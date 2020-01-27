В своем труде «Римская Республика», автор увлекательно описывает историю Рима с самого его возникновения и до падения Республики.

Наряду с основным повествованием Зелинский частично излагает и историю ряда государств Средиземноморья, которые по очереди попадали в орбиту интересов Рима – Карфагена, Пергама, Сирии, Египта и греческих городов и союзов.С момента написания данной работы в научном мире появилось много новых источников и документов, которые опровергают или уточняют некоторые выводы автора, она будет интересной для всех читателей клуба.

Фаддей Францевич Зелинский - Римская республика

Издательство Алетейя, 2017. – 440 с.

ISBN 978-5-906823-37-3

Фаддей Францевич Зелинский - Римская республика - Содержание

Вертикаль жизни. Наброски к биографии Ф.Ф.Зелинского

I. Царский Рим

II. Борьба сословий

III. Объединение Италии

IV. Карфаген

V. Греческий восток

VI. Эпоха славы

VII. Закат

VIII. Конец республики

Указатель личных имен

Приложение к биографическому очерку о Ф. Ф. Зелинском, написанное его дочерью Ариадной Фаддеевной

Фаддей Францевич Зелинский - Римская республика - Помпей Великий

Тысячи крестов с распятыми на них рабам и почти два месяца служил и страшным украшением Аппиевой дороги, «царицы дорог», от Рима до Капуи и свидетельствовали всем проезжавшим о победе государственной власти над опасным внутренним врагом. Победа была окончательной - какие бы еще потрясения не происходили в будущем, такого восстания рабов больше не повторилось. Но неужели можно говорить, что причиной был страх, вы3ван н ы й жестокой расправой? · Или признать практическую ценность террора? Нисколько.

Мы говорили уже, что не античный мир был изобретателем рабства, но он был, бесспорно, первым и единственным признавшим безнравственность и вредность подобного института. Сначала греческие поэты, в особенности Еврипид, указывали на общность человеческой природы, которая не позволяет, чтобы один человек был собственностью, вещью другого. Затем философия, особенно направления стоиков, расширила то же учение среди своих многочисленных адептов. Философия стоиков проникла в Рим и повлияла на римскую науку о праве - нам известны ее реформаторы, оба Сцеволы. Медленно, но уверенно шла работа по смягчению условий жизни рабов, им было признано право на брак, право на личную собственность; постепенно ограничивалось самоуправство хозяина.

- Что такое раб? Лучший скромный друг, - говорит своим читателям Сенека. Таковы постоянные и благотворные пути прогресса.

Что касается войны 73 -71 годов, то при всей нашей симпатии к личности Спартака не стоит жалеть, что победил не он, а твердость и организованность Рима. Соратники Спартака своим предпочтением к грабежу и поджогам, а не к свободе, к которой их п ризы вал их вождь, показали, что они не были готовы к власти. Если бы тогда они победил и, то вся культура была бы потоплена в крови и на место римского правопорядка пришел бы хаос, из тьмы которого человечеству пришлось бы долго и медленно вновь пробиваться к свету, чтобы, быть может, через тысячу лет оказаться там, где оно находилось тогда. Италия не с разу излечилась от жестокостей спартаковского мятежа.

Уничтоженные деревни, сожженные дома еще долгое время были наглядным свидетельством пронесшейся над страной бури; кто знает, сколько невосполнимых сокровищ погибло в ее урагане? Конечно, Лукулл был не первым, кто украшал свою виллу изделиями греческих мастеров; но, по крайней мере, создавались условия для культурного возрождения страны; Рим вздохнул свободно и был благодарен своему избавителю. Избавителю - но кто им был? Красс сломил силу рабов, но Помпей «выкорчевал корень войны». Победы Помпея были ярче, громче, но геройство Красса - ближе. За Помпея говорило его действие, за Красса его слова, унаследованное красноречие. Самым необходимым было то, чтобы оба, наконец, договорились между собой. Так и случилось, и оба в следующем году (70) были избраны консулами.