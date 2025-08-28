Священник Желудков Сергий - Литургические заметки - Переписка, письма, воспоминания

В отличие от молитвы уединенной, церковное Богослужение есть общение в молитвах и взаимном назидании. Не касаясь особого положения святых таинств, можно утверждать, что общение верующих в церковном Богослужении совершается, как правило, средствами искусства. Сначала это было религиозное искусство иудейского храма и синагоги. Потом у Христианства явились собственные тексты общих молитв и гимнов, церковная проповедь, пение и инструментальная музыка, икона, живопись, архитектура... Все это — священное искусство. Его святое назначение — создать молитвенную настроенность, укрепить нашу веру, направлять нашу волю к тому истинному служению Богу, которое мы должны бы совершать в нашей практической жизни.

Церковное Богослужение есть служение Богу средствами искусства. В конце прошлого века в русской посольской церкви в Лондоне была совершена панихида в память царя Александра III. «Русский Реквием» произвел на англичан потрясающее впечатление. В нашем же прискорбном случае, которого я не могу забыть, отвергнуто было искусство. Будь на месте незадачливого батюшки любой другой служитель — без хора, без пения — и у него бы все провалилось. Разве только очень хороший оратор мог бы отчасти поправить дело вдохновенной речью; но ведь это было бы тоже искусство... С болью я думаю, что среди присутствовавших были и неверующие; с особым интересом они всматривались — что же это, какова эта вера отцов, к которой после всего опыта жизни возвратился покойный их друг? И увидели только, как жалкий священник «потирает руки», машет кадилом, пытаясь совершить отпевание без пения... Это было унижение нашей святыни, это было служение против Бога, потому что отвергнуто было искусство.

«...Что касается литургического возрождения церковной жизни, то о нем много писалось и говорилось еще на рубеже ХIХ–ХХ столетий. Как вы знаете, лучшие из церковных деятелей того времени высказывались по этому вопросу положительно. Необходимость реформы богослужения в смысле исправления его языка, улучшения обрядовой стороны и создания нового, церковно-приходского (не монастырского) устава были предметом занятий особой богослужебной комиссии Московского собора 1917 г. Когда же этому собору не удалось сделать ничего реально ощутимого, то многие ради литургического возрождения встали на путь обновленческого движения. Результат оказался плачевным. Вместо литургического возрождения возникло опасение всякой попытки к осмыслению богослужения и примиренчество к явным нарушениям церковного устава из-за боязни, как бы не вызвать исправлением нового раскола.

Священник Желудков Сергий - Литургические заметки - Переписка, письма, воспоминания

Сост., вступ. статья С. С. Бычкова

Изд. 3-е, ис правленное и дополненное

М: Sam & Sam, 2017, 400 с.

Священник Желудков Сергий - Литургические заметки - Переписка, письма, воспоминания - Содержание

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ. «Я НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ ДИАЛОГА»

ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Божественная литургия, рецензированная по чинам древних литургий митрополита Антонина

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Переписка священника Сергия Желудкова с А. И. Солженицыным по поводу «Великопостного письма»

Отклики из-за рубежа

Письма о. Сергия Желудкова А. Д. Сахарову

Доктору Филиппу Поттеру, Генеральному Секретарю Всемирного Совета Церквей

К воспоминаниям об Александре Боярском

Письма Сергия Желудкова к Н. Я. Мандельштам

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН