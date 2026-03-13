Зауэр - Триумф Распятого

Книга Эриха Зауера «Триумф Распятого» является логическим продолжением его фундаментального исследования истории спасения, сосредоточенным на центральном событии человеческой истории — пришествии, смерти и воскресении Иисуса Христа. Автор ставит задачу раскрыть теологическую и космическую значимость Голгофской жертвы, рассматривая её не как трагедию, а как величайшую победу Бога над силами греха и смерти. Главная идея произведения заключается в том, что Крест является неподвижным центром, вокруг которого вращается вся мировая история, превращая поражение человечества в триумфальное шествие Божьей благодати.

Содержательная часть труда охватывает период от воплощения Христа до становления ранней Церкви и эсхатологических перспектив будущего. Зауер подробно анализирует мессианское служение Иисуса, показывая, как в Нем находят исполнение все ветхозаветные пророчества и типы. Автор уделяет особое внимание искупительному значению крови Христа, победе над сатаной и установлению Нового Завета, который открывает доступ к Богу для всех народов. Книга исследует жизнь Церкви как «тела Христова», призванного свидетельствовать о триумфе своего Главы, и завершается величественным видением грядущего Царства, где Божий замысел достигнет своей окончательной полноты.

Текст написан в глубоком, аналитическом и одновременно вдохновенном стиле, характерном для классического библейского богословия. Эрих Зауер мастерски соединяет строгую догматику с живым призывом к вере, делая сложные теологические концепции доступными для понимания. Работа служит неоценимым ресурсом для пасторов, проповедников и всех христиан, желающих углубить свое понимание искупления и обрести твердую уверенность в победе Христа. Это чтение помогает осознать масштабность духовной победы, одержанной на Кресте, и вдохновляет на жизнь, пронизанную радостью этого непреходящего триумфа.

Типография комбината печати «Радянська Украша».

Тираж 100 тыс. Зак. 02070211.

Перевод на русский язык, художественное оформление - Союз евангельских христиан-баптистов Украины, 1991.

Эрих Зауэр - Триумф Распятого - Содержание

Часть первая. Явление свыше

Глава 1. Явление Искупителя мира

Глава 2. Имя «Иисус Христос». Троякий сан

Глава 3. Весть о Царствии Небесном

Глава 4. Решающая победа на Голгофе

Глава 5. Триумф Воскресения

Глава 6. Вознесение Победителя

Глава 7. Царство Божие открыто для людей

Часть вторая. Церковь первенцев

Первый отрывок. Призвание Церкви Глава 1. Новый народ Божий Глава 2. Апостол язычников

Второй отрывок. Положение Церкви Глава 1. Домостроительство благодати Божиеи Глава 2. Неисследимое богатство Христово Глава 3. «Новое> установление Божие Глава 4. Нынешнее личное спасение

Третий отрывок. Надежда Церкви Глава 1. Восхищение и первое воскресение Глава 2. Судилище Христово



Часть третья. Грядущее царство Божие

Первый отрывок. Мировая система антихриста Глава 1. Личность антихриста Глава 2. Система антихриста Глава 3. Историческая возможность появления антихриста Глава 4. Суд над антихристом

Второй отрывок. Видимое Царство Христа Глава 1. Историческая действительность Царства славы Глава 2. Слава Царства Божиего на земле Глава 3. Гибель мира и суд над миром



Часть четвертая. Завершение мира и Небесный Иерусалим

Глава 1. Новое небо и новая земля

Глава 2. Новый Иерусалим

Глава 3. Совершенный храм Божий

Глава 4. Преображенный рай

От редактора

Примечания