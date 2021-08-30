Очерк об апостоле Павле и его посланиях задуман в том же духе и преследует ту же цель, что и очерк об евангелиях канонических и апокрифических. Хотелось просто и, по возможности, кратко ввести читателя - не ученого специалиста, который не найдет в очерке ничего ни нового ни интересного - в круг тех вопросов, которые связаны с апостолом Павлом, как писателем, и познакомить с теми наиболее прочно установившимися достижениями, к каким пришла историкофилологическая наука в обсуждении и оценке литературной деятельности апостола.

Должен оговориться: всей новой литературы, посвященной посланиям Павла, я не одолел и в малой степени, да, признаюсь, сознательно и не стремился к этому. Зато послания апостола Павла я читал, в течение своей жизни, много раз и в русском и в славянском переводах и в греческом оригинале. В очерке мною приводится много выдержек из посланий. Они предлагаются в моем переводе, иногда совпадающем, иногда отличающемся, по сравнению с имеющимися переводами-синодальным и К. П. Победоносцева (Новый Завет в новом русском переводе.

Опыт к усовершенствованию перевода на русский язык священных книг Нового Завета, СПБ. 1906). Победоносцев дал новый русский перевод со славянского. Полагаю, что наступила пора дать новый русский перевод Нового (и Ветхого) Завета с греческого. Задача эта нелегкая по своей сложности и ответственности, но, казалось бы, все же выполнимая при условии привлечения к делу специалистов: филологов, богословов и историков, а также хороших знатоков и тонких ценителей русской художественной речи. К очерку о посланиях апостола Павла присоединены краткие сведения о включенных в Новый Завет соборных посланиях и о внеканонических посланиях мужей апостольских. Из сравнения с теми и другими посланиями посланий апостола Павла ярче выясняется значение последних, и рельефнее обрисовывается литературный облик их автора.

С. А. Жебелев - Апостол Павел и его послания - Общий очерк

Петроград, Изд-во "Огни", 1922

Электронный вариант книги выполнен в Перервинской духовной семинарии, Москва, 2004

С. А. Жебелев - Апостол Павел и его послания - Общий очерк - Содержание