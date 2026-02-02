Церковь Христова находится в настоящее время, как никогда раньше, перед опасностью проникновения обольстительных сил врага и в обстановке оборонительной борьбы. Библия говорит нам, что "в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям" (l Тим. 4,1). Противник Божий, так говорит нам Священное Писание, выступает, и особенно охотно, как "Ангел света". И под этой маской он проявляет, где только может, чудовищную активность.

Одна девушка, по ясному свидетельству одного евангелиста, отдала себя Иисусу. После ее обращения проповедник еще и возложил на нее руки. Приблизительно через год оказалось, что таким образом, в нее вошел злой дух.

Возможно ли, вообще, нечто подобное? Нет, такого не может быть! Злой дух, демон, не может обладать чадом Божиим! Это совершенно немыслимо! Как Бог может допустить подобное?! Такие или подобные им позиции занимают многие и даже весьма искренние христиане.

Возможно, ли действительно нечто подобное? Не преувеличение ли это, причем в очень опасной форме? Книга эта пытается осветить с точки зрения Библии известные аспекты, на которые поэтому, может быть, до сих пор едва ли обращали внимание. Итак, в основу этой книги положено истинное желание помочь читателю с позиций Писания или, конкретнее, дать ему ответ.

Александр Зайбель - Церковь Иисуса: неужели подвергнется обольщению в последнее время?

М.: Благовестник, 1994. - 240 с.

Александр Зайбель Церковь Иисуса Содержание

К читателю

Предисловие

Первое послание к коринфянам: несколько новых перспектив

К вопросу о взаимоотношении детей Божиих с тьмой

Взгляды на возложение рук

Дополнение ко второму изданию

Заключение

Библиография