Филипп - Внутренняя свобода
В этой книге мы хотим рассмотреть стержневую для христианской жизни тему внутренней свободы. Цель проста: я считаю, что каждому христианину чрезвычайно важно осознать, что даже в самых неблагоприятных внешних обстоятельствах он располагает – в себе самом – пространством свободы, которое никто не может у него отнять, потому что его источник и гарант сам Бог. Без этого открытия нам всегда будет тесно в жизни, и мы никогда не вкусим истинного счастья. Напротив, если мы сумеем развернуть внутри себя это пространство свободы, то, хоть нам не избежать страданий, все же ничто нас не сможет по-настоящему ни раздавить, ни задушить.
Основной тезис, который мы собираемся развить, весьма прост, но чрезвычайно важен: человек обретает внутреннюю свободу ровно в той мере, в какой утверждается в нем вера, надежда и любовь. Мы конкретно покажем, насколько динамизм веры, надежды и любви, именуемых «богословскими добродетелями», является сердцем духовной жизни; а также осветим ключевую для нашего внутреннего роста роль надежды. А поскольку эта добродетель надежды не может по-настоящему раскрыться в
отрыве от духа бедности, то, стало быть, можно рассматривать данную книгу как комментарий к первой заповеди блаженств: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мы также углубим некоторые темы, рассмотренные нами в предыдущих книгах: о душевном мире, молитвенной жизни и послушании Святому Духу.
Надеемся, что эта книга будет в помощь всем, кто желает открыть свое сердце Святому Духу и тому изумительному внутреннему обновлению, что Он хочет в нас совершить, чтобы мы могли войти в свободу славы детей Божиих.
Жак Филипп - Внутренняя свобода - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СВОБОДА И ПРИНЯТИЕ
- 1. Поиски свободы
- 2. Принятие самого себя
- 3. Принятие страдания
- 4. Принятие других
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
- 1. Свобода и настоящий момент
- 2. Глагол “любить” склоняется в настоящем времени
- 3. Мы можем страдать лишь мгновение
- 4. Довольно для каждого дня своей заботы
- 5. Завтрашний день сам будет заботиться о своем
- 6. Жить, а не ожидать жизни
- 7. Быть свободным для других
- 8. Время психологическое и время внутреннее
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДИНАМИЗМ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ
- 1. Богословские добродетели
- 2. Три излияния Святого Духа
- 3. Призвание и дар веры
- 4. Слезы Петра и дар надежды
- 5. Пятидесятница и дар действенной любви
- 6. Огонь освещающий, жгущий и преображающий
- 7. Динамизм богословских добродетелей и ключевая роль надежды
- 8. Любовь нуждается в надежде, надежда основывается на вере
- 9. Ключевая роль надежды
- 10. Динамизм греха и динамизм благодати
- 11. Надежда и чистота сердца
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОТ ЗАКОНА К БЛАГОДАТИ: БЕЗВОЗМЕЗДНОСТЬ ЛЮБВИ
- 1.Закон и благодать
- 2. Где Дух Господень, там свобода. Свобода и распущенность.
- 3. Петля закона
- 4. Учиться любить: динамика дара
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ДУХОВНАЯ БЕДНОСТЬ И СВОБОДА
- 1. Потребность быть
- 2. Гордыня и духовная бедность
- 3. Духовные испытания
- 4. Милосердие как единственная опора
- 5. Человек свободный: тот, кому нечего терять
- 6. Блаженны нищие
Жак Филипп - Внутренняя свобода - Сети пассивности
Порой в моменты внутренней борьбы мы бываем особенно озабочены всем, что не так в нашей общине, в семье, в церкви и что вызывает в нас искушение повесить голову и опустить руки. И тогда нужно сказать себе следующее: что бы ни происходило, и какие бы ошибки и грехи ни совершались тут и там, это у нас абсолютно ничего не отнимает. Даже если бы я жил среди людей, совершающих денно и нощно все смертные грехи – это не может ни воспрепятствовать мне любить Господа и служить ближнему, ни лишить меня ни единого духовного блага, ни помешать мне стремиться к полноте любви. Хоть бы и весь мир вокруг меня обрушился – это не отнимает у меня возможности молиться, возлагать все свое упование на Бога и любить Его.
Я не призываю замкнуться в башне из слоновой кости и стать совершенно равнодушными к происходящему вокруг или пребывать в постоянной пассивности. Когда в окружающем мире есть проблемы, конечно же, нужно желать, чтобы они разрешились, и распознавать, чего хочет Бог: должен ли я вмешаться? есть ли у меня конкретная реальная возможность что-то сделать? И если да, то сторонняя пассивность была бы грехом неисполнения своего долга. Но я утверждаю, что даже если кажется, что все вокруг плохо, нам совершенно необходимо сохранять свою свободу уповать, несмотря ни на что, на Бога и служить Ему горячо и с радостью. На самом деле, дьявол часто ищет способы нас обескуражить, чтобы мы впали в пассивность и утратили радость служения Господу, и тут одно из его излюбленных средств – это внушить нам беспокойство по поводу всего, что вокруг нас не в порядке.
Предположим, я состою в какой-нибудь общине. Чтобы заставить меня утратить всякий энтузиазм и духовную энергию, дьявол исхитрится обратить мое внимание на множество негативных деталей в общине, несправедливые действия настоятелей или братьев и сестер, их ошибки, их недостаток усердия, их погрешности – порой серьезные, и так далее. Что взвалит на меня бремя беспокойства, неуверенности, печали и уныния, и в результате постепенно ослабит и мой собственный духовный подъем: что толку прилагать усилия, молиться, быть щедрым в служении, когда в общине такие проблемы? И так человек скоро становится «ни холоден, ни горяч». Нужно распознавать это искушение и реагировать, говоря себе: что бы ни происходило – мне нечего терять, я должен сохранять свой пыл, продолжать любить Бога и молиться всем сердцем, и любить окружающих меня людей, даже если я не знаю, во что все это выльется. Пытаясь любить в повседневной жизни, я не ошибаюсь и не теряю времени впустую – такая любовь не бывает бесплодна.
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