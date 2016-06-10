Журнал Логос 4 (67) 2008 г. - 10 с.

Перевод с английского Артема Смирнова

Рене Жирар - Насилие и религия: причина или следствие? - Современный отход от насилия



Ненасильственная сторона библейского вдохновения проявляется в долгосрочном историческом развитии наших западных обществ. В некоторых важных отношениях начиная с позднего Средневековья наш исторический мир двигался в сторону сокращения насилия.

Наш мир отменил рабство и крепостное право. Наше уголовное законодательство стало более гуманным, статус женщин повысился, и мы теперь защищаем детей и стариков. Мы придумали такие вещи, как больницы, бесплатную медицину и разные формы социальной защиты для инвалидов и немощных. И каким бы незначительным ни казалось такое сокращение насилия в сравнении с нашими устремлениями, оно беспрецедентно во всей человеческой истории.

Постепенно наш мир стал лучше видеть произвольные поиски жертвы, и наши социальные, политические и юридические институты предпринимают все больше усилий для того, чтобы избежать этого.



В современном мире забота о жертвах зачастую становится объектом нового миметического соперничества, которое приводит к нелепым перекосам и карикатуризирует все дело. Но, несмотря на это, современная забота о жертвах, которая складывалась на протяжении многих столетий, является важным историческим достижением. Мы постоянно обвиняем себя в преследовании жертв не только в настоящем, но и в прошлом наших стран, наших религиозных и этнических традиций.



Мы переписываем историю с точки зрения жертв. Нам часто удается, повторюсь еще раз, превратить такую заботу в миметическое соперничество, и мы тратим немало времени, швыряя старые трупы друг в друга, снова пытаясь оправдаться при помощи своих ближних, но эти прискорбные факты не должны мешать нам увидеть смысл этих явлений. Хотя в нашем мире меньше насилия, чем в любом другом мире до него, мне не нужно напоминать, что это лишь один из аспектов мира, в котором мы живем. Другой аспект выглядит совершенно иначе: резкий рост насилия и угроз насилия. Две противоположные тенденции развивались одновременно на протяжении многих столетий, и разрыв между ними постоянно растет. Наш мир одновременно спасает больше жертв, чем любой мир до него, создавая при этом больше жертв, чем любой мир до него. XX век был отмечен не только самыми масштабными войнами в человеческой истории, но и концлагерями, геноцидами и ядерным оружием. И каждый день перед нами появляются новые и все более пугающие угрозы, вроде возможности того, что наше самое страшное оружие попадет в руки террористов, готовых умереть только за тем, чтобы унести жизни как можно большего числа невинных людей.



Как эти два аспекта могут одновременно сочетаться друг с другом в нашем мире? Не служит ли это приговором библейской традиции, которая оказалась неспособной установить мир среди нас? Не происходит ли это потому, что даже самые внешне мирные религии в конце концов приводят к насилию? Многие отвечают на это решительным «да», не замечая или даже не подозревая о том, что все сказанное нами ранее о жертвоприношении и жертвенных ценностях в полной мере применимо и к нашему обществу.