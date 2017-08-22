Пояснения и размышления

Опираясь на Слово Божье и на свой духовный опыт, мадам Гийон объясняет христианские доктрины и дает практические рекомендации по их применению в жизни.

Как известно, Библия, наряду с буквальным, имеет еще и символический, духовный смысл.

Помочь понять его — вот цель, которой руководствуется автор. Данные сочинения, написанные еще в XVII веке, представляют собой духовные искания и переживания глубоко верующего человека.

Известная своей твердостью и бескомпромиссностью в вопросах веры, госпожа Гийон пережила многие гонения и испытания. Читатель, при знакомстве с «Пояснениями и размышлениями», сможет найти много откровений и глубоких истин

Данные сочинения, написанные еще в XVII веке, представляют собой духовные искания и переживания глубоко верующего человека.

Известная своей твердостью и бескомпромиссностью в вопросах веры, госпожа Гийон пережила многие гонения и испытания.

Ее опыт поисков и обретения Бога замечателен тем, что в те суровые века для свободного христианства, каким мы его знаем, она «дерзнула» отказаться от повторения заученного и обратиться к Богу непосредственно сама, искренне и всею душою.

Жанна Гийон - Комментарии на книги Священного Писания

ООО «Книгоноша», 2013

серия «Пояснения и размышления»

ISBN 978-966-2615-30-2 (серия)

Жанна Гийон - Первое и Второе Послание Святого апостола Петра

ISBN 978-966-2615-32-6

Все христиане избраны к послушанию Иисусу Христу и водительству Его Духа. Несмотря на сие великое избрание, многие христиане отпали от своего благородного происхождения и презрели свое избрание. Оно заключается в послушании Иисусу Христу, а они предпочитают повиноваться дьяволу, через что лишаются не только благодати избрания, но и освящения Святого Духа. Иисус Христос пришел в мир для искупления нас, благоволив покорить нас Своей воле, так что, дабы заслужить вменение Крови Его, которое Святой Петр называет кроплением, мы должны Ему повиноваться. Кровь Иисуса Христа пролита ради нас. Она есть священная купель, поэтому таинство крещения удивительным образом знаменует вменение нам сей святой Крови.

Она находится как бы в хранилище, но в хранилище столь вместительном, что ею можно очистить и спасти миллионы миров. Кровь сия, пролитая за всех, однако, вменяется не всем. Для этого необходимо окропление ею. В таинстве крещения вода является видимым знаком невидимого вменения Крови Иисуса Христа. Поэтому все те, кто крестятся, получают вменение оной, избавляющее их от насильственного и тиранского владычества сатаны и покоряющее кроткому игу Иисуса Христа. И пока душа повинуется Ему, она пользуется этой привилегией, и искупление осуществляется в ней в полной мере. Но как только душа перестает повиноваться Иисусу Христу и возвращается в рабство дьявола, она теряет плод искупления.

Жанна Гийон - Соборное послание Святого апостола Иакова

ISBN 978-966-2615-31-9

Поистине, если бы мы в бедствиях, с нами приключающихся, видели промысел Божий, то почитали бы себя счастливыми и с радостью принимали бы оные. Святой Павел указывает нам и причину сего, говоря, что испытание веры производит терпение. Следовательно, все бедствия служат этой цели. Вера очищается огнем любви. Золото, вынимаемое из горнила, тотчас испытывается. То же самое происходит и с нашей верой: она очищается любовью, а испытывается бедствиями.

Но какую пользу приносит сие испытание веры нашей? Рассмотрим по порядку слова великого апостола.

Испытание веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Для понимания сего следует знать следующее: совершенство всякого дела определяется тем, что оно одинаково совершенно как вначале, так и в завершении. Чтобы терпение было совершенным, оно должно проявляться и внутренне, и внешне. Внутреннее терпение характеризует процессы, происходящие в сердце человека. Он одинаково переносит все, что Господь ниспосылает ему, — и сладкое, и горькое.

Такое терпение всех тягостнее. Гораздо легче переносить с одинаковым постоянством внешние мучения. Совершенное же действие достигается тогда, когда внутреннее терпение соединяется с внешним.

Жанна Гийон - Соборное послание Святого апостола Павла Галатам, Ефесянам

ISBN 978-966-2615-33-3

Удивительно, что Бог употребил Святого Павла — величайшего ревнителя закона, того, кто с чрезвычайной силой настаивал на строгом его соблюдении, — на защиту свободы Иисуса Христа, причем с еще большей силой и горячностью. Он так ревновал о простоте и свободе Евангелия, что никогда не хотел ни по снисхождению, ни для назидания других, изменить свое поведение. Он знал, что в его окружении находились лжебратия, искавшие случай осудить его поступки, но не изменил своего поведения, а, напротив, еще более утвердился в нем. О, истинно апостольское сердце! Где найти таких людей, которые бы не только не шли на поводу общественного мнения, но умножали бы свою верность?

Может сложиться впечатление, что здесь речь идет о назидании ближнего. Прежде надлежит утвердить истину Евангелия, а потом уже оказывать снисхождение; и Святой Павел весьма хорошо это делал. Будучи весьма точным в утверждении закона Евангельского, во второстепенных вопросах он проявлял снисхождение. Допуская употребление в пищу мяса, он утверждал: «Не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнять брата моего» (1 Кор. 8:13). Он по-разному относится к собственной свободе и пользе, и к тому, что имеет отношение к славе Божьей и благу людей.

Когда дело касается лично апостола или его свободы, тогда он жертвует всем ради братьев своих. Но когда дело касается славы Божьей, блага людей и утверждения Евангелия, тогда, о, Боже, он не знает пощады и снисхождения.

Жанна Гийон - Послание Святого апостола Павла Филиппийцам, Колоссянам, Первое и Второе Фессалоникийцам

ISBN 978-966-2615-34-0

Поскольку человеку невозможно было после согрешения возвратиться в Слово и соединиться с Ним, то он не только не был запечатлен сим прекрасным образом Божества, начертанным в нем при сотворении, но грехом своим допустил образу демона запечатлеться в себе. Также невозможно было человеку, утратившему образ Божий, быть принятым в Слово. И поскольку Слово не было уже для него оживляющим началом, то он не мог уже, повторяю, достигнуть конца. Местом пребывания его должен был быть ад, поскольку жизнь его была жизнью греха.

Что же сделал Бог? По чрезмерной благости Своей, которая не могла быть одобрена по правилам любви, свойственной людям, любящим с осторожностью и осмотрительностью, Он возлюбил их любовью безусловной. (О, Боже! Если наша любовь к Тебе не выходит за рамки мудрости и благоразумия и не допускает незначительных излишеств и невинных глупостей, то она не может соответствовать силе и безграничности любви Твоей). Бог, чтобы привести человека к концу, к вечности, по Своей непостижимой любви дал ему Сына Своего, Который неразрывно и ипостасно соединяется с человеком. И что делает Сын? Проливает кровь Свою, благодаря чему образ дьявола изглаживается, а образ Божий восстанавливается в человеке. И тем самым он приводится в состояние, позволяющее достигнуть вечной жизни.