Жаккетт - Пастырь Не-Бытия

Долгое время идеи Алексиуса Майнонга воспринимались лишь через призму критики Бертрана Рассела. Дейл Жаккетт в своем фундаментальном исследовании ставит целью «реабилитацию» Майнонга, представляя его как выдающегося архитектора теории объектов. Автор детально анализирует майнонговскую «предметную теорию» (Gegenstandstheorie), которая допускает существование объектов, не обладающих бытием (таких как «золотая гора» или «круглый квадрат»).

Книга прослеживает путь Майнонга от ученика Брентано до создателя уникальной онтологической системы, доказывая, что его идеи предвосхитили многие открытия современной интенциональной логики и семантики.

Жаккетт Д. - Алексиус Майнонг, Пастырь Не-Бытия

Пер. с англ. В.В. Целищев. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 560 с.

ISBN 978-5-88373-782-3

Жаккетт Д. - Алексиус Майнонг, Пастырь Не-Бытия – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ. Майнонг и философский анализ

ГЛАВА 1. Жизнь и философия Майнонга

ГЛАВА 2. Происхождение Gegenstandstheorie׳. имманентные и трансцендентные намеренные объекты у Брентано, Твардовского и Майнонга

ГЛАВА 3. Майнонг о феноменологии предположения

ГЛАВА 4. Aufiersein чистого объекта

ГЛАВА 5. Конститутивные (нуклеарные) и экстра-конститутивные (экстра-нуклеарные) свойства

ГЛАВА 6. Размышления о майнонговской золотой горе

ГЛАВА 7. Область охвата в майнонговской теории объектов

ГЛАВА 8. Концепция Майнонга имплексивного бытия и не-бытия

ГЛАВА 9. О ничто

ГЛАВА 10. Кванторная семантика Тарского и область теории объектов Майнонга

ГЛАВА 11. Размышления о ереси Малли

ГЛАВА 12. Виртуальные отношения и майнонговские абстракции

ГЛАВА 13. Истина и фикция в критике Льюисом майнонговской семантики

ГЛАВА 14. Анти-майнонговское актуалистское значение фикции в концепции Крипке

ГЛАВА 15. Метафизика эстетической ценности Майнонга

ГЛАВА 16. Квантовая неопределенность и физическая реальность как релевантно предикационно неполная существующая сущность

ГЛАВА 17. Исповедь майнонговского логика

ГЛАВА 18. Темные века и возрождение майнонгианства

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткая сводка того, что такое теория объектов Майнонга

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Дебаты Рассела и Майнонга

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Майнонговские джунгли и расселовская пустыня

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

БИБЛИОГРАФИЯ