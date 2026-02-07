Зеленина Галина - Изгои Средневековья

«Изгои Средневековья» — это блестящее исследование человеческой нетерпимости. Галина Зеленина показывает, что Средние века были не только эпохой рыцарей и соборов, но и временем изощренной сегрегации. Книга развенчивает многие мифы: например, о том, что преследования были лишь результатом невежества толпы (часто они инициировались вполне рациональными интеллектуалами того времени).

Автор пишет иронично, остро и с опорой на архивные источники. Книга помогает понять корни современного ксенофобного мышления и показывает, как легко превратить соседа в «чужого». Это глубокая и актуальная работа для всех, кто интересуется историей ментальностей, социологией и психологией масс.

Галина Зеленина - Изгои Средневековья - «черные мифы» и реальность

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 320 с.

ISBN 978-5-17-134047-6

Галина Зеленина - Изгои Средневековья - «черные мифы» и реальность - Содержание

Введение. Самые страдающие в Средневековье?

Часть I. ЕВРЕИ ПОД ВЛАСТЬЮ КОРОНЫ И ЦЕРКВИ

Глава 1. «Не должны терпеть никакого ущемления»: папство и евреи

Глава 2. «Принадлежат нам по нашей воле»: евреи в королевских законах

Глава 3. Вопреки «доносам зложелателей»: защита от наветов и насилия

Часть II. ДОБРЫЕ СОСЕДИ: ИУДЕО-ХРИСТИАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТЕЛИ И НА РЫНКЕ

Глава 4. «Община была единой семьей»: повседневность на службе апологии

Глава 5. Еврейский квартал: тюрьма или убежище?

Глава 6. Поношение христианской веры через возлежание с монахиней

Глава 7. Вино, мясо и хлеб: пищевые запреты и нарушения

Евреи и нееврейская еда: законы и практика

Христиане и еврейская еда

Мусульмане о кашруте и покупке мяса у евреев

Экономическая подоплека: мясные рынки в Короне Арагона

Часть III. МЕЖДУ ЭККЛЕСИЕЙ И СИНАГОГОЙ: АПОСТАТЫ, ПРОЗЕЛИТЫ И ПОЛЕМИКА УСТАМИ ВЕРООТСТУПНИКОВ

Глава 8. Основные вехи иудео-христианской полемики в Средние века

Глава 9. Прозелиты, апостаты и судьба евреев Европы

Бодо-Элеазар, «совращенный врагом рода человеческого»

Джованни-Овадия: «Не раньте его словами»

Йегуда-Герман: «Свет христианской веры вдруг засиял в моем сердце»

Профиат-Гоноратус: «Не будь как твои отцы»

«Со смятенным сердцем»: от папского беспокойства до изгнаний

Часть IV. КРОВЬ ЗА КРОВЬ: НАСИЛИЕ И МУЧЕНИЧЕСТВО, РЕАЛЬНЫЕ И ВООБРАЖАЕМЫЕ

Глава 10. Креативная юдофобия в фольклоре и искусстве.

Рога, копыта и «смрад иудейский»

Евреи на средневековых миниатюрах

Judensau в текстах, ритуалах, изображениях

«Кричит сова, предвестница несчастья»

Глава 11. Агрессия в праздник Пурим: символическая и несимволическая

«Кровожадные и душегубные упования»?

Просвещенная стыдливость

Глава 12. Кровавый навет и другие «черные мифы» с участием детей Подмастерье Уильям и творческий гений монаха Томаса

Утопленник, граф, графиня и таинственная дама Пульцелина

Симонино и кладезь чудовищных признаний

Гвардейское дитя и план Торквемады

Меркантильные матери и евреи как Синие Бороды

Глава 13. От апологии до скандала: история изучения кровавого навета

Глава 14. Погромы, мученичество и мессианские ожидания

Imitatio Abrahami

Иерархия пространства и мученичество как обряд перехода

Ladies first: отговорка невежеством?

Глава 15. Умереть нельзя обратиться, истребить нельзя обратить. Ашкеназы и сефарды перед лицом смерти и в ожидании Мессии

Словарик часто встречающихся в книге терминов