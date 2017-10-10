Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя
Перевод на русский язык - впервые в интернете
"Вы можете опубликовать на своем сайте для свободного чтения книгу которую перевела мой друг и переводчик книги с болгарского. Автор ушел из нашего мира и подарил книгу переводчику. Желю Желев "Тоталитарные близнецы" книга о фашизме и большевизме. Публиковать в печати она её не станет. А мне прислала в формате ворд для размещения в сети.
Желю Желев это первый демократически избранный президент Болгарии. А мой друг была его помощником".
Stanisław Walerjewicz
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От автора. Настоящее болгарское издание – четвертое по счету. „Фашизм” издан на иностранных языках: русском /20 000 экз./, английском /6 000 экз./, французском, турецком, эсперанто, румынском, азербайджанском, албанском, китайском. Перечисляю все это не для того, чтобы похвалиться, а констатировать, что такая судьба научной книги на политическую тему в таком серьезном тираже – несомненный общий успех. Но тут я вхожу в другую тему – именно о ее судьбе, что будет предметом третьей главы настоящего, четвертого, болгарского издания.
Первая глава – „Фашизм как тоталитарная держава” – перепечатана со второго издания, опубликованного БЗНС в 1990 г. Вторая глава полностью посвящена тоталитарным режимам коммунизма. Она – совсем новая и, надеюсь, вызовет интерес читателей. Третья, как я сказал выше, о судьбе книги за последние 30 лет. Эта глава дополняет и объясняет роль и значение „Фашизма”, а также событий, произошедших за этот период.
Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя
Фабер, Болгария, 2012
392 стр.
ISBN: 9789544007942
Перевод с болгарского - Лариса Димитрова
Издание изначально компьютерное,
ESXATOS, 2017
Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя - Содержание
Вступление к четвертому болгарскому изданию „Фашизма”
I Фашизм как тоталитарная держава
1. Структура фашистской державы
- Сращивание фашистской партии и государства
- Унификация всей общественной жизни
- Тотальный охват населения казенными организациями
- Концентрационные лагеря
2. Функциональные особенности тоталитарной фашистской державы
3. Распад фашистской державы
II Коммунизм как тоталитарная держава
3. Распад фашистской державы
II Коммунизм как тоталитарная держава
- 1. Тоталитарные близнецы
- 2. Одновременное падение коммунизма в Европе
- 3. Бескровная ликвидация коммунизма породила счастливое поколение политиков
III У книг - своя судьба
Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя - Вступление ко второму болгарскому изданию
Напомню вам некоторые цифры, что красноречивее всех доводов и рассуждений о принципиально различных возвожностях двух видов тоталитаризма. До начала Второй мировой войны /1 сентября 1939г./ Гитлер уничтожил около 10 000 человек. Как вы догадываетесь, уважаемый читатель, сюда входят жертвы „ночи длиных ножей” /30 июня 1934 г./, когда были уничтожены оппозиционно настроенные руководители СА /”штурмовиков”/ и вся либеральная оппозиция, и „стеклянной ночи” /Kristallnacht/ в апреле 1938 г., во время антиеврейских погромов, о которых написано немало.
К 1 сентября 1939 года Сталин уничтожил не менее 10 миллионов человек. Есть авторы, настаивающие на 15 миллионах, но не об этом спор. Ведь мы говорим о разнице, которую невозможно выразить в процентах /один добился большего процента, чем другой/, в кратности /один во много раз больше/ - тут уже вступает в разговор математический порядок, величины, служащие космологии, астрономии, современной физике.
Второй факт имеет отношение к самой войне. Германия, воевавшая в десятках стран Европы и Африки и потерпевшая полный разгром со стороны объединенных сил союзников, потеряла между 7,5 и 8 миллионами человек, в том числе и потери мирного населения в тылу. Советский Союз, вступивший в войну через два года после ее начала, имеет свыше 30 миллионов жертв. Чтобы скрыть свою негодность и провал в качестве полководца, еще при жизни Сталин признавал число 7 миллионов. Хрущев уверял, что их было 20 миллионов. Современные российские публицисты уверяют, что 32, а есть авторы, не считающие преувеличением число 40 миллионов. Конечно, арифметика тут не при чем, но погубить в 4-5 раз больше человек при положении, что вступил в войну позже и не вел сражений в большом количестве стран, как страна-агрессор, косвенно тоже доказывает грандиозный размах палача, каким был завершенный и более совершенный тоталитарный режим.
Но, может быть, гораздо красноречивее на эту тему – факт , что не было никаких попыток свергнуть советское руководство путем военного переворота за то, что оно поставило страну перед военной катастрофой 1941 – 1942 годов. История ХХ века не знает второго такого страшного предательства собственного народа и своей страны, как совершенное Сталиным и его политическим бюро. Уничтожение командного состава армии, запущенное годами военное материально-техническое снабжение, демонтаж оборонительных сооружений по западной границе, преступное пренебрежительное отношение к многочисленным предупреждениям службы разведки о предстоящем нападении на СССР и о скопившихся в угрожающем количестве немецких дивизиях в непосредственной близости к советским границам, молниеносное вторжение врага на советскую территорию и взятые в плен к концу 1941 года более четырех с половиной миллионов советских солдат и офицеров – уже в конце 1941 - начале 1942 года поставили Советский Союз на грань полной военной катастрофы, и по каналам Берии Сталин был вынужден искать способ заключения мира с Гитлером, используя в качестве посредника болгарского царя Бориса III.
То обстоятельство, что даже в этих условиях катастрофы советские генералы не попытались свергнуть клику Сталина, демонстрирует, в каком глубоком политическом и идеологическом коллапсе находилось общественное сознание при завершенном тоталитарном режиме, каковым был тогда советский.
В аналогичной ситуации немецкие генералы организовали 20 июля 1944 года хотя и неуспешный, но переворот, целью которого было свержение Гитлера. Годом раньше в Италии /25 июля 1943 г./ военные во главе с маршалом Бадольо смогли арестовать Муссолини и отстранить от власти фашистскую партию. В обоих случаях это стало возможным, потому что немецкие и итальянские генералы происходили из имущественного класса, что означает : имели под ногами почву в самой важной сфере общественной жизни – экономической. У них была собственность. На практике это значило, что если случится худшее, и заговорщик погибнет, – его семья и потомки не умрут с голоду, не исчезнут с лица земли.
В связи с обсуждаемой проблемой нахожу исключительно интересной идейную эволюцию Муссолини на последнем этапе его жизни, после его освобождения из плена отрядом Отто Скорцени. В результате продолжительных рассуждений /пока был пленником в Альпах, у него было много времени для размышлений/ он пришел к выводу, что нужно создать другую фашистскую страну, в которой, благодаря национализации, все станет государственной собственностью. Муссолини додумался до того, что только державная монополия на собственность может создать монолитный и незыблемый тоталитарный режим, гарантировавший бы неприкосновенность фашистской партии и фашистского лидера от любой неожиданности со стороны военных. Эти идеи он воплотил в план создания пресловутой республики Сало, осуществлению которого помешал ускоренный ход военных действий союзников на территории Италии.
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ родился 3 марта 1935 г. в деревне Веселиново Шуменской области.
Закончил философский факультет Софийского университета „Кл.Охридский” в 1958 году.
С 1961 по 1964 г.г. – аспирант философского факультета СУ „Кл.Охридский”. В своей диссертации „Определение материи и современное естествознание” спорит с ленинским определением материи. За это остается без работы, выселен из столицы, с 1966 по 1972 г.г. был вынужден жить в родной деревне жены.
С 1972 по 1974 г.г. работал социологом в Институте художественной самодеятельности /г.София/, но был уволен.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему „Модальные категории – возможности, действительность, необходимость.”
В 1975 г. работает научным сотрудником НИИ по культуре, с 1977 по 1982 г.г. – заведующим секцией „Культура и личность”.
В 1967 г. написал книгу „Тоталитарная держава”, опубликованную в 1982 г. под названием „Фашизм”, но запрещеной и изъятой.
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию „Реляционная теория личности”.
В ноябре 1988 г. создает Клуб поддержки гласности и перестройки”, который вместе с другими организациями ускорил свержение Тодора Живкова в 1989г.
В декабре 1989 г. создал и возглавил Союз демократических сил. Был председателем делегации СДС на заседании Круглого стола /3 января – 15 мая 1990г./ Депутат 7 Великого народного собрания, председатель парламентской группы СДС.
1 августа 1990 г. выбран Великим народным собранием президентом Республики Болгарии.
В январе 1992 г. в результате демократических выборов стал президентом Болгарии.
Осенью 1996 г. основывает Фонд „Доктор Желю Желев”, который занимается изданием документов, обличающих коммунизм.
Весной 2001г. создает Балканский политический клуб, объединяющий политиков, государственных и общественных деятелей балканских стран. Является его бессменным президентом.
Автор публикаций:”Самодеятельное искусство в условиях научно-технической революции” /1976г./, „Модальные категории”/1978г./, „Физическая культура и спорт в урбанизированном обществе”/1979г./, „Фашизм”/1982г./, „Введение в теорию личности”/1983г./, „Человек и его личности”/1991г./, „Реляционная теория личности”/1993г./, „Интеллигенция и политика. Статьи, эссе, речи, интервью.”/1995г./, „Новая внешняя политика Болгарии и НАТО”/1995г./, „В большой политике”/1998г./, „Несмотря ни на что. Моя политическая биография.”/2005г./
Награды и отличия: почетный доктор наук университетов США, Тель-Авива, Анкары, Сеула, Лиссабона, Благоевграда, Баку, Велико Търново.
Награда „Катерина Медичи”/1991г./ ; „За заслуги перед Европой” /1993г./; „Переход” /вместе с И.Рабином/ - 1996 г.
Орден „Стара планина” 1 степени /Болгария/.
Государственные награды Франции, Испании, Португалии, Венесуэллы.
Почетный член Ротари-клуба /Нью-Йорк/.
Член Всемирной Академии науки и искусства /США/ и Международной академии науки и искусства /Азербайджан/.
2017-03-26
Закончил философский факультет Софийского университета „Кл.Охридский” в 1958 году.
С 1961 по 1964 г.г. – аспирант философского факультета СУ „Кл.Охридский”. В своей диссертации „Определение материи и современное естествознание” спорит с ленинским определением материи. За это остается без работы, выселен из столицы, с 1966 по 1972 г.г. был вынужден жить в родной деревне жены.
С 1972 по 1974 г.г. работал социологом в Институте художественной самодеятельности /г.София/, но был уволен.
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему „Модальные категории – возможности, действительность, необходимость.”
В 1975 г. работает научным сотрудником НИИ по культуре, с 1977 по 1982 г.г. – заведующим секцией „Культура и личность”.
В 1967 г. написал книгу „Тоталитарная держава”, опубликованную в 1982 г. под названием „Фашизм”, но запрещеной и изъятой.
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию „Реляционная теория личности”.
В ноябре 1988 г. создает Клуб поддержки гласности и перестройки”, который вместе с другими организациями ускорил свержение Тодора Живкова в 1989г.
В декабре 1989 г. создал и возглавил Союз демократических сил. Был председателем делегации СДС на заседании Круглого стола /3 января – 15 мая 1990г./ Депутат 7 Великого народного собрания, председатель парламентской группы СДС.
1 августа 1990 г. выбран Великим народным собранием президентом Республики Болгарии.
В январе 1992 г. в результате демократических выборов стал президентом Болгарии.
Осенью 1996 г. основывает Фонд „Доктор Желю Желев”, который занимается изданием документов, обличающих коммунизм.
Весной 2001г. создает Балканский политический клуб, объединяющий политиков, государственных и общественных деятелей балканских стран. Является его бессменным президентом.
Автор публикаций:”Самодеятельное искусство в условиях научно-технической революции” /1976г./, „Модальные категории”/1978г./, „Физическая культура и спорт в урбанизированном обществе”/1979г./, „Фашизм”/1982г./, „Введение в теорию личности”/1983г./, „Человек и его личности”/1991г./, „Реляционная теория личности”/1993г./, „Интеллигенция и политика. Статьи, эссе, речи, интервью.”/1995г./, „Новая внешняя политика Болгарии и НАТО”/1995г./, „В большой политике”/1998г./, „Несмотря ни на что. Моя политическая биография.”/2005г./
Награды и отличия: почетный доктор наук университетов США, Тель-Авива, Анкары, Сеула, Лиссабона, Благоевграда, Баку, Велико Търново.
Награда „Катерина Медичи”/1991г./ ; „За заслуги перед Европой” /1993г./; „Переход” /вместе с И.Рабином/ - 1996 г.
Орден „Стара планина” 1 степени /Болгария/.
Государственные награды Франции, Испании, Португалии, Венесуэллы.
Почетный член Ротари-клуба /Нью-Йорк/.
Член Всемирной Академии науки и искусства /США/ и Международной академии науки и искусства /Азербайджан/.
2017-03-26
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