Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов

Мы все слышали о глобализации. Она оказывает влияние на различные аспекты нашей жизни. Все чаще нам приходится бывать в самых разных уголках мира и встречаться с людьми, не знающими нашего языка. Сегодня люди часто посещают другие страны: путешествуют, занимаются бизнесом, уезжают на постоянное место жительства, поэтому все больше людей говорят на нескольких языках.

Свою первую работу в Министерстве торговли я получила только потому, что знала русский. В Кремниевой долине в марте 1998 года в рамках программы содействия экспорту проходил саммит между вице-президентом США Альбертом Гором и российским премьер-министром Виктором Черномырдиным. Для работы с членами российской правительственной делегации требовался человек, говорящий по-русски. Чтобы получить эту должность, мне пришлось пройти проверку спецслужб: ведь на саммите выступали политики и директора крупнейших компаний Кремниевой долины. Мне был всего лишь 21 год, я только что окончила университет — и получила работу на саммите международного масштаба, потому что знала русский язык.

Через несколько месяцев мне пригодилось знание испанского. Министр связи Аргентины прибыл с визитом в Кремниевую долину, а в нашем офисе никто, кроме меня, не говорил по-испански. По закону в моем возрасте нельзя было арендовать транспорт, но мой босс договорился, мне дали микроавтобус, и я провела экскурсию для министра связи Аргентины и его свиты. И снова, как и в случае с российской делегацией, я присутствовала на совещаниях высокопоставленных лиц, с которыми не встретилась бы, если бы не знала языка. Мне было полезно пообщаться с аргентинцами, так как на следующий год я собиралась ехать в Аргентину по стипендии от фонда «Ротари». Я бы упустила все эти возможности, если б не знала русский или испанский.

Представьте себе иностранные языки в виде ключей — и музыкальных, и самых обычных. И каждый раз, когда ваш голос начинает звучать в новом ключе, для вас открывается новая дверь, о существовании которой вы и не догадывались. Каждый язык — это ключ к новому миру. Я открою для вас эти двери, и ваша жизнь наполнится звучанием самых разных языков!

Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 208 с. ISBN 978-5-00057-006-7

Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов - Содержание

Обо мне

Зачем вам иностранный язык? Обучение языкам: мифы и реальность Введение Глава 1 Записки дирижера

Глава 2 Слушаем, слушаем и еще раз слушаем

Глава 3 Пора выступить соло

Глава 4 Время слушать радио

Глава 5 Домашнее задание: просмотр телевизора

Глава 6 Кино как способ развития речевых навыков

Глава 7 Создаем симфонию

Глава 8 Языковая практика как часть повседневной жизни

Глава 9 Кто посоветует другой метод?

Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов - Тайна моего таланта