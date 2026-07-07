Старший Аркан Таро состоит из 22 таинств — из 22 неповторяющих-ся карт. Эти Арканы, несмотря на их качественное разнообразие и самобытную уникальность, тем не менее, могут быть сгруппированы, причём различным образом. Две таких группировки можно считать наиболее усто-явшимися в Традиции.

Первая — это деление старшеарканной колоды пополам — по 11 карт в каждой части. Такая группировка карт помогает лучше понять тот грандиозный слом, который происходит на 11-й ступени нашего духовного восхождения, а также осознать важнейший принцип бинарного строения Старшего Аркана, через трансформацию нашего духовного восхождения с героического режима напряжённости (карты с 1 по 11) в мистический режим открытости высшему (карты с 12 по 21, а также карта с номером 0).

Вторая традиционная группировка карт Старшего Аркана - это разделение на три септенера - три седмицы (с 1 по 7, с 8 по 14 и с 15 по 21) дополненные самой сложной для понимания, вечно ускользающей от любых конкретных определений нулевой картой. Именно эта форма деления Старшего Аркана избрана мной в качестве структуроопределяющего начала данной книги, которая состоит из трёх крупных разделов, соответствую-щих трём септенерам Старшего Аркана Таро — трём виткам великой спирали духовного восхождения.

Григорий Зайцев - Книга 22 — Метафизика старшего аркана таро

— М: «Касталия», 2026. — 324 с.

ISBN 978-5-90811082-2

Григорий Зайцев - Книга 22 — Метафизика старшего аркана таро - Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ВИТОК СПИРАЛИ

Первая ступень — Фокусник-обманщик (Аркан Nº I)

Вторая ступень — Папесса (Аркан Nº II)

Третья ступень — Императрица (Аркан Nº III)

Интермедия — Рефлексия Арканов I-111

Четвёртая ступень — Император (Аркан Nº IV)

Пятая ступень — Римский Папа (Аркан Nº V)

Шестая ступень - Влюблённые (Аркан Nº VI)

Седьмая ступень — Колесница (Аркан Nº VII)

ВТОРОЙ ВИТОК СПИРАЛИ

Первая ступень — Справедливость (Аркан Nº VIII)

Вторая ступень — Отшельник (Аркан Nº IX)

Третья ступень - Колесо Судьбы (Аркан Nº X)

Четвёртая ступень — Сила (Аркан Nº XI)

Пятая ступень — Повешенный (Аркан Nº XII)

Шестая ступень — Смерть (Аркан Nº XIII)

Седьмая ступень — Умеренность (Аркан Nº XIV)

ТРЕТИЙ ВИТОК СПИРАЛИ

Первая ступень — Дьявол (Аркан Nº XV)

Вторая ступень — Башня (Аркан Nº XVI)

Третья ступень — Звезда (Аркан Nº XVII)

Четвёртая ступень — Луна (Аркан Nº XVIII)

Пятая ступень — Солнце (Аркан Nº XIX)

Шестая ступень - Суд или Воскресение мёртвых (Аркан Nº ХХ)

Седьмая ступень — Мир (Аркан Nº XXI)

Дурак или Безумец — неуместное и неисчислимое (Аркан Nº XXII или 0)..

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ