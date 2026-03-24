Загробный мир
Когда я наконец вырос и уехал в колледж, большинство из моих странных видений тут же прекратились. У меня больше не было ночных кошмаров. Я понял, что многие из проблем моей семьи были связаны именно с домом, в котором мы жили. Мои родители живут там до сих пор, и, как вы можете догадаться, я терпеть не могу к ним ездить. Сейчас я уже умею обращаться с зачарованными местами, но у меня все еще осталось много негативных воспоминаний.
Загробный мир. Практическое руководство по некромантии
М. : Касталия, 2021. - 130 стр.
ISBN 978-5-521-16267-3
Загробный мир. Практическое руководство по некромантии - Содержание
Введение
Раздел I. Загробные миры
Иркалла
Гадес
Тир-На-Илл
Патала
Хель
Миктлан
РАЗДЕЛ II. Хтонические боги
Хтонические архетипы
Ацтекские боги
Вавилонские боги
Германские боги
Греко-римские боги
Кельтские боги
Индийские боги
РАЗДЕЛ III. Некромантия
Заключение
