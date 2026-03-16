Если бы не было кажимостей, мир был бы совершенным преступлением, то есть преступлением без преступника, без жертвы и без мотивов. Преступлением, истина которого была бы навсегда скрыта, а тайна которого никогда не была бы раскрыта за отсутствием следов преступления. Но преступление никогда не бывает совершенным именно потому, что мир выдает себя через кажимости, которые являются следами его несуществования [inexistence], следами континуитета ничто. Поскольку само ничто, континуитет ничто оставляет следы. И благодаря им мир выдает свою тайну. Именно так он позволяет себя почувствовать, одновременно ускользая за кажимостями.

Так же и художник всегда близок к совершенному преступлению, которое заключается в искусстве ничего не выражать. Но он отказывается от этого, и его произведение — след этого преступного несовершенства. Художник, по словам Мишо, — тот, кто изо всех сил сопротивляется фундаментальному импульсу [pulsion] не оставлять следов.

Жан Бодрийяр - Совершенное преступление - Заговор искусства

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. — 347 с.

(Серия «Фигуры Философии»)

ISBN 978-5-386-13301-6

Жан Бодрийяр - Совершенное преступление - Заговор искусства - Содержание

СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Введение

Совершенное преступление

Фантом воли

Радикальная иллюзия

Генезис как обманка

Автоматическое письмо мира

Горизонт исчезновения

Обратный отсчет

Материальная иллюзия

Тайные следы совершенства

Апогей реальности

Ирония техники

Машинальный снобизм

Объекты в этом зеркале

Синдром Вавилонского смешения языков

Радикальное мышление

Другая сторона преступления

Мир без женщин

Хирургическое удаление инаковости

Технический простой желания

Новый Виктимальный Порядок

Не жалей Сараево!

Безразличие и ненависть

Месть зеркальных существ

Заключение

ЗАГОВОР ИСКУССТВА