Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бодрийяр - Совершенное преступление

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Если бы не было кажимостей, мир был бы совершенным преступлением, то есть преступлением без преступника, без жертвы и без мотивов. Преступлением, истина которого была бы навсегда скрыта, а тайна которого никогда не была бы раскрыта за отсутствием следов преступления. Но преступление никогда не бывает совершенным именно потому, что мир выдает себя через кажимости, которые являются следами его несуществования [inexistence], следами континуитета ничто. Поскольку само ничто, континуитет ничто оставляет следы. И благодаря им мир выдает свою тайну. Именно так он позволяет себя почувствовать, одновременно ускользая за кажимостями.

Так же и художник всегда близок к совершенному преступлению, которое заключается в искусстве ничего не выражать. Но он отказывается от этого, и его произведение — след этого преступного несовершенства. Художник, по словам Мишо, — тот, кто изо всех сил сопротивляется фундаментальному импульсу [pulsion] не оставлять следов.

Жан Бодрийяр - Совершенное преступление - Заговор искусства

М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. — 347 с.

(Серия «Фигуры Философии»)

ISBN 978-5-386-13301-6

Жан Бодрийяр - Совершенное преступление - Заговор искусства - Содержание

СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

  • Введение

  • Совершенное преступление

  • Фантом воли

  • Радикальная иллюзия

  • Генезис как обманка

  • Автоматическое письмо мира

  • Горизонт исчезновения

  • Обратный отсчет

  • Материальная иллюзия

  • Тайные следы совершенства

  • Апогей реальности

  • Ирония техники

  • Машинальный снобизм

  • Объекты в этом зеркале

  • Синдром Вавилонского смешения языков

  • Радикальное мышление

  • Другая сторона преступления

  • Мир без женщин

  • Хирургическое удаление инаковости

  • Технический простой желания

  • Новый Виктимальный Порядок

  • Не жалей Сараево!

  • Безразличие и ненависть

  • Месть зеркальных существ

  • Заключение

ЗАГОВОР ИСКУССТВА

  • Заговор искусства

  • Эстетическая иллюзия как эстетическая дезиллюзия

  • Утрата кинематографической иллюзии

  • Искусство как обостренная иллюзия

  • Развоплощение нашего мира

  • Образы, в которых нечего видеть

  • Объект, мастер игры

  • Уорхол, введение в фетишизм

  • Возвращение радикальной иллюзии

  • Интервью по поводу «заговора искусства»

  • Начиная с Энди Уорхола

  • У меня нет ностальгии по прежним эстетическим ценностям

  • Комедия дель арте

  • Искусство между утопией и антиципацией

  • Примечания

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 16.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

