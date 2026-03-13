Зауэр - Триумф Распятого

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга Эриха Зауера «Триумф Распятого» является логическим продолжением его фундаментального исследования истории спасения, сосредоточенным на центральном событии человеческой истории — пришествии, смерти и воскресении Иисуса Христа. Автор ставит задачу раскрыть теологическую и космическую значимость Голгофской жертвы, рассматривая её не как трагедию, а как величайшую победу Бога над силами греха и смерти. Главная идея произведения заключается в том, что Крест является неподвижным центром, вокруг которого вращается вся мировая история, превращая поражение человечества в триумфальное шествие Божьей благодати.

Содержательная часть труда охватывает период от воплощения Христа до становления ранней Церкви и эсхатологических перспектив будущего. Зауер подробно анализирует мессианское служение Иисуса, показывая, как в Нем находят исполнение все ветхозаветные пророчества и типы. Автор уделяет особое внимание искупительному значению крови Христа, победе над сатаной и установлению Нового Завета, который открывает доступ к Богу для всех народов. Книга исследует жизнь Церкви как «тела Христова», призванного свидетельствовать о триумфе своего Главы, и завершается величественным видением грядущего Царства, где Божий замысел достигнет своей окончательной полноты.

Текст написан в глубоком, аналитическом и одновременно вдохновенном стиле, характерном для классического библейского богословия. Эрих Зауер мастерски соединяет строгую догматику с живым призывом к вере, делая сложные теологические концепции доступными для понимания. Работа служит неоценимым ресурсом для пасторов, проповедников и всех христиан, желающих углубить свое понимание искупления и обрести твердую уверенность в победе Христа. Это чтение помогает осознать масштабность духовной победы, одержанной на Кресте, и вдохновляет на жизнь, пронизанную радостью этого непреходящего триумфа.

Эрих Зауэр - Триумф Распятого

Типография комбината печати «Радянська Украша».

Тираж 100 тыс. Зак. 02070211.

Перевод на русский язык, художественное оформление - Союз евангельских христиан-баптистов Украины, 1991.

Эрих Зауэр - Триумф Распятого - Содержание

Часть первая. Явление свыше

  • Глава 1. Явление Искупителя мира

  • Глава 2. Имя «Иисус Христос». Троякий сан

  • Глава 3. Весть о Царствии Небесном

  • Глава 4. Решающая победа на Голгофе

  • Глава 5. Триумф Воскресения

  • Глава 6. Вознесение Победителя

  • Глава 7. Царство Божие открыто для людей

Часть вторая. Церковь первенцев

  • Первый отрывок. Призвание Церкви

    • Глава 1. Новый народ Божий

    • Глава 2. Апостол язычников

  • Второй отрывок. Положение Церкви

    • Глава 1. Домостроительство благодати Божиеи

    • Глава 2. Неисследимое богатство Христово

    • Глава 3. «Новое> установление Божие

    • Глава 4. Нынешнее личное спасение

  • Третий отрывок. Надежда Церкви

    • Глава 1. Восхищение и первое воскресение

    • Глава 2. Судилище Христово

Часть третья. Грядущее царство Божие

  • Первый отрывок. Мировая система антихриста

    • Глава 1. Личность антихриста

    • Глава 2. Система антихриста

    • Глава 3. Историческая возможность появления антихриста

    • Глава 4. Суд над антихристом

  • Второй отрывок. Видимое Царство Христа

    • Глава 1. Историческая действительность Царства славы

    • Глава 2. Слава Царства Божиего на земле

    • Глава 3. Гибель мира и суд над миром

Часть четвертая. Завершение мира и Небесный Иерусалим

  • Глава 1. Новое небо и новая земля

  • Глава 2. Новый Иерусалим

  • Глава 3. Совершенный храм Божий

  • Глава 4. Преображенный рай

От редактора

Примечания

