Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова)
Об отце Кирилле (Павлове) написано немало. Нет ничего удивительного в том, что скромнейший старец Троице-Сер- гиевой Лавры, тщательно избегавший человеческой славы и почитания, еще при жизни стал героем не только бесчисленных статей и множества публикаций в Интернете, но и нескольких книг. «Не может укрыться город, стоящий на верху горы...»
Как часто бывает, вокруг подобных имен начинает складываться своя мифология, так что церковным историкам еще предстоит кое-что перепроверить: разобраться с вопросом о его участии в обороне «дома Павлова» в Сталинграде, избавить жизнеописание старца от многочисленных биографических мифов, отделить подлинные его высказывания от апокрифических. Мы же ставили перед собой иную задачу.
Большинство авторов обращают внимание не столько на традиционные для подобных повествований случаи прозорливости и исцелений, сколько на личность Батюшки. Его существование само по себе явилось нам как непрестанное чудо — история победы над «уставами естества». Как он смог найти драгоценную жемчужину — веру — в аду Сталинградской битвы? Как стяжал молитвенную тишину и ясность, исполняя хлопотное и многозаботливое послушание казначея большого монастыря? Как, находясь недвижимым на одре болезни, служил для многих тысяч людей источником утешения и надежды?
Его жизнь — непрестанное чудо, и о жизни «всероссийского духовника» как непрестанном чуде рождения нового человека во Христе наш рассказ.
Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова)
Издательство Эксмо, 2019г. - 352 с. - (Православная библиотека).
ISBN 978-5-04-102550-2
ISBN 978-5-7429-1305-4 (ПСТГУ)
Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова) - Содержание
- Священник Димитрий Трибушный Уроки настоящей жизни
- Архимандрит Кирилл (Павлов) в свидетельствах современиков
- Из наставлений архимандрита Кирилла «Хочешь быть свободным во Христе - откажись от себя»
Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова) - Священник Димитрий Трибушный Уроки настоящей жизни
В чем особенность духовничества архимандрита Кирилла? В удивительном сочетании отеческой любви и пастырской строгости, сыновнего дерзновения и трезвости опытного подвижника. В верности царскому святоотеческому пути — пути золотой середины. Эти черты отличают великую духовную школу преподобного Сергия Радонежского. Принимая человека под духовное руководство, старец открывал свое сердце для всех его радостей и страданий. Он на самом деле переживал чужую жизнь, как свою.
«Давать советы — дело всегда очень рискованное, — говорил в Слове на отпевании старца Патриарх Кирилл. — Иногда люди приходят к духовнику и спрашивают о том, что человек по своей ограниченности знать не может. Некоторые духовники принимают на себя огромный риск, давая советы от своего собственного разумения. Отец Кирилл был духовником, который давал советы не от разумения, а от своего духовного опыта. Бывали случаи, когда он вообще никаких советов не давал. Но люди тянулись к нему, потому что чувствовали его духовную силу, ибо духовниче- ство есть не только подвиг трезвого духовного размышления, но и молитвенный подвиг. Отец Кирилл многим священнослужителям явил пример такого духовничества — подлинного духовного руководства теми, кто готов принимать это вождение со стороны духовника».
«Подлинно евангельская простота, кротость и смирение, — пишет о старце митрополит Иларион (Алфеев), — вот те качества, которые отличали отца Кирилла. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко, — говорит Спаситель (Мф. 11:28-30). Эти слова вспоминаются, когда думаешь об отце Кирилле. Он был кроток и смирен сердцем, и рядом с ним души тысяч людей обретали тот внутренний покой, которого так не хватает современному человеку. <... >
Отец Кирилл был человеком богоподобным и христоподобным. Он достиг цели христианской жизни, о которой преподобный Серафим Саровский говорил, что она есть стяжание Духа Святого. И слова преподобного: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся» — в полной мере применимы к почившему старцу. <... >
На богословском языке состояние человека, достигшего высших ступеней духовного совершенства, называется оббжением. Что такое обожение? Это не такое состояние, когда человек лишается своих человеческих свойств или качеств. Наоборот, обожение — это наивысшая полнота человечности, когда человек осуществляет свое главное призвание и, соединяясь с Богом, становится таким, каким Бог хочет видеть всякого человека.
Человек обоженный — это тот, чьи слова, действия, взгляд, жесты пронизаны Богом, тот, кто настолько открыт к присутствию Бога, что Бог через него воздействует на людей, говорит с ними, объявляет им Свою волю.
Таким был отец Кирилл. Для двух или трех поколений церковных людей он стал выразителем воли Божией и проводником той Божественной любви, о которой Господь сказал: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34). Этой любви у отца Кирилла хватало на всех — священнослужителей, монашествующих и мирян, мужчин и женщин, молодых и старых, здоровых и больных».
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