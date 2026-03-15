Книга Эриха Ценгера «Введение в Ветхий Завет» (Einleitung in das Alte Testament) признана одним из наиболее авторитетных и полных академических руководств в современной библеистике. Автор в сотрудничестве с ведущими немецкоязычными учеными ставит задачу представить панораму возникновения и формирования текстов Ветхого Завета, опираясь на новейшие достижения историко-критического метода, археологии и литературного анализа. Основная идея труда заключается в том, что Ветхий Завет — это не статичный сборник догм, а динамичный «процесс роста», отражающий многовековой опыт диалога Израиля с Богом в контексте истории древнего Ближнего Востока.

Содержательная часть книги предлагает систематический разбор каждой книги еврейского канона и второканонических книг. Ценгер детально исследует вопросы авторства, времени и места написания, а также литературную структуру и богословский профиль текстов. Особое внимание уделяется «Торе» (Пятикнижию) и сложной истории её редакций, а также пророческой литературе и псалмам. Автор мастерски реконструирует исторический фон — от эпохи патриархов до эллинистического периода, — помогая читателю понять, как конкретные политические и социальные кризисы влияли на формирование библейской вести и её окончательную канонизацию.

Текст написан в строгом академическом стиле, при этом он остается прозрачным и логичным, что делает его незаменимым пособием как для студентов-богословов, так и для профессиональных исследователей. Эрих Ценгер виртуозно балансирует между детальным анализом мельчайших текстовых пластов и масштабным синтезом богословских идей. Работа служит мостом между классической экзегезой и современными герменевтическими подходами, подчеркивая непреходящую значимость Ветхого Завета как самостоятельного откровения и фундамента христианской веры. Это чтение для тех, кто ищет глубокого, научно обоснованного понимания Библии во всей её исторической и духовной сложности.

Erich Zenger - Einleitung in das Alte Testament

Neunte, aktualisierte Auﬂage herausgegeben von Christian Frevel

9. Auﬂage 2016 - 728 s

Verlag W. Kohlhammer

Print: ISBN 978-3-17-030351-5

E-Book-Format: pdf: ISBN 978-3-17-030352-2

Erich Zenger - Einleitung in das Alte Testament - Inhalt