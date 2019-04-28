Религиозная сфера жизни общества, несмотря на обыденность самого присутствия религии в жизни людей, в наши дни остается во многом областью мифологем. Знания соотечественников о религии, о многообразии вероисповеданий не только в масштабах планеты, но и в нашей стране в целом представляются неудовлетворительными. Это относится не только к доктринальным сведениям о традиционных религиях в России, но и к представлениям о месте и роли религиозного сообщества в жизни страны, к достоверным сведениям о присутствующих в российском пространстве религиозных направлениях и организациях их последователей.

Однако еще более печально выглядят представления абсолютного большинства россиян о соотношении таких явлений, как «религия и...» — право, светская мораль, государство, законодательство. Гарантированная Конституцией РФ свобода совести включает в себя право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Жизненное пространство россиян в отличие от религиозного или атеистического является светским, т.е. включающим в себя все многообразие мировоззренческих (в том числе религиозных) позиций, регламентируемое нормами светского права и соответствующей уровню развития культуры общепринятой морали.

Инна Загребина - Практика религиоведческой экспертизы

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. — Серия: Профессиональная практика

ISBN 978-5-9916-9034-8

Инна Загребина - Практика религиоведческой экспертизы - Содержание

Предисловие

Принятые сокращения

Глава 1. Содержание, основные характеристики и гарантии свободы вероисповедания в российском праве и внутренних установлениях религиозных объединений

Глава 2. Теоретико-правовой анализ религиоведческой экспертизы

Глава 3. Методика проведения религиоведческой экспертизы

Глава 4. Правовые основы государственной религиоведческой экспертизы

Глава 5. Правовые основы судебной религиоведческой экспертизы

Заключение

Литература

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Инна Загребина - Практика религиоведческой экспертизы - Глава 1

Рассмотрение вопроса религиоведческой экспертизы представляется важным начать с раскрытия содержания свободы совести и вероисповедания, одной из гарантий которых и выступает данная экспертиза. При всей кажущейся простоте понятие «свобода совести и вероисповедания» сложное и многогранное. На протяжении веков философы, историки и юристы вкладывали различный смысл в его теоретическое понимание. При этом составляющие это понятие категории «свобода», «совесть» и «вероисповедание» всегда рассматривались как тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные.

Ключевым термином, раскрывающим содержание рассматриваемого правового института, является категория «совести». С точки зрения философии совесть выступает в качестве внутреннего нравственного критерия оценки собственных действий, регулирующего высказываемые мысли и действия, и тем самым ограничивающего свободу моральными рамками поведения. Иными словами, совесть есть нравственное сознание, чувство или знание того, что хорошо и что плохо, справедливо или несправедливо.

Совесть определяется нравственными нормами. Человек руководствуется ими во внешнем проявлении своих мыслей и чувств. Если человек поступает бессовестно, то он, как правило, несет ответственность прежде всего моральную, а иногда и правовую. Совесть как элемент нравственного сознания ориентирует человека в мире поступков. Способность к оценке своих поступков с точки зрения добра и зла — одна из основных черт человеческой натуры.