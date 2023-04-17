Жития византийских святых» принадлежат к памятникам мирового значения. Распространившись по всему восточному и западному христианскому миру, они обогатили литературыпреемницы и оказали влияние на ход их развития. Особенно велика была роль византийских житий в славянских странах, в частности в Древней Руси и в России нового времени: их прилежно переводили русские агиографы и использовали в своем творчестве многие русские писатели. Помимо культурно-исторической роли житийных текстов, в наше смутное время оживает и приобретает великую ценность их первоначальное назначение — давать образцы жизненного поведения и высоких духовных чувств.

Предпочтение при отборе текстов оказывалось памятникам народного стиля, где абстрактной дидактики меньше, сюжеты занимательнее и отсутствует слишком, на сегодняшний вкус, громкая риторика. Подчас нельзя было предложить переводы примечательных и даже первостепенных образцов этого стиля из-за слишком большого объема текстов (Жития Антония Великого, например, принадлежа щего перу Афанасия Александрийского, или Жития Андрея Юродивого), отсутствия публикаций (старшая версия жития Василия Нового) или их недоступности. Несмотря на неизбежную субъективность антологической компоновки, мы надеемся, что у читателя все же составится представление о византийской агиографии, не искажающее ее под линного облика.

Работу над «Житиями византийских святых» неизменно сопровождали поддержка и интерес моего покойного друга А. Н. Егунова, замечательного филолога и переводчика, о котором я вспоминаю с чувством глубокого почтения, благодарности и любви. Я рада, что и в этой книге, литературную редакцию которой он должен был осуществить, я еще успела воспользоваться советами А. Н. Егунова — его рукой отредактированы Раскаяние Пелагии, Житие Симеона Столпника и № 22, 34 и 70 «Лавсаика» Палладия. В беседах с А Н. Егуновым для меня также определилось решение многих трудностей, неизбежно возникающих у переводчика текстов, не имеющих традиции литературной передачи на русский язык. Д. С. Лихачеву я глубоко благодарна за неизменное попечение об этой книге от первых неопределенных замыслов до окончательного ее завершения.

Жития византийских святых

Пер. с нем.— СПб.: Издательство «Terra Fantastica» Издательского Дома «Корпус», 1995.— 544 с. с илл

ISBN 5-7921-0051-9

Жития византийских святых - Содержание

Софья Полякова. Византийские жития как литературное явление

От переводчика

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА

ПАЛЛАДИЙ. «ЛАВСАИК»

РАСКАЯНИЕ СВЯТОЙ ПЕЛАГИИ

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ БЛАЖЕННОГО СИМЕОНА СТОЛПНИКА

ЖИЗНЬ, ДЕЯНИЯ И ПРЕДИВНОЕ СКАЗАНИЕ О СВЯТОМ ОТЦЕ НАШЕМ МАКАРИИ РИМСКОМ, ПОСЕЛИВШЕМСЯ У КРАЙНИХ ПРЕДЕЛОВ ЗЕМЛИ, НИКЕМ НЕ ОБИТАЕМЫХ. БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДЬ

ИОАНН МОСХ. «ЛУГ ДУХОВНЫЙ»

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ АВВЫ СИМЕОНА, ЮРОДИВОГО ХРИСТА РАДИ, ЗАПИСАННЫЕ ЛЕОНТИЕМ, ЕПИСКОПОМ НЕАПОЛЯ КРИТСКОГО

ЖИТИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ, БЫВШЕЙ БЛУДНИЦЫ, ЧЕСТНО ПОДВИЗАВШЕЙСЯ В ИОРДАНСКОЙ ПУСТЫНЕ

ПРЕИСПОЛНЕННАЯ ВЕЛИКОГО НАЗИДАНИЯ ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И ДЕЯНИЯХ БЛАЖЕННОГО И ПРАВЕДНОГО ФИЛАРЕТА МИЛОСТИВОГО

ЖИЗНЬ, ДЕЯНИЯ И ПОДВИГИ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО И ИСПОВЕДНИКА МИХАИЛА, ПРЕСВИТЕРА И СИНКЕЛЛА ГРАДА ИЕРУСАЛИМА

СИМЕОН МЕТАФРАСТ. ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ

ЖИТИЕ И ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ АЛЕКСИЯ. БЛАГОСЛОВИ, ОТЕЦ

ЛЕГЕНДЫ О ЧУДОТВОРНЬРС ИКОНАХ

ЖИТИЕ МАРИИ АНТИОХИЙСКОЙ

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ МОСХА

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ЕВФРОСИНА-ПОВАРА

ЖИТИЕ И ПРЕДАНИЯ АВВЫ ДАНИИЛА

ЧУДЕСА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО ЕВСТАФИЯ И КРОВНЫХ ЕГО

МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОЙ ЕВГЕНИИ

Примечания

Список основных сокращений