Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях
Несколько лет назад мы с Олегом Кутаревым приняли решение обратиться к истории балтийских славян, с которыми связана значительная часть сохранившихся сведений о языческой религии наших предков [Топоров, с. 206], а также по истории формирования древнерусской народности [Седов, 1982, с. 66] и славяно-германскому противостоянию [Павинский, 1871; Первольф, 1876]. При этом, несмотря на свою важность, источники по истории этого региона в отечественной науке представлены довольно скудно, а последняя специальная монография относится и вовсе лишь к концу XIX в. [Котляревский, 1874]. Более того, иногда кажется, что для некоторых коллег сегодня эта тема является едва ли не одиозной.
История этого региона была близка нам обоим: Олег — специалист по славянскому язычеству, а я незадолго перед этим закончил перевод одного из важных источников по данной теме — «Деяний данов» Саксона Грамматика. Наша работа заняла более четырёх лет, за которые мы смогли перевести и подготовить к публикации большой объём сведений, ранее практически отсутствовавших в научном обороте русскоязычных историков.
В силу обилия и разноплановости материала его публикацию было решено разделить на несколько частей, и в настоящий том выделить источники, связанные с деятельностью известного немецкого миссионера и дипломата Оттона Бамбергского, который играл заметную роль в истории Польши, Чехии, Германии и Италии, но более всего прославился своим участием в крещении Поморья в 20-е гг. XII в.
Обширная литературная традиция о нём включает три основных жития и несколько сочинений меньшего масштаба. Существующие переводы этих источников на русский язык крайне фрагментарны, а содержащиеся в них сведения используются, как правило, при рассмотрении весьма ограниченного числа тем,
торые практически исчерпываются язычеством славян [Назаренко, 2009, с. 307], институтами их власти [Лукин, с. 66 и сл.], а также некоторыми аспектами польско-русских отношений [Стефанович, с. 62 и сл.]. Представляется, что наша работа позволит исследователям существенно расширить свои представления о предмете, лучше понять происхождение имеющихся в нашем распоряжении сведений, а также степень их достоверности.
Кроме того, хорошая сохранность источников об Оттоне даёт уникальную возможность проследить развитие агиографической традиции о нём с момента её зарождения в виде появившихся ещё при жизни епископа небольших заметок до вполне зрелых и законченных форм, каким стало, например, сочинение Херборда. Полагаем, что это обстоятельство может стать источником для ценных наблюдений и сопоставлений, способных заинтересовать самые широкие круги историков Древней Руси, чья источниковая база, увы, сохранилась не так хорошо.
Дополнительно к этому в Приложениях приводится перевод четырёх документов, включая три грамоты по истории Поморского епископства, которые позволяют лучше понять политическую подоплёку и контекст миссии Оттона, отразившиеся в агиографической традиции в силу специфики жанра недостаточно ясно.
Издание снабжено обширным критическим аппаратом, который помимо детального исследования-монографии О. В. Кута- рева, подробных литературных и исторических комментариев включает в себя карты, регесты Оттона Бамбергского, именной указатель, а также указатели литературных параллелей и параллельных сюжетов рассматриваемых источников.
Кроме того, в отдельном Приложении публикуется моя небольшая работа «О роли норвежских ругов в образовании Древнерусского государства», в которой я привожу свои соображения по ранней истории Руси, в частности, о происхождении киевских князей и международном контексте так называемого «призвания варягов».
Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях
пер. с лат., исслед. и комменТ. А. С. Досаева и О. В. Кутарева.
Санкт- Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2021. - 912 с., 16 с. [цв. вкл.].
ISBN 978-5-86007-970-0
Жизнеописание Оттона Бамбергского в церковных сочинениях и преданиях - Содержание
Введение
О принципах работы с настоящим изданием
- 1. Грамота Михельсбергского аббата Хермана
- 2. Бамбергский Аноним. Рассказ о благочестивых делах Бамбергского епископа Оттона
- 3. Прюфенингский Аноним. Житие Бамбергского епископа Оттона
- 4. Эбон Михельсбергский. Житие Бамбергского епископа Оттона
- 5. Херборд Михельсбергский. Диалог о житии Оттона епископа Бамбергского
- 6. Похвала Бамбергскому епископу и апостолу Померанов благочестивому Оттону
- 7. Рассказ о чудесах и канонизации святого Оттона Бамбергского
- 8. Рассказ о чудесах святого Оттона Бамбергского
Приложение 1. Грамота папы Иннокентия II от 3 июня 1133 г
Приложение 2. Грамота императора Лотаря III от 16 августа 1136 г
Приложение 3. Грамота папы Иннокентия II от 14 октября 1140 г
Приложение 4. Отрывок неизвестного автора о нравах Поморян
Кутарев О. В. Жития св. Оттона Бамбергского как источник по средневековой культуре
- § 1. Средневековая христианизация Европы и её творцы
- § 2. Жизнь Оттона и его деятельность в епископстве Бамберга
- § 3. Поморяне и Поморье до поездок Оттона
- § 4. Первая поездка Оттона в Поморье (май 1124 — март 1125 г.)
- § 5. Вторая поездка Оттона в Поморье (апрель — декабрь 1128 г.)
- § 6. Тенденции истории поморян от крещения до гибели народа
- § 7. Жития Оттона и их авторы
- § 8. История открытия основных житий
- § 9. Русскоязычная историография об Оттоне Бамбергском и его житиях
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§ 10. Значение житий Оттона и об их данном издании
- Досаев А. С. О роли норвежских ругов в образовании древнерусского государства
- 1. Сокращения и условные обозначения
- 2. Регесты Оттона Бамбергского
- 3. Параллельные сюжеты в источниках об Оттоне Бамбергском
- 4. Указатель цитат и литературных параллелелей
- 5. Указатель личных имён и географических названий
Перечень использованных источников и исследовательской литературы
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