Перевод на русский язык - впервые в интернете

"Вы можете опубликовать на своем сайте для свободного чтения книгу которую перевела мой друг и переводчик книги с болгарского. Автор ушел из нашего мира и подарил книгу переводчику. Желю Желев "Тоталитарные близнецы" книга о фашизме и большевизме. Публиковать в печати она её не станет. А мне прислала в формате ворд для размещения в сети.

Желю Желев это первый демократически избранный президент Болгарии. А мой друг была его помощником".

Stanisław Walerjewicz

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От автора. Настоящее болгарское издание – четвертое по счету. „Фашизм” издан на иностранных языках: русском /20 000 экз./, английском /6 000 экз./, французском, турецком, эсперанто, румынском, азербайджанском, албанском, китайском. Перечисляю все это не для того, чтобы похвалиться, а констатировать, что такая судьба научной книги на политическую тему в таком серьезном тираже – несомненный общий успех. Но тут я вхожу в другую тему – именно о ее судьбе, что будет предметом третьей главы настоящего, четвертого, болгарского издания.

Первая глава – „Фашизм как тоталитарная держава” – перепечатана со второго издания, опубликованного БЗНС в 1990 г. Вторая глава полностью посвящена тоталитарным режимам коммунизма. Она – совсем новая и, надеюсь, вызовет интерес читателей. Третья, как я сказал выше, о судьбе книги за последние 30 лет. Эта глава дополняет и объясняет роль и значение „Фашизма”, а также событий, произошедших за этот период.

Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя Фабер, Болгария, 2012

392 стр. ISBN: 9789544007942 Перевод с болгарского - Лариса Димитрова Издание изначально компьютерное, ESXATOS, 2017

Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя - Содержание

Вступление к четвертому болгарскому изданию „Фашизма”

I Фашизм как тоталитарная держава 1. Структура фашистской державы Сращивание фашистской партии и государства

Унификация всей общественной жизни

Тотальный охват населения казенными организациями

Концентрационные лагеря 2. Функциональные особенности тоталитарной фашистской державы

3. Распад фашистской державы

II Коммунизм как тоталитарная держава 1. Тоталитарные близнецы

2. Одновременное падение коммунизма в Европе

3. Бескровная ликвидация коммунизма породила счастливое поколение политиков

III У книг - своя судьба

Желю Желев - Тоталитарные близнецы - "Фашизм" тридцать лет спустя - Вступление ко второму болгарскому изданию

Напомню вам некоторые цифры, что красноречивее всех доводов и рассуждений о принципиально различных возвожностях двух видов тоталитаризма. До начала Второй мировой войны /1 сентября 1939г./ Гитлер уничтожил около 10 000 человек. Как вы догадываетесь, уважаемый читатель, сюда входят жертвы „ночи длиных ножей” /30 июня 1934 г./, когда были уничтожены оппозиционно настроенные руководители СА /”штурмовиков”/ и вся либеральная оппозиция, и „стеклянной ночи” /Kristallnacht/ в апреле 1938 г., во время антиеврейских погромов, о которых написано немало.

К 1 сентября 1939 года Сталин уничтожил не менее 10 миллионов человек. Есть авторы, настаивающие на 15 миллионах, но не об этом спор. Ведь мы говорим о разнице, которую невозможно выразить в процентах /один добился большего процента, чем другой/, в кратности /один во много раз больше/ - тут уже вступает в разговор математический порядок, величины, служащие космологии, астрономии, современной физике.



Второй факт имеет отношение к самой войне. Германия, воевавшая в десятках стран Европы и Африки и потерпевшая полный разгром со стороны объединенных сил союзников, потеряла между 7,5 и 8 миллионами человек, в том числе и потери мирного населения в тылу. Советский Союз, вступивший в войну через два года после ее начала, имеет свыше 30 миллионов жертв. Чтобы скрыть свою негодность и провал в качестве полководца, еще при жизни Сталин признавал число 7 миллионов. Хрущев уверял, что их было 20 миллионов. Современные российские публицисты уверяют, что 32, а есть авторы, не считающие преувеличением число 40 миллионов. Конечно, арифметика тут не при чем, но погубить в 4-5 раз больше человек при положении, что вступил в войну позже и не вел сражений в большом количестве стран, как страна-агрессор, косвенно тоже доказывает грандиозный размах палача, каким был завершенный и более совершенный тоталитарный режим.



Но, может быть, гораздо красноречивее на эту тему – факт , что не было никаких попыток свергнуть советское руководство путем военного переворота за то, что оно поставило страну перед военной катастрофой 1941 – 1942 годов. История ХХ века не знает второго такого страшного предательства собственного народа и своей страны, как совершенное Сталиным и его политическим бюро. Уничтожение командного состава армии, запущенное годами военное материально-техническое снабжение, демонтаж оборонительных сооружений по западной границе, преступное пренебрежительное отношение к многочисленным предупреждениям службы разведки о предстоящем нападении на СССР и о скопившихся в угрожающем количестве немецких дивизиях в непосредственной близости к советским границам, молниеносное вторжение врага на советскую территорию и взятые в плен к концу 1941 года более четырех с половиной миллионов советских солдат и офицеров – уже в конце 1941 - начале 1942 года поставили Советский Союз на грань полной военной катастрофы, и по каналам Берии Сталин был вынужден искать способ заключения мира с Гитлером, используя в качестве посредника болгарского царя Бориса III.



То обстоятельство, что даже в этих условиях катастрофы советские генералы не попытались свергнуть клику Сталина, демонстрирует, в каком глубоком политическом и идеологическом коллапсе находилось общественное сознание при завершенном тоталитарном режиме, каковым был тогда советский.



В аналогичной ситуации немецкие генералы организовали 20 июля 1944 года хотя и неуспешный, но переворот, целью которого было свержение Гитлера. Годом раньше в Италии /25 июля 1943 г./ военные во главе с маршалом Бадольо смогли арестовать Муссолини и отстранить от власти фашистскую партию. В обоих случаях это стало возможным, потому что немецкие и итальянские генералы происходили из имущественного класса, что означает : имели под ногами почву в самой важной сфере общественной жизни – экономической. У них была собственность. На практике это значило, что если случится худшее, и заговорщик погибнет, – его семья и потомки не умрут с голоду, не исчезнут с лица земли.



В связи с обсуждаемой проблемой нахожу исключительно интересной идейную эволюцию Муссолини на последнем этапе его жизни, после его освобождения из плена отрядом Отто Скорцени. В результате продолжительных рассуждений /пока был пленником в Альпах, у него было много времени для размышлений/ он пришел к выводу, что нужно создать другую фашистскую страну, в которой, благодаря национализации, все станет государственной собственностью. Муссолини додумался до того, что только державная монополия на собственность может создать монолитный и незыблемый тоталитарный режим, гарантировавший бы неприкосновенность фашистской партии и фашистского лидера от любой неожиданности со стороны военных. Эти идеи он воплотил в план создания пресловутой республики Сало, осуществлению которого помешал ускоренный ход военных действий союзников на территории Италии.



ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ родился 3 марта 1935 г. в деревне Веселиново Шуменской области.

Закончил философский факультет Софийского университета „Кл.Охридский” в 1958 году.

С 1961 по 1964 г.г. – аспирант философского факультета СУ „Кл.Охридский”. В своей диссертации „Определение материи и современное естествознание” спорит с ленинским определением материи. За это остается без работы, выселен из столицы, с 1966 по 1972 г.г. был вынужден жить в родной деревне жены.

С 1972 по 1974 г.г. работал социологом в Институте художественной самодеятельности /г.София/, но был уволен.

В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему „Модальные категории – возможности, действительность, необходимость.”

В 1975 г. работает научным сотрудником НИИ по культуре, с 1977 по 1982 г.г. – заведующим секцией „Культура и личность”.

В 1967 г. написал книгу „Тоталитарная держава”, опубликованную в 1982 г. под названием „Фашизм”, но запрещеной и изъятой.

В 1988 г. защитил докторскую диссертацию „Реляционная теория личности”.

В ноябре 1988 г. создает Клуб поддержки гласности и перестройки”, который вместе с другими организациями ускорил свержение Тодора Живкова в 1989г.

В декабре 1989 г. создал и возглавил Союз демократических сил. Был председателем делегации СДС на заседании Круглого стола /3 января – 15 мая 1990г./ Депутат 7 Великого народного собрания, председатель парламентской группы СДС.

1 августа 1990 г. выбран Великим народным собранием президентом Республики Болгарии.

В январе 1992 г. в результате демократических выборов стал президентом Болгарии.

Осенью 1996 г. основывает Фонд „Доктор Желю Желев”, который занимается изданием документов, обличающих коммунизм.

Весной 2001г. создает Балканский политический клуб, объединяющий политиков, государственных и общественных деятелей балканских стран. Является его бессменным президентом.



Автор публикаций:”Самодеятельное искусство в условиях научно-технической революции” /1976г./, „Модальные категории”/1978г./, „Физическая культура и спорт в урбанизированном обществе”/1979г./, „Фашизм”/1982г./, „Введение в теорию личности”/1983г./, „Человек и его личности”/1991г./, „Реляционная теория личности”/1993г./, „Интеллигенция и политика. Статьи, эссе, речи, интервью.”/1995г./, „Новая внешняя политика Болгарии и НАТО”/1995г./, „В большой политике”/1998г./, „Несмотря ни на что. Моя политическая биография.”/2005г./



Награды и отличия: почетный доктор наук университетов США, Тель-Авива, Анкары, Сеула, Лиссабона, Благоевграда, Баку, Велико Търново.

Награда „Катерина Медичи”/1991г./ ; „За заслуги перед Европой” /1993г./; „Переход” /вместе с И.Рабином/ - 1996 г.

Орден „Стара планина” 1 степени /Болгария/.

Государственные награды Франции, Испании, Португалии, Венесуэллы.

Почетный член Ротари-клуба /Нью-Йорк/.

Член Всемирной Академии науки и искусства /США/ и Международной академии науки и искусства /Азербайджан/.



2017-03-26