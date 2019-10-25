Об отце Кирилле (Павлове) написано немало. Нет ничего удивительного в том, что скромнейший старец Троице-Сер- гиевой Лавры, тщательно избегавший человеческой славы и почитания, еще при жизни стал героем не только бесчисленных статей и множества публикаций в Интернете, но и нескольких книг. «Не может укрыться город, стоящий на верху горы...»

Как часто бывает, вокруг подобных имен начинает складываться своя мифология, так что церковным историкам еще предстоит кое-что перепроверить: разобраться с вопросом о его участии в обороне «дома Павлова» в Сталинграде, избавить жизнеописание старца от многочисленных биографических мифов, отделить подлинные его высказывания от апокрифических. Мы же ставили перед собой иную задачу.

Большинство авторов обращают внимание не столько на традиционные для подобных повествований случаи прозорливости и исцелений, сколько на личность Батюшки. Его существование само по себе явилось нам как непрестанное чудо — история победы над «уставами естества». Как он смог найти драгоценную жемчужину — веру — в аду Сталинградской битвы? Как стяжал молитвенную тишину и ясность, исполняя хлопотное и многозаботливое послушание казначея большого монастыря? Как, находясь недвижимым на одре болезни, служил для многих тысяч людей источником утешения и надежды? Его жизнь — непрестанное чудо, и о жизни «всероссийского духовника» как непрестанном чуде рождения нового человека во Христе наш рассказ.

Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова)

Издательство Эксмо, 2019г. - 352 с. - (Православная библиотека). ISBN 978-5-04-102550-2 ISBN 978-5-7429-1305-4 (ПСТГУ) Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова) - Содержание Священник Димитрий Трибушный Уроки настоящей жизни

Архимандрит Кирилл (Павлов) в свидетельствах современиков

Из наставлений архимандрита Кирилла «Хочешь быть свободным во Христе - откажись от себя» Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова) - Священник Димитрий Трибушный Уроки настоящей жизни