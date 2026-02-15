«Царство Божие — между плитой и корзиной с бельём» — это теплая и глубоко практичная книга Анни Засек, адресованная прежде всего женщинам, которые чувствуют себя поглощенными рутиной домашних дел. Основная идея автора заключается в том, что служение Богу не ограничивается стенами церкви или миссионерскими поездками; оно происходит здесь и сейчас — среди немытой посуды, детского плача и бесконечной стирки. Засек утверждает, что домашнее хозяйство — это не досадная помеха духовной жизни, а священное пространство, где формируется характер и проявляется Божье Царство.

Автор делится личным опытом поиска Бога в повседневности, честно говоря об усталости, раздражении и чувстве нереализованности. Она учит превращать монотонный труд в акт поклонения, находя «тихие минуты» общения с Творцом даже в самом плотном графике. Книга помогает пересмотреть отношение к быту: плита становится жертвенником, а забота о семье — живой проповедью любви. Анни Засек не дает магических советов по тайм-менеджменту, но предлагает смену перспективы, которая позволяет увидеть вечность в самых обыденных вещах и почувствовать радость от осознания того, что Бог пребывает с нами в каждом мгновении нашей жизни.

Анни Засек - Царство Божие - между плитой и корзиной с бельём

Walzenhausen: Elaion-Verlag, 2004. – 156 с.

Анни Засек - Царство Божие - между плитой и корзиной с бельём - Содержание

Предисловие

Быть органом - «Что город разрушенный, без стен...» - Это так просто - Влияние детей в школе - В мире, но не от мира - «Мама, вынешь ли ты мне ещё десну?» - Много маленьких плеч - Освобождаться от камней и камешков - Внимательно ли слушал? - И сапоги могут творить чудеса - Тема: «телевизор» - Летнее время- время каникул? Каникулы в любое время! - Если кто у вас потребует отчёта - «Мальчик на побегушках» - Детские уста - Волнение за столом - О-о-х!! - Едва избежав смерти - Особое воскресное утро - Одним ртом больше - Его око видит всё - Огонь всегда горячий - Самое прекрасное для меня переживание из летнего турне - Какое кресло-качалку ты бы хотела? - Именно этот пункт - Гонимы, но не оставлены - Банка мёда - Что такое, собственно, каникулы? - Царство Божье или варежки? - Вовнутрь - это и наружу - Нежное побеждающее «быть-женой» - «Быть совершеннолетним значит...» - Сядь, планируй, властвуй! - Ну что тут такого? - Маленькая, как вошь - У меня это не получается

Приложение