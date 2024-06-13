Зельдин, Теодор - Интимная история человечества

«Моя жизнь — полный провал». Такой вердикт Жюльетта вынесла себе сама, хотя очень редко делится этим с кем-либо. Могла ли ее жизнь сложиться иначе? Да, как и история всего человечества.

Она держится достойно, наблюдая за всем, что происходит вокруг, но не выдавая своих чувств. Лишь изредка она нерешительно высказывает свои мысли, да и то шепотом, будто правда слишком хрупка, чтобы вынимать ее из упаковки. Блеск в ее глазах говорит: пусть вы думаете, что я глупа, но я знаю, что это не так.

Жюльетте пятьдесят один год, и с шестнадцати лет она работает домашней прислугой. Она настолько овладела искусством уборки, приготовления и подачи еды, что у всех переутомленных матерей, достаточно состоятельных и увидавших ее мельком, возникает одна и та же мысль: как уговорить это совершенство работать у них? Найдется ли у нее несколько свободных часов? Несмотря на то что она была идеальной помощницей в чужих семьях, ей так и не удалось наладить отношения в своей. В работе на нее можно положиться, она проявляет бесконечную заботу о каждой мелочи, но в ее собственном доме этих качеств оказалось недостаточно.

Ее мать тоже была домашней прислугой. «Мне не на что жаловаться, — говорит Жюльетта. — Она очень хорошо нас воспитала, хоть и шлепала иногда». Когда Жюльетте было всего семь, не стало ее отца. Мать рано уходила на работу и поздно возвращалась: «Мы мало ее видели». Вместо того чтобы делать уроки, Жюльетта валяла дурака: «Я не понимала, зачем нужно учиться». Ей не встретился на пути ни единомышленник, который проявил бы к ней участие, ни наставник за пределами ее маленького мирка, кто помог бы ей, и она ушла из школы без аттестата, без билета в дальнейшую жизнь.

В шестнадцать лет «я совершила глупость». Она вышла замуж за отца своего ребенка и родила еще восьмерых. Малыши были для нее чистой радостью, ей нравилось их тискать, но только до тех пор, пока они младенцы. Когда они вырастают, «с ними становится трудно». Муж Жюльетты, красавец-плотник, проходивший военную службу, поначалу относился к ней по-доброму: «Я была по-настоящему влюблена». Однако очень скоро все стало рушиться. Когда ее первой дочери исполнилось полгода, она узнала от соседей, что у мужа есть любовница. С тех пор доверие между ними пропало. Он часто отлучался — ходил к любовнице, всегда подозревала она. Потом он запил, стал работать все меньше и меньше и говорить, что работа слишком тяжелая. Он начал бить Жюльетту: «У меня шрамы по всему телу». Но она никому не признавалась, ей было очень стыдно. «Когда я видела, как он идет домой через сад, мне становилось страшно». Почему она не ушла от него? «Мне было слишком страшно. Я была одна в его родном городе и никого там не знала. После замужества я потеряла связь со своей семьей, сестер не видела четырнадцать лет. Он не давал мне выходить из дома, а за покупками отправлял детей. Он запретил мне даже съездить на похороны моего брата. У меня больше не было подруг. Я ходила только на работу». А это, конечно, означало, что она не могла должным образом присматривать за детьми, и органы опеки отдали их приемным родителям. Это унижение сделало Жюльетту легко уязвимой. Когда кто-то хочет ее обидеть, он говорит: «Ты даже собственных детей не смогла воспитать». Она протестует: «Люди не должны говорить такие вещи, не зная фактов».

Зельдин, Теодор - Интимная история человечества

Пер. с англ. И. Ильковой. — Москва : МИФ, 2024. — 556 с. — (Великолепная история человечества).

ISBN 978-5-00214-624-6

Зельдин, Теодор - Интимная история человечества – Содержание

Предисловие

ГЛАВА 1 Как люди неоднократно теряли надежду и как новые встречи и точки зрения придают им свежие силы

ГЛАВА 2 Как мужчины и женщины постепенно научились вести интересные беседы

ГЛАВА 3 Как люди, ищущие свои корни, только начинают смотреть достаточно далеко и глубоко

ГЛАВА 4 Как некоторые люди приобрели иммунитет к одиночеству

ГЛАВА 5 Как появились новые формы любви

ГЛАВА 6 Почему кулинария достигла большего прогресса, чем секс

ГЛАВА 7 Как менялось с веками желание, которое мужчины испытывают к женщинам

ГЛАВА 8 Как уважение стало желаннее, чем власть

ГЛАВА 9 Как те, кто не хочет отдавать и получать приказы, могут стать посредниками

ГЛАВА 10 Как люди освободились от страха, найдя новые страхи

ГЛАВА 11 Как любопытство стало ключом к свободе

ГЛАВА 12 Почему уничтожать врагов все сложнее

ГЛАВА 13 Как развивалось искусство убегать от проблем, а не искусство понимать, куда бежать

ГЛАВА 14 Почему сострадание расцвело даже на каменистой почве

ГЛАВА 15 Почему толерантности никогда не было достаточно

ГЛАВА 16 Почему даже привилегированные классы часто столь мрачно смотрят на жизнь, хотя у них есть все, что могли им дать общество потребления и сексуальная революция

ГЛАВА 17 Как путешественники становятся самой многочисленной категорией людей в мире и как они научились видеть не только то, чего ищут

ГЛАВА 18 Почему дружба между мужчиной и женщиной оказалась такой хрупкой

ГЛАВА 19 Как даже астрологи сопротивляются судьбе

ГЛАВА 20 Почему люди не могут найти время, чтобы прожить несколько жизней

ГЛАВА 21 Почему отцы и их дети меняют мнение о том, чего они хотят друг от друга

ГЛАВА 22 Почему кризис семьи всего лишь этап в эволюции щедрости

ГЛАВА 23 Как люди выбирают образ жизни и остаются им недовольны

ГЛАВА 24 Как люди проявляют гостеприимство

ГЛАВА 25 Какие открываются возможности, когда встречаются родственные души

Рекомендации для дальнейшего чтения

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