МакГрегор - Жизнь в святости

Бог сказал: «...будьте святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1:16), и мы должны стремиться к этому, если хотим угодить Ему. Цель этого курса — научить вас основам христианской жизни. Эти принципы мы находим в Слове Божьем. Надеемся, что предлагаемый учебник станет руководством для вашей жизни.

Этот учебный курс глубоко практичен. Его задачей является углубление духовной жизни изучающих его, обретение жизни в святости на практике. Он написан, чтобы по благословению Божьему жизнь многих из Его последователей была подобна жизни Христа. Предмет этого курса от начала и до конца — жизнь в святости.

Что такое жизнь в святости? Если мы внимательно будем читать Слово Божье, то найдем много примеров такой жизни. Это хождение с Богом (Быт. 5:24); это пребывание во Христе (Ин. 15:4); это хождение во Христе; укоренение и утверждение в Нем. Это жизнь сораспятия (Гал. 2:19), и в то же время это жизнь воскресения (Кол. 3:1). Это сокрытая жизнь (Кол. 3:3), но и жизнь, ясно видимая, узнаваемая и читаемая всеми человеками (2 Кор. 3:2). Это жизнь, прожитая в любви Божьей (Иуд. 21), и жизнь, прожитая в вере в Господа Иисуса Христа (Гал. 2:20). Это особая жизнь в Духе, которая поступает по Духу (Гал. 5:25), водима Духом (Гал. 5:18) и утверждена Духом (Еф. 3:16). Это также жизнь, в которой молитвы смиренных верующих получают ответ; жизнь, в которой верующий совершенствуется во всяком добром деле к исполнению воли Божьей (Евр. 13:20, 21). Это жизнь, в которой верующий полностью освящается, а весь дух его, душа и тело сохраняются без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5:23). Более того, это жизнь активного служения, в которой все мы соработники Христа (2 Кор. 6:1); свидетели Ему до края земли (Деян. 1:8). Любовь Христа понуждает нас отвергнуть себя (Мк. 8:34) и жить для Него, умершего и воскресшего (2 Кор. 5:15). Это и есть жизнь в святости, как о ней сказано на страницах Слова Божьего. В этом учебном курсе сделана попытка описать путь, ведущий к такой жизни.

Жизнь в святости (по книге Г.Х.К. МкГрегора)

Заочная школа Библейской миссии. — Кишинев, 2011. — 64 с.

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