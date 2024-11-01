Жемчужины Торы – Творение мира

Ибо лишь Б-жью Тору возжелает человек и будет помышлять о Торе своей днём и ночью.

Tehилим (1:2).

Сказал Рава: "Сначала Тора называется Б-жьей, а затем - по имени человека, изучившего её". И ещё сказал Рава: "Во-первых, человек должен изучить (понять) Тору, и лишь после этого рассуждать о ней".

Трактат Авода Зара (19а).

В процессе создания человека Всевышний не только наделил его чувством самосохранения, заставляющим непрестанно заботиться о своём теле, но и внедрил в человеческое сознание ощущение огромной важности, которую имеет забота о его бессмертной душе. Разумеется, в зависимости от уровня духовного развития каждому требуется отличная по качеству и количеству духовная пища. Есть народы, удовлетворяющиеся примитивной культурой, а встречаются люди, которых не устраивают духовные ценности, доступные всем. Вследствие этого они постоянно ищут свою "нишу" среди "неизведанных" культур, тратя зачастую все свои силы и средства.

Более тридцати трёх веков назад Всевышний, в милости Своей, удостоил еврейский народ величайшего дара: сотни тысяч людей, вышедшие из тяжелейшего египетского рабства, преодолевшие и полностью искоренившие своё пристрастие к идолопоклонству, привитое им египтянами, получили непосредственно от Г-спода (частично напрямую, а частично через Моше [Моисея]) нашу святую Тору.

Если бы мы могли увидеть все события, происшедшие на земле за время существования мира, несомненно, дарование Торы у горы Синай оказалось бы наиболее величественным: весь мир замер, ни один человек не имел сил пошевелиться, ни одно живое существо не могло сдвинуться с места, реки не текли, ветер не дул, а у самих евреев, находившихся непосредственно в эпицентре событий, после каждой фразы Б-га души отделялись от тел, стремясь воссоединиться с Творцом, а тела их обращались в бегство, и лишь усилиями ангелов они возвращались на свои места и в них снова водворялись души.

Приведём несколько цитат из отрывка Торы, описывающего это событие. "И сказал Б-г Моше: иди к народу и да освятится (он) сегодня и завтра, и да постирают одеяния свои. И будут готовы к третьему дню, ибо в третий день спустится Г-сподь на глазах у всего народа на гору Синай". "И было в третий день по утру, и были громы и молнии, и тяжёлое облако на горе; и трубный звук сильный чрезвычайно; и затрепетал весь народ, который в лагере. И вывел Моше народ навстречу Б־гу из лагеря; и предстали (евреи) у подножия горы. И гора Синай дымится из-за того, что опустился на неё Г-сподь в огне". "И говорил Б-г все эти заповеди, сказав: Я, Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства". Далее следуют остальные девять из десяти первых речений Б-га. "И весь народ видит громы, и пламень, и трубный звук, и дымящуюся гору; и испугался народ и содрогнулся, и встали (евреи) в отдалении. И сказали Моше: говори с нами ты и мы услышим, и да не будет говорить с нами Б-г, чтобы мы не умерли. И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо пришёл Б-г возвысить вас, и чтобы страх перед Ним был запечатлён на лицах ваших, чтобы вы не грешили. И встал народ в отдалении, а Моше подошёл к туману, в котором Б-г. И сказал Г־сподь Моше: так скажи сынам израилевым: вы видели, что с небес говорил Я с вами".

Жемчужины Торы – Творение мира

Моше Левантовский. – Бейтар Илит, 2001. – 114 с.

Жемчужины Торы – Творение мира – Содержание

Предисловие

Бэрейшит 1:1-5

Бэрейшит 1:6-8

Бэрейшит 1:9-13

Бэрейшит 1:14-19

Бэрейшит 1:20-23

Бэрейшит 1:24-25

Бэрейшит 1:26

Бэрейшит 1:27-28

Бэрейшит 1:29-31

Бэрейшит 2:1-2

Бэрейшит 2:3

Бэрейшит 2:4

Бэрейшит 2:5-7

Бэрейшит 2:8-9

Список использованных источников

Краткие сведения о некоторых комментаторах