовной консистории благочинному Одесских афонских подворий протоиерею о. Иоанну Воскресенскому об отправке в Москву афонских иноков и донесение И. Воскресенскому о выполнении указа

Ответ иеромонаха Питирима

Прошение монаха Климента, доверенного Русского на Афоне Свято-Андреевского скита, митрополиту Владимиру, С.-Петербургскому и Ладожскому, об отказе афонским монахам имябожникам в выделении им доли из капиталов скита

Рапорт игумена Илариона, настоятеля скита Пицунда, Сергию, епископу Сухумскому, с ходатайством об отказе в передаче скита Пицунда монахам, вывезенным с Афона

Письмо игумена Илариона, настоятеля скита Пицунда, архиепископу Никону с просьбой об ограждении скита от притязаний на него монахов, вывезенных с Афона

Прошение братства игуменов русских обителей и настоятелей келий на Святой Горе Афонской митрополиту Владимиру, С-Петербургскому и Ладожскому ускорить решение вопроса об имябожниках

Свидетельские показания иноков Свято-Андреевского монастыря об архимандрите Давиде

Письмо Назария Курамина, монаха, вывезенного с Афона, Дамиану, монаху Старо-Афонского подворья в Петрограде...»

Письмо Назария Курамина, монаха, вывезенного с Афона, архимандриту Иерониму, игумену Свято-Андреевского скита на Афоне

Указ Правительствующего Сената об освобождении афонских монахов, вывезенных с Афона от уплаты таможенных сборов

Письмо иеромонаха Пафнутия заведующему Одесским Афонским Пантелеймоновским подворьем архимандриту Кирику о положении русских иноков на Афоне

Из статьи Е. Н. Косвинцева «Черный бунт», с примечаниями монаха Климента, упоминаемого в статье

Определение Святейшего Синода по вопросу о праве афонских иноков совершать священнослужения

Письмо иеромонаха Алексия Киреевского архиепископу Никону о подготовке сборника документов по имяславию

Прошение инОков-изгнанников афонских во Всероссийский съезд духовенства и мирян о прекращении церковного на них гонения и о восстановлении их иноческих прав

Прошение иноков монастыря Св. Пантелеймона и скита Св. Апостола Андрея Первозванного, насильно вывезенных со Святой Горы в 1913 г. в Святейший Правительствующий Синод

Прошение монаха Климента, доверенного Русского на Афоне Свято-Андреевского скита, в Святейший Правительствующий Синод

Прошение схимонаха Досифея Святейшему Московскому Поместному собору о решении судьбы афонских иноков, находящих в армии

Прошение схимонаха Досифея и монаха Пантелеймона Святейшему Московскому Поместному собору о пересмотре вопроса об Имени Божием

Письмо заведующего Одесским Афонским Пантелеймоновским подворьем архимандрита Кирика миссионеру Херсонской епархии М. А. Кальневу, члену Церковного Поместного Собора

Прошение афонских иноков в Церковный Всероссийский Поместный Собор

524 Заметка К. Исупова, студента 4-го курса Киевской духовной академии «Афонские русские монахи-исповедники»

Жалоба афонских иноков в Церковный Всероссийский Поместный Собор

Прошение монаха Климента, доверенного Русского на Афоне Свято-Андреевского скита митрополиту Платону, председателю 9-го отдела Священного Поместного Собора Всероссийской Православной Церкви

Всероссийский Поместный Церковный Собор. Отдел о внешней и внутренней миссии. Материалы подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия

Личный состав Подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия

Протокол 1-го заседания Подотдела об афонском движении по вопросу о почитании имени Божия

Протокол 2-го заседания Подотдела об афонском движении, связанном с вопросом о почитании имени Божия

Протокол 3-го заседания Подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия

Отношение Подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия иеромонаху Свято-Андреевского скита на Старом Афоне Валерию, монаху Клименту и прочей братии, находящейся в России с вопросами о национальном составе иноков, принимавших участие в афонском движении

Ответы на вопросы Подотдела об афонском движении иеромонаха Валерия, монаха Климента и прочих братий, находящихся в России

Отношение Подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия настоятелю Свято-Пантелеимоновской часовни в Москве с вопросами по поводу участия малороссов в афонских событиях

Ответы на вопросы Подотдела об афонском движении иеромонаха Валерия, монаха Климента и прочих братий, находящихся в России

Отношение Подотдела об афонском движении, связанном с почитанием имени Божия настоятелю Свято-Пантелеимоновскрй часовни в Москве с вопросами по поводу участия малороссов в афонских событиях

Доклад Секретаря Соборного Подотдела В. И. Зеленцова об афонском движении и приложения к ним

Замечания и дополнения к документу от 10-го марта 1916 года, за № 2670, на основании других документов Синодального архива «об афонских монахах имябожниках»

Замечания и дополнения к документу от 10 марта 1916 года за № 2670, на основании других документов Синодального архива «об афонских монахах имябожниках»

Общая картина отношений высшей церковной власти к имябожникам в связи с вероучением последних об имени Божием

Из постановления Святейшего Патриарха и Священного Синода Российской Церкви

Воспоминания. Краткие описания биографии меня недостойного, епископа Петра Ладыгина. Приложение 1

Митрополит Вениамин (Федченков). Имяславие. Приложение II

Иллюстрации

Именной указатель

Забытые страницы русскоrо имяславия. Сборник документов и публикаций по афонским событиям 1910-1913 гт. и движению имяславия в 1910-1918 rт. - Введение

Вплоть до недавнего времени мало кому из историков православия была известна книга схимонаха о. Илариона "На горах Кавказа", которая вызвала бурные богословские споры на Святой Горе. Афон по теме "о единении с Боrом через Его Имя в Иисусовой молитве", непрерывно продолжавшиеся в 1910-1913 годах среди шеститысячного русского афонского монашества. Следствием этих споров и дискуссий афонских иноков явилось движение "имяславцев", последователи которого не найдя поддержки у Российской высшей церковной иерархии, объявили еретиками всех не разделяющих их убеждения, называя их "имяборцами". Вселенские Константинопольские Патриархи, в чьей юрисдикции находилось афонское монашество, осудили учение; неодобрительную оценку имяславию дал Российский Святейший Синод.

Сугубо полемические дебаты и дискуссии неожиданно переросли в конфликт значительной части русских афонских насельников Свято-Андреевского скита и Русского Свято-Пантелеймоновскоrо монастыря со своими единоверными братьями, а затем с рядом российских иерархов, Министерством иностранных дел, Правительствующим Сенатом и Святейшим Синодом, Государственной Думой и другими учреждениями Российской Империи. Более того, конфликт вышел на международный уровень, включив в число противоборствующих сторон Вселенских Патриархов Иоакима ІІІ и Германа V, правительства Королевской Греции и Оттоманской Порты, а косвенным образом и правительства ряда европейских стран. Богословский спор вышел за рамки мирной дискуссии 9 января 1913 года, когда братия Св.-Андреевского скита сменила иrумена Иеронима, не принимавшего нового учения, на о. Давида, приверженца имяславия. Обиженное меньшинство (70 монахов) обратилось к проэстосам греческого Ватопедского монастыря, которое оповестило о случившемся Российское посольство в г. Константинополе и попросило помощи греческих властей для разрешения возникшего конфликта. Пока МИД Российской Империи готовил ответные меры, греческие власти выслали роту солдат, занявших посты у Св.-Андреевского скита.

5 июня 1913 года, по распоряжению Св. Синода на Афон прибыла комиссия во главе с архиепископом Никоном (Рождественским), которого активная часть братии отказалась выслушать. Проявление монахами открытой враждебности архиепископу Никону (Рождественскому) отчасти объясняется тем, что Владыка осудил в категоричной форме богословские формулировки имяславцев. Афонские иноки наотрез отказались принять послания Св. Синода и Константинопольского Патриарха. Этим была упущена последняя возможность тушения пламени возникшего конфликта путем церковного суда, как это и положено по православным каноническим правилам. После чего логика конфликта перестала укладываться в канонические рамки православных церковных споров, и даже в рамки братских отношений в правосл'авном обществе.