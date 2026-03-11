Зеньковский - История русской философии

Книга Василия Зеньковского «История русской философии» является фундаментальным, классическим трудом, который по сей день считается наиболее полным и глубоким систематическим обзором русской мысли. Автор, выдающийся философ и богослов русского зарубежья, ставит перед собой задачу проследить генезис и развитие самобытных идей в России, начиная с древних истоков и заканчивая сложными системами начала XX века. Основная идея произведения заключается в том, что русская философия, при всей её связи с западной традицией, обладает уникальным «антропоцентризмом» и неразрывной связью с религиозным сознанием, стремясь не просто к познанию мира, но к его преображению и поиску целостной истины.

Содержательная часть двухтомника охватывает огромный исторический пласт. Зеньковский подробно анализирует переход от «просвещенства» XVIII века к глубоким метафизическим исканиям XIX столетия, уделяя центральное внимание таким гигантам, как Владимир Соловьев, Федор Достоевский и Лев Толстой. Автор детально разбирает споры славянофилов и западников, становление русского материализма и, наконец, расцвет религиозно-философского ренессанса (Бердяев, Булгаков, Франк). Особая ценность труда состоит в том, что Зеньковский не просто пересказывает учения, а выявляет внутреннюю логику развития русской мысли, акцентируя внимание на темах соборности, теократии и оправдания человека перед лицом абсолютного добра.

Текст написан в строгом академическом, но при этом удивительно ясном и живом стиле, доступном для понимания как специалистам, так и вдумчивым читателям. Зеньковский выступает не только как историк, но и как глубокий мыслитель, дающий критическую оценку каждой системе с позиций христианского гуманизма. Работа служит незаменимым навигатором по интеллектуальному ландшафту России, помогая понять корни многих современных идей и национальных особенностей мировосприятия. Это чтение, которое возвращает осознание масштабности и глубины отечественного вклада в мировую интеллектуальную сокровищницу, предлагая ответы на вечные вопросы о смысле бытия, истории и предназначении челов

Зеньковский В. - История русской философии

М.: Академический Проект, 2020. — 880 с. — (Концепции).

ISBN 978-5-8291-3222-4

Зеньковский В. - История русской философии – Содержание

В. Сербиненко. Василий Васильевич Зеньковский

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. НА ПОРОГЕ ФИЛОСОФИИ

Глава I. До эпохи Петра Великого

Глава II. XVIII век. Перелом в церковном сознании. Философия Г.С. Сковороды

Глава III. Начало светской культуры в России. Философское движение в России в XVIII веке

ЧАСТЬ II. XIX ВЕК

Глава I. Философия в высших школах и ее судьбы. Мистицизм начала XIX века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм

Глава II. «Архивные юноши». Д.В. Веневитинов, Кн. В.Ф. Одоевский, П.Я. Чаадаев

Глава III. Возврат к церковному мировоззрению. Н.В. Гоголь. Начало «славянофильства». А.С. Хомяков

Глава IV. И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков

Глава V. Гегельянские кружки. Н.В. Станкевич. М.А. Бакунин. В.Г. Белинский

Глава VI. А.И. Герцен

Глава VII. Философское движение в высших духовных школах в первой половине XIX века. (Голубинский, Сидонский, Карпов, Авсенев, Гогоцкий, Юркевич и др.)

Глава VIII. Перелом в русской жизни (эпоха Александра II). Начатки позитивизма и материализма в русской философии. Чернышевский и его последователи). Дальнейшая эволюция радикализма в 70-е годы (Н.В. Чайковский и «богочеловеки»)

Глава IX. Полупозитивизм в русской философии XIX века. К.Д. Кавелин. П.Л. Лавров. Н.К. Михайловский. Н.К. Кареев

Глава X. Преодоление секулярной установки на гточве натурализма и позитивизма. Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой

Глава XI. «Почвенники». Аполлон Григорьев. Н.Н. Страхов. Ф.М. Достоевский

Глава XII. К.Н. Леонтьев. В.В. Розанов

ЧАСТЬ III. ПЕРИОД СИСТЕМ

Глава I. Общие замечания. Владимир Соловьев

Глава II. Владимир Соловьев (Продолжение)

Глава III. В.Д. Кудрявцев. Архиепископ Никанор

Глава IV. Несмелов. Тареев. Каринский. Митр. Антоний

Глава V. Н.Ф. Федоров

Глава VI. Позднейшие гегельянцы. Чичерин. Дебольский. Бакунин

Глава VII. Неолейбницианство в русской философии. Козлов. Аскольдов. Лопатин. Лосский

Глава VIII. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун

Глава IX. Новейший позитивизм в России и поиски «научной философии». Лесевич, Грот и др. Вернадский, Мечников, Dii minores

ЧАСТЬ IV. XX ВЕК

Глава I. Общие черты последнего периода русской жизни. Материализм. Неомарксизм. Плеханов, Богданов, Ленин, т. наз. «советская философия»

Глава II. Религиозно-философское возрождение в XX в. в России. Мережковский и его группа. Религиозный неоромантизм (Бердяев). Иррационализм (Шестов)

Глава III. Кн. С. и Е. Трубецкие

Глава IV. Метафизика на основе трансцендентализма. Спир. Вышеславцев. Струве. Новгородцев. Философские искания И.А. Ильина. Гуссерлианцы (Шпет, Лосев)

Глава V. Метафизика всеединства. A) Системы Л.П. Карсавина и С.Л. Франка

Глава VI. Метафизика всеединства. B) о. П. Флоренский и о. С. Булгаков

П р и л о ж е н и е . Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении

Заключение

Примечания

Библиография основных трудов В.В. Зеньковского