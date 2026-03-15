Жибрик - Бог, возвращающий радость

Книга Александра Жибрика «Бог, возвращающий радость: История Исава и Иакова» представляет собой глубокое духовно-назидательное размышление над одной из самых драматичных страниц книги Бытия. Автор ставит задачу выйти за рамки привычного восприятия Иакова как простого хитреца, а Исава как отверженного, предлагая читателю увидеть в их противостоянии зеркало собственных внутренних конфликтов. Основная идея произведения заключается в том, что Божий промысл способен преобразить даже самые запутанные человеческие ошибки и семейные травмы, возвращая радость и надежду туда, где, казалось бы, воцарились лишь горечь и разделение.

Содержательная часть книги последовательно анализирует ключевые моменты жизни братьев-близнецов: от борьбы во чреве матери до судьбоносной встречи после многолетней разлуки. Автор детально разбирает темы первородства, благословения и исправительного пути Иакова в доме Лавана, акцентируя внимание на психологических аспектах их взаимоотношений. Особое место в повествовании занимает мистическая ночь борьбы Иакова с Богом у потока Иавок, которую Жибрик интерпретирует как момент окончательного сокрушения ветхого человека и рождения новой личности, способной на примирение. Книга показывает, что путь к радости лежит через искреннее покаяние и готовность увидеть в лице брата «лицо Божие».

Текст написан в теплой, пастырской манере, сочетающей в себе вдумчивую экзегезу и практические советы по преодолению обид в современной жизни. Александр Жибрик обращается к читателю не как суровый критик, а как мудрый собеседник, понимающий хрупкость человеческой души. Работа служит прекрасным пособием для тех, кто ищет примирения в семье или пытается понять смысл трудных жизненных обстоятельств. Это чтение вдохновляет на доверие Богу в самые темные периоды жизни, напоминая, что Его конечная цель для каждого человека — не наказание, а восстановление утраченной радости и целостности.

Жибрик А. - Бог, возвращающий радость - История Исава и Иакова

См.: ООО «Издательское учреждение «ЖИЗНЬ»», 2012. - 196 с. — (Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-5-905061-06-6

Жибрик А. - Бог, возвращающий радость – Содержание

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБ ИСАВЕ И ИАКОВЕ - ОБО МНЕ И ТЕБЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСАВ И ИАКОВ: БОРЬБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ

Глава 2. НАЧАЛО ИСТОРИИ

Глава 3. ИСАВ: ДАЙ МНЕ ЭТОГО «КРАСНОГО». ИАКОВ: ПРОДАЙ МНЕ СВОЕ ПЕРВОРОДСТВО

Глава 4. НЕ ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, или ХОЧУ ВСЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Глава 5. КОВАРСТВО ОДНИХ И ЛЕГКОМЫСЛИЕ ДРУГИХ

Глава 6. ПЫТАЯСЬ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Глава 7. ПОПЫТКА СКОПИРОВАТЬ ЧУЖОЙ УСПЕХ

Глава 8. ПОТОРОПИЛСЯ

Глава 9. ОДИН МОШЕННИК В ГОСТЯХ У ДРУГОГО, или САНТА-БАРБАРА ПО-ИЗРАИЛЬСКИ

Глава 10. ЖЕНЫ ИАКОВА

Глава 11. МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

Глава 12. НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО В ЭТОЙ ИСТОРИИ

Глава 13. ПЕНУЭЛ

Глава 14. ИЗРАИЛЬ

Глава 15. «Я», ОТ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ

Глава 16. БЕНОНИ-ВЕНИАМИН

Глава 17. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСААКУ И СМЕРТЬ ИСААКА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ ИСАВА И ИАКОВА — ПОСЛАНИЕ К СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКВИ

Глава 1. ИСТОРИЯ ИСАВА И ИАКОВА В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

Глава 2. БОЖЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Глава 3. ИСАВ И ЕГО ДУХОВНОЕ ПОТОМСТВО НА СТРАНИЦАХ ПИСАНИЯ

Глава 4. КОГДА ИЗРАИЛЬ ВНОВЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ИАКОВА

Глава 5. ПРОРОЧЕСКИЕ СУДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСАВА

Глава 6. ИЗБРАНИЕ

Глава 7. ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА - ВЫБОР МЕЖДУ ИСТИНОЙ И ЛОЖЬЮ

Глава 8. ПОЧЕМУ МЫ СОВЕРШАЕМ ЗЛО?

Глава 9. СПАСЕНИЕ ОТ ИСАВА И ИАКОВА, или ВОЗВРАЩЕНИЕ РАДОСТИ НЕБА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ