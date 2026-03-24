Когда я наконец вырос и уехал в колледж, большинство из моих странных видений тут же прекратились. У меня больше не было ночных кошмаров. Я понял, что многие из проблем моей семьи были связаны именно с домом, в котором мы жили. Мои родители живут там до сих пор, и, как вы можете догадаться, я терпеть не могу к ним ездить. Сейчас я уже умею обращаться с зачарованными местами, но у меня все еще осталось много негативных воспоминаний.

Загробный мир. Практическое руководство по некромантии

М. : Касталия, 2021. - 130 стр.

ISBN 978-5-521-16267-3

Загробный мир. Практическое руководство по некромантии - Содержание

Введение

Раздел I. Загробные миры

Иркалла

Гадес

Тир-На-Илл

Патала

Хель

Миктлан

РАЗДЕЛ II. Хтонические боги

Хтонические архетипы

Ацтекские боги

Вавилонские боги

Германские боги

Греко-римские боги

Кельтские боги

Индийские боги

РАЗДЕЛ III. Некромантия

Заключение