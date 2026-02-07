Зеленина Галина - Изгои Средневековья
«Изгои Средневековья» — это блестящее исследование человеческой нетерпимости. Галина Зеленина показывает, что Средние века были не только эпохой рыцарей и соборов, но и временем изощренной сегрегации. Книга развенчивает многие мифы: например, о том, что преследования были лишь результатом невежества толпы (часто они инициировались вполне рациональными интеллектуалами того времени).
Автор пишет иронично, остро и с опорой на архивные источники. Книга помогает понять корни современного ксенофобного мышления и показывает, как легко превратить соседа в «чужого». Это глубокая и актуальная работа для всех, кто интересуется историей ментальностей, социологией и психологией масс.
Галина Зеленина - Изгои Средневековья - «черные мифы» и реальность
Москва : Издательство АСТ, 2021. — 320 с.
ISBN 978-5-17-134047-6
Галина Зеленина - Изгои Средневековья - «черные мифы» и реальность - Содержание
Введение. Самые страдающие в Средневековье?
Часть I. ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ КОРОНЫ И ЦЕРКВИ
Глава 1. «Не должны терпеть никакого ущемления»: папство и евреи
Глава 2. «Принадлежат нам по нашей воле»: евреи в королевских законах
Глава 3. Вопреки «доносам зложелателей»: защита от наветов и насилия
Часть II. ДОБРЫЕ СОСЕДИ: ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТЕЛИ И НА РЫНКЕ
Глава 4. «Община была единой семьей»: повседневность на службе апологии
Глава 5. Еврейский квартал: тюрьма или убежище?
Глава 6. Поношение христианской веры через возлежание с монахиней
Глава 7. Вино, мясо и хлеб: пищевые запреты и нарушения
Евреи и нееврейская еда: законы и практика
Христиане и еврейская еда
Мусульмане о кашруте и покупке мяса у евреев
Экономическая подоплека: мясные рынки в Короне Арагона
Часть III. МЕЖДУ ЭККЛЕСИЕЙ И СИНАГОГОЙ: АПОСТАТЫ, ПРОЗЕЛИТЫ И ПОЛЕМИКА УСТАМИ ВЕРООТСТУПНИКОВ
Глава 8. Основные вехи иудео-христианской полемики в Средние века
Глава 9. Прозелиты, апостаты и судьба евреев Европы
Бодо-Элеазар, «совращенный врагом рода человеческого»
Джованни-Овадия: «Не раньте его словами»
Йегуда-Герман: «Свет христианской веры вдруг засиял в моем сердце»
Профиат-Гоноратус: «Не будь как твои отцы»
«Со смятенным сердцем»: от папского беспокойства до изгнаний
Часть IV. КРОВЬ ЗА КРОВЬ: НАСИЛИЕ И МУЧЕНИЧЕСТВО, РЕАЛЬНЫЕ И ВООБРАЖАЕМЫЕ
Глава 10. Креативная юдофобия в фольклоре и искусстве.
Рога, копыта и «смрад иудейский»
Евреи на средневековых миниатюрах
Judensau в текстах, ритуалах, изображениях
«Кричит сова, предвестница несчастья»
Глава 11. Агрессия в праздник Пурим: символическая и несимволическая
«Кровожадные и душегубные упования»?
Просвещенная стыдливость
Глава 12. Кровавый навет и другие «черные мифы» с участием детей Подмастерье Уильям и творческий гений монаха Томаса
Утопленник, граф, графиня и таинственная дама Пульцелина
Симонино и кладезь чудовищных признаний
Гвардейское дитя и план Торквемады
Меркантильные матери и евреи как Синие Бороды
Глава 13. От апологии до скандала: история изучения кровавого навета
Глава 14. Погромы, мученичество и мессианские ожидания
Imitatio Abrahami
Иерархия пространства и мученичество как обряд перехода
Ladies first: отговорка невежеством?
Глава 15. Умереть нельзя обратиться, истребить нельзя обратить. Ашкеназы и сефарды перед лицом смерти и в ожидании Мессии
Словарик часто встречающихся в книге терминов
No comments yet. Be the first!