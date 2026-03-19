Жгилева - Информационная культура исследователя

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science

Учебное пособие Ларисы Александровны Жгилевой «Информационная культура исследователя» представляет собой комплексное руководство, направленное на формирование профессиональных компетенций современного ученого в условиях стремительной цифровизации знаний. Автор ставит задачу систематизировать методы поиска, анализа и критической оценки информации, превращая их из технических навыков в элемент общей культуры мышления. Основная идея пособия заключается в том, что информационная культура — это не просто владение базами данных, а способность исследователя эффективно ориентироваться в океане сведений, сохраняя научную этику и обеспечивая достоверность своих выводов.

Содержательная часть книги охватывает весь цикл работы с научным материалом: от постановки проблемы и определения стратегии поиска до оформления результатов исследования. Жгилева детально разбирает структуру современных информационных ресурсов, включая электронные библиотеки, реферативные базы данных и системы цитирования. Автор уделяет значительное внимание технологии интеллектуальной обработки текстов: методам реферирования, аннотирования и составления библиографических описаний. В пособии также исследуются правовые аспекты научной деятельности, вопросы авторского права и предотвращения плагиата. Особый раздел посвящен культуре оформления диссертационных работ и научных статей в соответствии с государственными и международными стандартами, что делает книгу незаменимым инструментом для магистрантов и аспирантов.

Текст написан в строгом академическом и методически выверенном стиле, характерном для вузовского учебника. Лариса Жгилева мастерски структурирует сложный материал, предлагая четкие алгоритмы действий и практические рекомендации по использованию библиографических менеджеров и инструментов автоматизации. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто стремится повысить эффективность своего интеллектуального труда и хочет овладеть современным инструментарием научного поиска. Это чтение помогает осознать, что информационная грамотность является фундаментом успеха в любой области знаний, позволяя исследователю не просто накапливать факты, а выстраивать из них стройную систему доказательств.

Лариса Александровна Жгилева - Информационная культура исследователя: учебное пособие

Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений

Москва: Издательско-книготорговый центр «Колос-с», 2018 г. — 245 с.

ISBN 978-5-00129-001-8

Лариса Александровна Жгилева - Информационная культура исследователя: учебное пособие - Содержание

Введение

Глава первая

  • 1.1. Информация. Нормативно-правовые аспекты работы с информацией и использование информационных технологий

  • 1.2. Профессионально ориентированный поиск информации. Особенности библиографического поиска

  • 1.3. Электронные библиотеки в сети Интернет

  • 1.4. Системы выявления несанкционированных заимствований

Глава вторая

  • 2.1. Публикационная активность исследователя. Наукометрия

  • 2.2. Публикация международного уровня. Требования к созданию и оформлению статей в научных журналах

  • 2.3. Культура цитирования. Оформление библиографического списка литературы. Описание различных видов произведений печати

  • 2.4. Поиск издателя для публикации. Особенности взаимоотношений автора с издателями

Глава третья

  • 3.1. Требования к оформлению диссертации и автореферата диссертации

  • 3.2. Процедура предварительного рассмотрения диссертации, экспертной оценки и допуска на защиту

  • 3.3. Процедура защиты диссертации

  • 3.4. Порядок оформления аттестационного дела после защиты диссертации

Заключение

