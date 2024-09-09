Среди всех так называемых «языческих» религий нет ни одной, которая была бы нашей интеллигенции в одно и то же время и так хорошо известна и так глубоко неизвестна, как древнегреческая. Это может показаться парадоксальным, и тем не менее это так. Ее известность — осадок двух эпох. Во-первых, эпохи французского классицизма (не будем заглядывать далее) XVII в. с его культом греческой мифологии и в поэзии, и в изобразительном искусстве, и во всей тогдашней «галантной» жизни. Как известно, этот классицизм перекинулся и к нам, изучение греческой мифологии стало обязательным предметом несложного образования немногочисленной русской интеллигенции, и краткое греческое руководство Аполлодора стало первой грекоязычной книгой, переведенной и напечатанной по-русски по приказу самого императора Петра I.

Отсюда популярность греческих богов — правда, по традиции того же французского классицизма, более в их латинских наименованиях. Они положительно вытеснили из сознания людей христианских святых; и верующий интеллигент, для которого и св. Пантелеймон, и св. великомученица Варвара, и даже сам св. Николай Чудотворец были лишь простыми, хотя и произносимыми со священным трепетом именами, — соединял в то же время очень определенные представления с Зевсом-Юпитером и Герой-Юноной, со строгой Палладой-Минервой и легкомысленной Афродитой-Венерой, с воинственным Марсом и хитрым Меркурием.

Определенные, без сомнения; только правильные ли? Вот вопрос. И ответить на него приходится: нет, безусловно неправильные. Именно популярность греческой мифологии была сильнейшей помехой пониманию греческой религии: она была одной из главных причин того, что эту греческую религию, как таковую, отказывались принимать всерьез. Тон задавал Овидий, певец галантного Рима эпохи Августа, столь родственной по настроению веку французского короля-Солнце; а в роскошном цветнике его «Метаморфоз» можно было найти какой угодно аромат, кроме религиозного. Неисправимый волокита Юпитер, ревнивая и сварливая Юнона, вороватый Меркурий, кокетливая Венера, склонный к выпивке Вакх — помилуйте, какая же это религия!

Фаддей Зелинский - Древнегреческая религия - Религия эллинизма

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 271 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-08664-5

Фаддей Зелинский - Древнегреческая религия - Религия эллинизма - Оглавление

ТОМ I. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Глава I. ВВЕДЕНИЕ

Глава II. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ

Глава III. ОСВЯЩЕНИЕ ТРУДА

Глава IV. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В КРАСОТЕ

Глава V. ОСВЯЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ

Глава VI. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В ДОБРЕ

Глава VII. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава VIII. ОБЪЯВЛЕНИЕ БОГА В ИСТИНЕ

Глава IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТОМ II. РЕЛИГИЯ ЭЛЛИНИЗМА