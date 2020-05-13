В этой книге мы хотим рассмотреть стержневую для христианской жизни тему внутренней свободы. Цель проста: я считаю, что каждому христианину чрезвычайно важно осознать, что даже в самых неблагоприятных внешних обстоятельствах он располагает – в себе самом – пространством свободы, которое никто не может у него отнять, потому что его источник и гарант сам Бог. Без этого открытия нам всегда будет тесно в жизни, и мы никогда не вкусим истинного счастья. Напротив, если мы сумеем развернуть внутри себя это пространство свободы, то, хоть нам не избежать страданий, все же ничто нас не сможет по-настоящему ни раздавить, ни задушить.

Порой в моменты внутренней борьбы мы бываем особенно озабочены всем, что не так в нашей общине, в семье, в церкви и что вызывает в нас искушение повесить голову и опустить руки. И тогда нужно сказать себе следующее: что бы ни происходило, и какие бы ошибки и грехи ни совершались тут и там, это у нас абсолютно ничего не отнимает. Даже если бы я жил среди людей, совершающих денно и нощно все смертные грехи – это не может ни воспрепятствовать мне любить Господа и служить ближнему, ни лишить меня ни единого духовного блага, ни помешать мне стремиться к полноте любви. Хоть бы и весь мир вокруг меня обрушился – это не отнимает у меня возможности молиться, возлагать все свое упование на Бога и любить Его.

Я не призываю замкнуться в башне из слоновой кости и стать совершенно равнодушными к происходящему вокруг или пребывать в постоянной пассивности. Когда в окружающем мире есть проблемы, конечно же, нужно желать, чтобы они разрешились, и распознавать, чего хочет Бог: должен ли я вмешаться? есть ли у меня конкретная реальная возможность что-то сделать? И если да, то сторонняя пассивность была бы грехом неисполнения своего долга. Но я утверждаю, что даже если кажется, что все вокруг плохо, нам совершенно необходимо сохранять свою свободу уповать, несмотря ни на что, на Бога и служить Ему горячо и с радостью. На самом деле, дьявол часто ищет способы нас обескуражить, чтобы мы впали в пассивность и утратили радость служения Господу, и тут одно из его излюбленных средств – это внушить нам беспокойство по поводу всего, что вокруг нас не в порядке.

Предположим, я состою в какой-нибудь общине. Чтобы заставить меня утратить всякий энтузиазм и духовную энергию, дьявол исхитрится обратить мое внимание на множество негативных деталей в общине, несправедливые действия настоятелей или братьев и сестер, их ошибки, их недостаток усердия, их погрешности – порой серьезные, и так далее. Что взвалит на меня бремя беспокойства, неуверенности, печали и уныния, и в результате постепенно ослабит и мой собственный духовный подъем: что толку прилагать усилия, молиться, быть щедрым в служении, когда в общине такие проблемы? И так человек скоро становится «ни холоден, ни горяч». Нужно распознавать это искушение и реагировать, говоря себе: что бы ни происходило – мне нечего терять, я должен сохранять свой пыл, продолжать любить Бога и молиться всем сердцем, и любить окружающих меня людей, даже если я не знаю, во что все это выльется. Пытаясь любить в повседневной жизни, я не ошибаюсь и не теряю времени впустую – такая любовь не бывает бесплодна.