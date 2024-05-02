В 1955 г. кураторы Фонда Боллингена пригласили нас в Вашингтон, предложив прочесть в Национальной галерее шесть лекций на тему, связанную с изобразительным искусством. Предполагалось, что из них сложится книга, издание которой и являлось конечной целью устроителей. Лекции состоялись, книга же под названием «Painting and Reality» вышла в Нью-Йорке в 1957 г. Настоящий труд не следует рассматривать как ее перевод. Это, скорее, французская версия, написанная в том же духе, но по характеру своему совершенно самостоятельная; вместе с тем, несмотря на необходимые сокращения, дополнения, исправления, теоретическая суть книги осталась неизменной.

Ни в английском, ни во французском вариантах книга не является философским введением в живопись; напротив, это, скорее, «живописное введение» в философию. Мы не задавались целью учить художников их искусству: только они им и владеют. Мы лишь стремились философствовать, основываясь на определенной категории фактов — картинах, и приходя к выводам философского порядка. Мы обращались также к тем литературным текстам, которые оставили нам многие художники, и в первую очередь — к «Дневнику» Эжена Делакруа.

Выдвигаемые нами философские позиции были впервые изложены в статье «Искусство и метафизика», опубликованной в 1915 г. в «Revue de Metaphysique et de Morale». О последовательности либо непоследовательности автора, о связях или различиях между книгой и статьей судить скорее историку идей, чем самому философу, которому его собственное мышление обычно представляется последовательным, в то время как историку там, где отсутствует непоследовательность, почти нечего и сказать. У философии же, при всех ее претензиях, выбор невелик: либо ее предают скорому и глубокому забвению, либо она сама добровольно сдается на милость переменчивой истории. Мудрость состоит в том, чтобы как можно раньше предоставить философию ее собственной судьбе.

Жильсон Этьен - Живопись и реальность

пер. с франц. Н.Б. Маньковская

М.: Центр гумамм тарных инициатив, 2024, 368 с.

Серия «Lumen culturae»

ISBN 978-5-98712-386-7

Жильсон Этьен - Живопись и реальность - Содержание

Предисловие

Глава первая. Существование

I. Физическое существование

II. Художественное и эстетическое существование

III. Существование и присутствие

Глава вторая. Единичность

I. Материальная причина

II. Единичность и подлинность

III. Единичность и особенность

IV. Жизнь и смерть картин

Глава третья. Искусство и сущее

I. Специфика пластических искусств

II. Ничто и творчество

III. Мир качества

Глава четвертая. Онтогенез картины

I. Форма и сюжет

II. Зачаточные формы и возможные формы а) Об эстетическом теоретизировании б) Эмбриогения картины в) Жизнь и смерть форм



Глава пятая. Живопись и ее объект

I. Живопись и красота

II. Картины и картинки

III. Живописный лабиринт

Глава шестая. Живопись и Слово

I. Язык и эстетический опыт

II. Художники и говорящий мир

III. Удовольствие от живописи

IV. Живопись и метафизика

Библиография

Примечания переводчика

Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская