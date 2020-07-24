Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов

Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык
Мы все слышали о глобализации. Она оказывает влияние на различные аспекты нашей жизни. Все чаще нам приходится бывать в самых разных уголках мира и встречаться с людьми, не знающими нашего языка. Сегодня люди часто посещают другие страны: путешествуют, занимаются бизнесом, уезжают на постоянное место жительства, поэтому все больше людей говорят на нескольких языках.
Свою первую работу в Министерстве торговли я получила только потому, что знала русский. В Кремниевой долине в марте 1998 года в рамках программы содействия экспорту проходил саммит между вице-президентом США Альбертом Гором и российским премьер-министром Виктором Черномырдиным. Для работы с членами российской правительственной делегации требовался человек, говорящий по-русски. Чтобы получить эту должность, мне пришлось пройти проверку спецслужб: ведь на саммите выступали политики и директора крупнейших компаний Кремниевой долины. Мне был всего лишь 21 год, я только что окончила университет — и получила работу на саммите международного масштаба, потому что знала русский язык.
Через несколько месяцев мне пригодилось знание испанского. Министр связи Аргентины прибыл с визитом в Кремниевую долину, а в нашем офисе никто, кроме меня, не говорил по-испански. По закону в моем возрасте нельзя было арендовать транспорт, но мой босс договорился, мне дали микроавтобус, и я провела экскурсию для министра связи Аргентины и его свиты. И снова, как и в случае с российской делегацией, я присутствовала на совещаниях высокопоставленных лиц, с которыми не встретилась бы, если бы не знала языка. Мне было полезно пообщаться с аргентинцами, так как на следующий год я собиралась ехать в Аргентину по стипендии от фонда «Ротари». Я бы упустила все эти возможности, если б не знала русский или испанский.
Представьте себе иностранные языки в виде ключей — и музыкальных, и самых обычных. И каждый раз, когда ваш голос начинает звучать в новом ключе, для вас открывается новая дверь, о существовании которой вы и не догадывались. Каждый язык — это ключ к новому миру. Я открою для вас эти двери, и ваша жизнь наполнится звучанием самых разных языков!
Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 208 с.
ISBN 978-5-00057-006-7
Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов - Содержание
Обо мне
Зачем вам иностранный язык?
Обучение языкам: мифы и реальность
Введение
- Глава 1 Записки дирижера
- Глава 2 Слушаем, слушаем и еще раз слушаем
- Глава 3 Пора выступить соло
- Глава 4 Время слушать радио
- Глава 5 Домашнее задание: просмотр телевизора
- Глава 6 Кино как способ развития речевых навыков
- Глава 7 Создаем симфонию
- Глава 8 Языковая практика как часть повседневной жизни
- Глава 9 Кто посоветует другой метод?
Сусанна Зарайская - Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки - 90 действенных советов - Тайна моего таланта
За свою жизнь я изучала одиннадцать языков, а свободно говорю на английском, русском, испанском, французском, итальянском, сербохорватском, португальском и ладино*.
Когда я жила в Будапеште осенью 1997 года, то могла объясняться по-венгерски, но сейчас почти все забылось. Я немного читаю на иврите, но не разговариваю. Однажды я даже начала изучать арабский, но на второй неделе занятий компакт-диск с упражнениями сломал мой музыкальный центр. Поэтому я помню лишь несколько слов и немного читаю на этом языке.
Меня часто спрашивают, как мне удалось выучить столько языков без посещения языковых школ за рубежом и без репетиторов. Языки всегда давались мне легко, и я не понимала, почему у других с ними возникают сложности. Мне тоже не нравилось зазубривать грамматические правила и таблицы со словами, но я извлекала пользу из такого обучения. Я запоминала правила, как математические формулы, и применяла их, когда нужно.
Я видела, с каким трудом дается английский моему отцу: он учил его еще в СССР, хотя потом прожил в Штатах много лет. Я пришла к выводу, что традиционное обучение языкам бесполезно и что я обладаю особым талантом, раз так легко схватываю языки, несмотря на неэффективность методик. Тогда я еще не знала, в чем заключается этот талант. Я не понимала, почему люди, для которых родным является один из романских языков (французский, испанский, итальянский, португальский или румынский), не могут выучить еще один из той же группы.
Я думала, для них это проще простого: ведь романские языки произошли от латинского и имеют много общего в грамматике и лексике. Но я глубоко ошибалась. Все поражались той легкости, с которой я усваивала правила и языковые конструкции, но еще больше удивлялись моему произношению. Я могла воспроизвести практически любые звуки. Стоило мне сказать пару слов, и носители языка начинали восхищаться моими познаниями. А еще я не произнесла ни одной сложной фразы или заумного слова! Мне говорили, что моя речь безупречна, даже когда я делала ошибки. Мое произношение, повидимому, прекрасно маскировало все недочеты. Я знала, что у меня какой-то дар, но не понимала, что с ним делать или как поделиться им с другими. Он был загадкой для меня самой.
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