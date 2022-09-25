Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях

Несколько лет назад мы с Олегом Кутаревым приняли решение обратиться к истории балтийских славян, с которыми связана значительная часть сохранившихся сведений о языческой религии наших предков [Топоров, с. 206], а также по истории формирования древнерусской народности [Седов, 1982, с. 66] и славяно-германскому противостоянию [Павинский, 1871; Первольф, 1876]. При этом, несмотря на свою важность, источники по истории этого региона в отечественной науке представлены довольно скудно, а последняя специальная монография относится и вовсе лишь к концу XIX в. [Котляревский, 1874]. Более того, иногда кажется, что для некоторых коллег сегодня эта тема является едва ли не одиозной.

История этого региона была близка нам обоим: Олег — специалист по славянскому язычеству, а я незадолго перед этим закончил перевод одного из важных источников по данной теме — «Деяний данов» Саксона Грамматика. Наша работа заняла более четырёх лет, за которые мы смогли перевести и подготовить к публикации большой объём сведений, ранее практически отсутствовавших в научном обороте русскоязычных историков.

В силу обилия и разноплановости материала его публикацию было решено разделить на несколько частей, и в настоящий том выделить источники, связанные с деятельностью известного немецкого миссионера и дипломата Оттона Бамбергского, который играл заметную роль в истории Польши, Чехии, Германии и Италии, но более всего прославился своим участием в крещении Поморья в 20-е гг. XII в.

Обширная литературная традиция о нём включает три основных жития и несколько сочинений меньшего масштаба. Существующие переводы этих источников на русский язык крайне фрагментарны, а содержащиеся в них сведения используются, как правило, при рассмотрении весьма ограниченного числа тем,

торые практически исчерпываются язычеством славян [Назаренко, 2009, с. 307], институтами их власти [Лукин, с. 66 и сл.], а также некоторыми аспектами польско-русских отношений [Стефанович, с. 62 и сл.]. Представляется, что наша работа позволит исследователям существенно расширить свои представления о предмете, лучше понять происхождение имеющихся в нашем распоряжении сведений, а также степень их достоверности.

Кроме того, хорошая сохранность источников об Оттоне даёт уникальную возможность проследить развитие агиографической традиции о нём с момента её зарождения в виде появившихся ещё при жизни епископа небольших заметок до вполне зрелых и законченных форм, каким стало, например, сочинение Херборда. Полагаем, что это обстоятельство может стать источником для ценных наблюдений и сопоставлений, способных заинтересовать самые широкие круги историков Древней Руси, чья источниковая база, увы, сохранилась не так хорошо. Дополнительно к этому в Приложениях приводится перевод четырёх документов, включая три грамоты по истории Поморского епископства, которые позволяют лучше понять политическую подоплёку и контекст миссии Оттона, отразившиеся в агиографической традиции в силу специфики жанра недостаточно ясно. Издание снабжено обширным критическим аппаратом, который помимо детального исследования-монографии О. В. Кута- рева, подробных литературных и исторических комментариев включает в себя карты, регесты Оттона Бамбергского, именной указатель, а также указатели литературных параллелей и параллельных сюжетов рассматриваемых источников. Кроме того, в отдельном Приложении публикуется моя небольшая работа «О роли норвежских ругов в образовании Древнерусского государства», в которой я привожу свои соображения по ранней истории Руси, в частности, о происхождении киевских князей и международном контексте так называемого «призвания варягов».

Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях пер. с лат., исслед. и комменТ. А. С. Досаева и О. В. Кутарева. Санкт- Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2021. - 912 с., 16 с. [цв. вкл.]. ISBN 978-5-86007-970-0

Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях - Содержание