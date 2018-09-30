Евангелія и писанія апостоловъ не содержать никакихъ указаній на внешность Іисуса. Мы не знаемъ, существовало ли на этотъ счетъ какое либо устное преданіе въ первохристіанской среде. Во всякомъ случае, христианское искусство первыхъ трехъ вековъ избегаетъ всякаго физическаго сходства съ Іисусомъ. Если изображаютъ Его (напр. въ катакомбахъ), то почти всегда въ символическомъ виде: то Рыба, то Орфей играющій на лире: то Эросъ сопровождаемый Психеей или Гермесъ Кріофоръ (несущій овцу), — последнее изображеніе породило иконографическій типъ Добраго Пастыря, ставшій столь распространеннымъ.

Въ редкихъ фрескахъ катакомбъ, изображающихъ евангельскія событія, Іисусу приданъ чисто „эллинскій" видъ: Онъ безбородый юноша, условныя черты котораго похожи на любого эллинскаго бога или героя. Въ IV в. въ Сиріи и Палестивосточный, темноволосый, съ бородой. Отсюда происходить образъ Христа въ славе (Пантократоръ) византійскихъ и романскихъ базиликъ. Позднейшіе христіанскіе художники колебались между эллинскимъ и сиро-палестинскимъ представленіемъ; иногда смешивали ихъ. Но ни у того ни у другого нетъ твердой исторической основы.

Іеромонахъ Левъ (Жиллэ) - Ісусъ Назарянинъ по даннымъ исторіи

Книгоиздательство YMCA - PRESS

Парижъ 1934

Іеромонахъ Левъ (Жиллэ) - Ісусъ Назарянинъ по даннымъ исторіи - Оглавленіе

Предисловіе

Библіографія

Гл. I. Leben-Jesu Forschung

1. Научная постановка проблемы Іисуса

2. Философскій періодъ изученія жизни Іисуса

3. Научный періодъ изученія жизни Іисуса

4. Итоги Leben-Jesu-Forschung

Гл. II. Источники жизни Іисуса

1. Не-христіанскіе источники

2. Неканоническіе христіанскіе источники

3. Каноническіе христіанскіе источники

4. Синоптическія Евангелія

5. Четвертое Евангеліе

6. Объ исторической ценности евангельскаго преданія

Гл. III. Событія жизни Іисуса

1. Хронологія

2. Родственники Іисуса

3. Рожденіе и детство Іисуса

4. Начало служенія

5. Деятельность въ Галилее

6. Деятельность въ Іудее

7. Последніе дни и смерть Іисуса

8. Чудеса Іисуса

Гл. IV. Личность Іисуса

1. Внешній обликъ Іисуса

2. Психологическое изученіе Іисуса

3. Характеръ Іисуса

4. Іисусъ и люди

5. Іисусъ и Отецъ

Гл. V. Благовестіе Іисуса

1. Историческая постановка вопроса

2. Форма благовестія

3. Евангеліе Царства

4. Податель Царства

Гл. VI. Вера въ воскресшаго Господа

1. Воскресшій Іисусъ

2. Kyrios Christos

Дополненіе

Іудейская религія въ эпоху Іисуса

Іеромонахъ Левъ (Жиллэ) - Ісусъ Назарянинъ по даннымъ исторіи - Предисловіе

Заглавіе этой книги, Іисусъ Назарянинъ по даннымъ исторіи, точно выражаетъ преследуемую нами цель — дать очеркъ жизни, личности и ученія Іисуса въ историческомъ плане, и только въ немъ. Нашъ трудъ не принадлежитъ къ богословской литературе. Вопросы о „воплощеніи", „искупленіи", объ отношеніи человеческихъ душъ къ личности Іисуса не будутъ здесь затронуты. Это вопросы веры, а не исторіи. Они входятъ въ „проблему Христа", здесь же поставлена только „проблема Іисуса". Проблему эту можно выразить такъ: что намъ сообщаетъ историческая наука о „человек называемомъ Іисусомъ" Конечно, для верующаго христіанина подобный способъ разсмотренія не исчерпываетъ вопроса.

Многіе заявить о своемъ правеприблизиться къ личности Іисуса иными методами, на иныхъ путяхъ; однако историкъ тоже имеетъ со своей стороны право — вне всякой полемики или апологетики — приме нить къ „проблеме Іисуса" научные методы изследованія и познанія, признанные законными для всякаго другого явленія. Іисусъ жилъ въ определенномъ месте, въ определенное время, — хотя бы уже поэтому Онъ „предметъ исторіи", и въ этой мре допускаетъ изученіе при помощи историческаго метода. Пусть те, кто считаютъ Іисуса Мессіей и Сыномъ Божіимъ, Господомъ и Спасителемъ людей, не боятся, что примененіе подобнаго метода заденетъ ихъ веру: ибо ихъ личный опытъ ценности Іисуса и Его действія, присоединяющійся къ опыту столькихъ христіанскихъ поколеній, не зависитъ отъ результатовъ, къ которымъ, въ томъ или иномъ частномъ случае, приходить критика.

Если даже научныя изследованія и могутъ привести къ тому, что какая либо подробность жизни Іисуса предстанетъ намъ иною, чемъ мы привыкли ее себе представлять, — то взятыя въ целомъ, изследованія эти не разрущаютъ фактовъ, касающихся Іисуса и вытекающихъ изъ евангельскаго повествованія; и во всякомъ случае, они не могутъ исказить того образа Іисуса, который остается въ душе человека отъ личной встречи съ Нимъ. Настоящая книга — не научное изысканіе, а элементарное изложеніе. Она не можетъ ни въ коемъ случае заменить большихъ научныхъ трудовъ, посвященныхъ проблеме Іисуса. Но она можетъ послужить введеніемъ къ нимъ. Авторъ не пытается скрыть, что сердцемъ и духомъ онъ последователъ Іисуса и Его благовестія, но въ этой книге онъ строго возбраняетъ себе какія-либо замечанія, вытекающія изъ его личной точки зренія, какія-либо апріорныя сужденія.

Онъ писалъ не для тoгo, чтобы представить доводы въ защиту известнаго тезиса или противъ него. Онъ стремился лишь изложить со всей возможной объективностью содержание проблемы и надеялся облегчить читателю первоначальную оріентацію въ вопросе, сложность и спорность котораго известна современному человечеству, но по отношенію къ которому оно врядъ ли можетъ оставаться невежественнымъ или равнодушнымъ. Н. Д. Городецкой, переведшей на русскій языкъ французскую рукопись этой книги, о. Іеромонаху Кассіану (Безобразову) и Г. П. Федотову, профессорамъ Русскаго Православнаго Богословскаго Института въ Париже, которые помогли своими советами въ редактировали этого труда, авторъ выражаетъ глубокую свою благодарность.