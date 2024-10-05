Жебар - Сандро Ботичелли

Я позволю себе сказать несколько слов об источниках, которыми я пользовался при составлении предлагаемой книги.

Материалами для меня служили: Memoriale Франческа Альбертини «0 статуях и картинах знаменитого города Флоренции»; рукопись Анонима Гаддиано, которая предшествовала первому изданию Вазари, но не бьmа известна этому последнему; жизнь Ботичелли в истории Вазари, жизнь, каждая строка которой должна подвергаться внимательнейшей проверке.

К этому надо прибавить несколько дат и отдельных сведений, найденных мной в итальянских архивах.

О самом творчестве Ботичелли, произведения которого рассеяны по всей Европе и добрая половина которых находится под сомнением, создалась большая ученая литература. В течение восьмидесяти лет, начиная с Ланци и до Супина, в Италии, Германии, Англии и Франции, историки искусства образовали весьма обширную библиотеку о Сандра, изучение которой может смутить разнообразием толкований относительно подлинности и хронологии большего числа картин Ботичелли. Было бы неосторожно в настоящее время беспрекословно руководиться каталогом, составленным некогда Кроу и Кавальказелле.

Мне предстояло бы долго блуждать ощупью в этой Вавилонской башне, но ясный путь открьmся в самой Флоренции, в ее Archivio Storico dell Arte. Там мне тотчас встретилось имя того ученого, который пользуется у наших соседей величайшим авторитетом - Германа Ульмана из Мюнхена. В своем Сандра Ботичелли (1893) он изучает, подвергая самому строгому анализу, все картины Ботичелли - подлинные и сомнительные, или ясно апокрифические, холсты, вышедшие из мастерской Сандра, произведения его учеников, которых он вдохновлял, которым, может быть, давал свои эскизы; словом, - это ученое исследование, технические знания, приложенные к работам великого флорентинца.

Жебар, Э. - Сандро Ботичелли

Переводчик В. А. Пыпина-Ляцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 90 с. : [16] с. цв. вкл. — (Антология мысли). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-13032-4

Жебар, Э. - Сандро Ботичелли – Содержание

От автора

Глава первая. Детство и годы учения Ботичелли

Глава вторая. Первые произведения Ботичелли

Глава третья. Медичисы и язычество Ботичелли

Глава четвертая. Откровения языческие, откровения мистические и откровения Востока

Глава пятая. Сумерки Ботичелли

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