Мать Мария Констанца Заули - Любовью на любовь - Из личного дневника

Я с радостью приветствую выход в свет книги «Любовью на любовь», русский перевод которой подготовлен издательством «Духовная Библиотека». Эта книга знакомит русскоязычного читателя с отдельными фрагментами личного дневника матери Констанцы Заули, основательницы католической женской монашеской конгрегации Служительниц Поклонения Пресвятым Дарам. Само название книги предельно ясно показывает смысл жизни матери Констанцы: если мы пережили опыт любви Бога к нам, у нас есть лишь одна возможность — ответить на эту любовь любовью. Читая дневник матери Констанцы, мы узнаём, как ее личность погружалась в это общение с Богом, как она стремилась ответить Христу, призвавшему ее отдать свою жизнь ради этой бесконечной любви. Для русского читателя эта книга станет хорошей возможностью познакомиться с примером особого опыта общения с Богом в русле западной христианской традиции. Два ключевых слова хотелось бы выделить в опыте матери Констанцы: молчание и жертва. Все, о чем говорит сестра Констанца, рождается из молчания. В молчании человек находится не перед отсутствием Бога, но перед Его присутствием.

Чтобы услышать Бога, нужно учиться молчать. Наша жизнь переполнена шумом до такой степени, что тишина нередко пугает нас и мы стараемся как можно скорее заполнить ее — телевизором, поверхностными разговорами, делами, убивающими время и эту невыносимую тишину. Лишь начав молчать, допустив к себе тишину, мы начинаем относиться к реальности, нас окружающей, как к знаку присутствия Бога. Нам буквально открывается, что сама наша жизнь — это дар и призвание, что она призвана явиться на свет из глубин бесконечности, чтобы открывать себе и другим богатство пережитого на опыте общения с Богом. Общение с Богом — это цель и смысл жизни любого человека, потому что сказано: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1, 26). Именно этого человек не понимает или не принимает. В этом я вижу корень всей проблемы достойного человеческого существования, проблемы истины и лжи в нашей жизни. Сказать, что конечной целью человека является Бог, значит сказать, что человек и его судьба — это тайна. Дневник матери Констанцы поверяет нам конкретный личный опыт общения с Богом и одновременно показывает, что содержание этого опыта всегда остается тайной. Тайна эта доступна лишь тому, кто сам хочет войти в то же общение, потому что понимает, что жизнь человека осуществляется именно в этом личном опыте общения с Богом.

Мать Мария Констанца Заули - Любовью на любовь - Из личного дневника

Москва, Культурный центр «Духовная библиотека», 2011

Перевод Η. E. Тюкалова

Мать Мария Констанца Заули - Любовью на любовь - Из личного дневника - Содержание

Любовью на любовь: тишина и жертва (Архиепископ Павел Пецци)

Предисловие (о. Диво Барсотти)

Биографические данные

Первая часть СЕМЬЯ (1886-1905)

Вторая часть СЛУЖИТЕЛЬНИЦА СВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА (1905-1933)

Вторая часть В СВЯТОМ КОВЧЕГЕ ЕВХАРИСТИИ (1933-1954)

ПРИЛОЖЕНИЕ