Святитель Феофан Затворник пишет: «Человек — тварь разумно-свободная — должен сам сознать свою цель, познать путь, ведущий к ней, и свободно определить себя идти неуклонно сим путём, чтобы достигнуть цели и осуществить своё назначение». В другом месте он поясняет, что является целью жизни человека: «Цель, к которой должен человек обратить всё своё внимание и труды, есть богообщение, живой союз с Богом, достоверное вселение Его в сердце человеческое». Но недостаточно только понять цель жизни человека на земле, по словам святителя, нужно ещё «познать путь», ведущий к этой цели. Коротко говоря, под путём к богообщению понимается христианская аскеза, ядром которой является **умное делание**. За два тысячелетия своего существования Церковь Христова сформировала учение о том, как христианин, находясь в лоне Церкви, в соработничестве с Божией благодатью, должен образовывать свой ум, сердце и волю. Образовывая их, человек достигает того единства и той устремлённости к Богу, которую имел первозданный Адам до своего грехопадения. Это является одним из основных условий для вселения Бога в человека. Поэтому знание каждым членом Церкви учения об умном делании является одним из ключевых условий в деле личного спасения.

Изложение учения об умном делании мы находим в творениях святых отцов, в особенности древних, которые в большинстве своём довольно сильно удалены от нас по времени своей жизни. Каждый святой отец жил в свою временную эпоху, в конкретной стране и в определённом народе, и, несмотря на универсальность православного аскетического учения, эти обстоятельства привносили некоторую степень специфичности в изложении ими своего духовного пути. В связи с этими особенностями возникает потребность по адаптации опыта, накопленного святыми отцами к современным условиям жизни и современному человеку. Для этого, на наш взгляд, необходимо обратиться к опыту тех святых отцов (преподобных Нила Сорского, Паисия Величковского, святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и др.), которые писали об умном делании, подвизаясь в пределах Русской Церкви, и которые понимали менталитет, культурные особенности и условия жизни своих современников. Большинство из этих святых отцов отдалены от нас гораздо меньшим промежутком времени, чем отцы древней Церкви. Важно и то обстоятельство, что они смогли подвигом своей личной духовной жизни пройти по пути древних святых отцов и оставили в своих писаниях ключи к правильному пониманию святоотеческого наследия об умном делании. Понимание основ умного делания и посильное применение их в своей повседневной духовной жизни является важным не только в жизни каждого христианина, но и в жизни Церкви в целом. Учение об умном делании должно быть не музейным экспонатом, которое бы изучали патрологи и другие люди, интересующиеся историей Церкви, а практическим инструментом для возведения каждого христианина к живому и ощутительному богообщению. В своих трудах святитель Феофан Затворник очень часто высказывает мысль о том, что христианином является только тот, кто живёт «внутрь». Поэтому раскрытие учения об умном делании и осмысление его в контексте современных реалий жизни с попыткой донести его до каждого христианина является одной из значимых и актуальных задач Церкви во все времена её существования.

Максим (Жилинский), иером. - Учение об умном делании в русской традиции ХІ-ХІХ веков

Максим (Жилинский), иером. Учение об умном делании в русской традиции ХІ-ХІХ веков. — Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. — (Библиотека христианской литературы; т. 3). — 152 с.

ISBN 978-5-907449-36-7

Максим (Жилинский), иером. - Учение об умном делании в русской традиции ХІ-ХІХ веков - Содержание