После вознесения Христа Его учение начало постепенно распространятся по всему миру. Это стало возможным благодаря усердию и вере последователей Господа — Его апостолов и учеников. Своей проповедью они привели к Богу многие народы, созидая Церковь Христову. Велики подвиги св. апостолов, трудившихся для распространения веры Христовой. Велика их заслуга для всего мира, через них озаренного спасительным светом Евангелия.

Жизнь и труды апостолов Киев : Типография Киево-Печерской Лавры, 2012. — 488 с. В самое короткое время благовестив св. апостолов прошло от края до края всю вселенную и покорило ее Христу.Эта книга рассказывает о них — благовестителях и просветителях мира, а также о людях, которые понесли их труды в другие времена — о равноапостольных мужах и женах.

Жизнь и труды апостолов - Содержание

I. Жизнь и труды двенадцати апостолов Христовых

I Избрание двенадцати апостолов

II Св. первоверховный апостол Петр

III Св. апостол Андрей Первозванный

IV Св. апостол Иаков Зеведеев

V Св. апостол и евангелист Иоанн Богослов

VI Св. апостол Фипипп

VII Св. апостол Варфоломей

VIII Св. апостол и евангелист Матфей

IX Св. апостол Фома

X Св. апостол Иаков Алфеев

XI Св. апостол Симон Зипот

XII Св. апостол Иуда Иаковлев

XIII Св. апостол Матфий

XIV Св. первоверховный апостол Павел

II. Жизнь, труды и страдания семидесяти апостолов Христовых

Предварительные сведения о 70 ~ти апостолах

Св. апостол Иаков, брат Господень по плоти

Св. апостол и евангелист Марк

Св. евангелист Лука

Св. Клеопа

Св. священномученик Симеон, епископ Иерусалимский, сродник Господень по плоти

Св. апостол Варнава

Св. апостол Иосия

Св. апостол Фаддей

Св. апостол Анания0

Св. Стефан, первомученик и архидиакон

Св. апостол Филипп, один из семи диаконов

Свв. Прохор, Никанор, Тихон и Пармен диаконы

Св. апостол Тимофей

Св. Тит

Св. Филимон

Св. Онисим

Св. Епафрас

Св. Архипп

Св. Сила

Св. Силуан

Св. Крискент

Св. Крисп

Св. Епенет

Св. Андроник

Св. Стахий

Св. Амплий

Св. Урбан

Св. Наркисс

Св. Апеллий

Св. Аристовул

Св. Иродион

Св. Агав

Св. Руф

Св. Асинкрит

Св. Флегонт

Св. Ярм

Св. Патров

Св. Ермий

Св. Лин

Св. Гаий

Св. Филолог

Св. Лукий

Св. Иасон

Св. Сосипатр

Св. Олимп

Св. Терций

Св. Эраст

Св. Кварт

Св. Евод

Св. Онисифор

Св. священномученик Климент, папа Римский

Св. Сосфен

Св. Аполлос

Св. Тихик

Св. Епафродит

Св. Карп

Св. Кодрат

Св. Марк, именуемый Иоанном

Св. Зина

Свв. Аристарх, Пуд и Трофим

Св. Артема

Св. Акила

Свв. Фортунат и Ахаик

Св. Дионисий Ареопагит

Св. Симеон, именуемый Нигер

III.Труды и подвиги равноапостольных мужей и жен современных апостолам

Равноапостольные мужи и жены. Введение

Св. Лазарь четверодневный и сестры его Марфа и Мария

Св. Иосиф из Аримафеи

Св. Никодим

Свв. Гамалиил и сын его Авив

Св. Закхей

Св. Корнилий сотник

Св. Лонгин сотник

Св. священномученик Игнатий Богоносец

Св. священномученик Поликарп, епископ Смирнский

Св. священномученик Иерофей, епископ Афинский

Св. Вукол, епископ Смирнский

Св. Кирилл, епископ Катанский

Св. священномученик Антипа Пергамский

Св. Артемон, епископ Селевкии Писидийской

Св. апостол Алфей и дети его мученики Аверкий и Елена

Св. Панкратий Тавроменийский

Свв. священномученики Маркелл, епископ Сикилийский, и Филагрий, епископ Кипрский

Св. священномученик Лукиан и с ним священномученики Максиан и Иулиан

Св. равноапостольный Аверкий Иерапольский

Св. Иулиан Кеноманийский

Св. священномученик Аполлинарий, епископ Равеннский

Св. священномученик Евтихий

Свв. мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий

Св. Маркиан, епископ Сиракузский

Свв. мученики Никандр, епископ Мирский, и Ермий пресвитер

Св. Фульвиан, князь Эфиопский

Богоматерь как насадительница веры Христовой

IV. Современные апостолам равноапостольные жены

I. Мироносицы

Св. Мария Магдалина

Саломия

Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова

Мария Клеопова

Сусанна

Мария, мать Иакова меньшего и Иосии

II. Равноапостольные жены

Св. Мариамна, сестра апостола Филиппа

Св. Фотина мученица

Св. Иуния, помощница апостола Андроника

Св. равноапостольная первомученица Фекла

Св. и славная великомученица Ирина

Сыв. мученицы Зинаида и Филонилла

Святая Фива

Св. мученица Ермиония, дочь апостола Филиппа

Св. мученица Севастиана, ученица апостола Павла

Преподобные Ксанфиппа и Поликсения, ученицы апостольские

Св. Апфия

Свв. Василиса и Анастасия мученицы, римлянки

Св. Прискилла

Св. Конкордия или Перепетуя

Св. Клавдия Прокула

V. Равноапостольные мужи и жены времен последующих

Св. праведная великая княгиня Ольга, нареченная во вв, крещении Еленой

Св. равноапостольный князь Владимир

Св. равноапостольная Нина, просветительница Грузии

Св. священномученик Григорий, просветитель Армении

Св. Фрументий, просветитель Абиссинии

Св. равноапостольный князь Константин

Св. равноапостольная царица Елена

Свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские

Св. Стефан, епископ Пермский

Заключение

