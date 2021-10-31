Феофан Затворник - Псалом Давида 118-й

"Путем, пишет Феодорит, здесь пророк именует жизнь, которую все мы проходим от рождения до гроба" Непорочны в пути те, которые живут непорочно, уклоняясь от всякого греха. "Кто никогда ни в чем не грешил, говорит святой Афанасий Великий, тот непорочен" Ходят в законе Господни те, которые, по выражению Феодорита, "жительствуют сообразно с законами Божиими" , исполняют всякую заповедь , какая ни встретится по течению жизни , не опуская ничего из сознанного обязательным и ни от чего не отказываясь ; иначе - которые делают всякое добро.

Так вот кто блажен! Каким же блаженством? Внутренним или внешним , здешним или будущим? Если угодно Господу и не пагубно для человека, то дается и внешнее счастие ; по внутреннее блаженство неотъемлемо от чистой и богоугодной жизни , которая, при всех внешних лишениях и недостатках , всякому приносит мир и радость, истекающие из спокойной совести и непостыдного воззрения в лице Господу , наполняет душу крепкою надеждою и возгревает в ней чувства, какие свойственно иметь детям к отцу . Такой человек всегда упокоевается в лоне промыслительной и благопопечительной любви Божией.

Блаженства все желают и ищут; оно есть двигатель всех деяний и предприятий человеческих, и больших, и малых. Но не все понимают, в чем оно и как к нему дойти, и даже понявши, не все так располагаются действовать, как нужно, чтобы достигнуть блаженства. В этом скрывается что то непонятное. Человек осязательно терпит тут обман и даже некоторое насилие, и идет куда зря.

Блаженный Августин ведет об этом пространную речь. «Псалом сей с самого начала призывает нас к блаженству , предмету желаний всякого человека. Есть ли кто, был ли когда-нибудь, или будет ли такой, который не желал бы быть блаженным? Какая же нужда призывать к тому, к чему душа человеческая сама собою стремится? Ведь когда кто призывает к чему , то склоняет волю того , к кому обращает речь , устремиться к предлагаемому им . Что же это с нами делают, убеждая возжелать того, чего не желать не можем ? Не лишняя ли это речь? - Нет, не лишняя ; блаженства все желают, но как его достигнуть - не все знают. Словами 6лажени непорочнии говорится как бы так: знаю , чего ты желаешь - ты ищешь блаженства, так, если хочешь быть блаженным, будь непорочен . Но в том-то и дело , что блаженства все желают, а того, без чего достигнуть нельзя желаемого всеми, желают очень немногие. Вот он и выставляет наперед всеми желаемое блаженство , и тут же предлагает непорочность чрез хождение в законе Божием, дабы чрез то , чего все сами желают, расположить и к тому , чего не все желают. Быть блаженным есть столь великое благо, что его желают и добрые, и недобрые; и то не дивно, что добрые ради его добры; но то достойно всякого удивления, чтои недобрые недобры из желания быть блаженными. И преданный чувственным удовольствиям, и ищущий богатства и почестей, и опутавшийся всякими пороками - все ищут блаженства.