Иверия (Грузия) после того, как озарилась светом Евангельской проповеди от самого апостола Андрея и св. Нины, до сего времени тщательно и свято хранит данное ей Богом сокровище. Подобно небу, блистающему мириадами звезд, она просияла целым сонмом святых угодников Божиих, которые, свидетельствуя о чистоте ее веры, служат ей несомненным залогом спасения.

Церковь Иверская многократно подвергалась притеснениям и претерпевала тяжкие бедствия. На нее нападали как греки, с целью сделать Грузию своей провинцией для защиты от нападений персов, так и своекорыстное папство с запада, старавшееся всеми возможными средствами подчинить святую Церковь Иверскую своему престолу.

Защитой чистоты Православия в Иверии были пастыри и учители, украшенные христианскими добродетелями, а перед врагами иноверными христиане отстаивали свои права, претерпевая все возможные мучения, страдания и, наконец, смерть. Кровожадные деспоты Востока: Тамерлан, Чингисхан и другие, потом магометанские государи, от окаянного Мурвана Глухого до шаха Аббаса, и, наконец, турки—беспощадно терзали Церковь Христову.

Но благое Промышление Божие хранило и хранит святую Иверию от окончательной погибели, врагам ее не удалось исполнить свои преступные замыслы, разбившиеся в прах пред стойкостью ее героев-мучеников и героинь-мучениц.

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - 1

Москва, 1994г. стр. 180

ISBN-5-85134 -002-3

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - Содержание

Предисловие..

Житие и подвиги святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии

Житие преподобного Иоанна Зедазнийского чудотворца, начальника сирийских отцов

Житие преподобного Шио Мгвимского чудотворца, покровителя Грузинского царства

Житие преподобного Давида Гареджийского чудотворца, основателя Грузинской Фиваиды

Страдание святой славной мученицы царицы Ранской Шушаники

Страдание и подвиги святых славных мучеников Давида и Константина, князей Аргветских

Житие и страдание святого славного мученика Або Тифлисского

Жизнеописание святых Грузинской Церкви - Предисловие

Сведения о трудах и подвигах святых людей, положивших начало христианства в Грузии и содействовавших утверждению и процветанию Грузинской Церкви, мы предоставляем здесь вниманию наших читателей. Сведения эти заимствованы нами из рукописей, находившихся в разных монастырях и храмах Грузии, а также из рукописей преосвященнейшего Исидора, митрополита Санкт-Петербургского, Его Светлости князя Грузинского Иоанна Григорьевича и из брошюрок Иосселиани. Недоступность для большинства читателей этих рукописей по самому месту их хранения и по языку побудила нас заняться изложением указанных сведений на русском языке. Как известно, есть немало русских, которые очень хотели бы ознакомиться с житиями святых основателей и учителей благочестия Грузинской Церкви, и только вышеуказанные обстоятельства лишают этих людей возможности удовлетворить их благочестивое желание. Если эта книга устранит ушмянутые препятствия и предоставит всем желающим возможность узнать историю Грузинской Церкви, то труд мой будет вполне вознагражден.

При сем считаю нужным сделать выписку из одной грузинской летописи об основании христианской Церкви в Грузии святым апостолом Андреем. На страницах 41-46 летописи Грузии "Картлис Цховреба"* мы находим следующее повествование.

По вознесении Господа апостолы, будучи вместе с Материю Спасителя Иисуса в Сионской Горнице, где ожидали пришествия Утешителя, бросили жребий: куда кому идти с проповедью слова Божия. Тогда Преблагословенная Богоматерь сказала апостолам: "Не хочу и Я оставаться без части, желаю принять вместе с вами жребий, чтобы иметь страну, которую изволит дать Мне Сам Бог" Апостолы со страхом и благоговением бросили жребий, и он пал на Иверию. Владычица с радостью приняла удел Свой и собралась уже идти туда для того, чтобы проповедовать там слово Божие. Однако перед самым выступлением Ее явился Ей Господь Иисус и сказал: "О Матерь Моя, не отвергну жребия Твоего и не оставлю народа Твоего без участия в небесных благах ходатайством Твоим. Но пошли вместо Себя Первозванного Андрея в удел Твой, а с ним — изображение, которое получится от приложения приготовленной на то доски к Твоему лицу. Образ тот будет заменять Тебя и послужит хранителем людей Твоих во веки".

После этого явления Пресвятая призвала к Себе апостола Андрея и сказала ему: 'Чадо Мое Андрее! Очень сокрушаюсь о том, что страна, доставшаяся Мне в удел для проповеди, не просвещена еще учением Сына Моего. Но вот что: когда намеревалась Я идти в Иверию, явился Мне Сам Благий Сын Мой и Бог и велел, чтобы Я вместо Себя отправила туда с Моим образом тебя. Я буду Хранительницей жизни людей той страны и, воздевая о них руки к Сыну Моему, буду испрашивать им от Него помощи во всем". На это апостол отвечал: "Пресвятая воля Благого Сына Твоего и Твоя да будет во веки".

Тогда Пресвятая Богородица потребовала доску, умывши лицо Свое, приложила ее к нему, и на доске остался образ Владычицы с Предвечным Ее Сыном на руках. Она отдала этот образ апостолу и сказала: "Благодать и милость родившегося от Меня Господа да будут помогать и сопутствовать тебе. Я же буду молиться за тебя и за народ Мой". Он пал на землю пред Владычицей и со слезами благодарил Ее.

Вскоре после этого св. Андрей отправился на проповедь слова Божия. Сначала он пошел на север от Палестины, затем повернул несколько на восток, достиг города Трапезунда, находящегося в пределах Мингрелии, после благовествования там Евангелия перешел в пределы Иверии, в землю Дид-Адчары.

Там апостол самоотверженной проповедью и творением чудес обратил множество людей ко Христу и крестил их во имя Святой Троицы. На том самом месте, на котором он поставил икону Божией Матери, открылся целебный источник, текущий даже до сего дня (как говорит составитель грузинской летописи царевич Вахушт, сын царя Вахтанга V). Апостол, поставив новообращенным христианам иереев и диаконов, построив храм в честь Божией Матери и установив порядок церковный, оставил их.

Перед уходом св. Андрея из той земли новообращенные просили его оставить икону Божией Матери в защиту им, но апестол не согласился на таковую просьбу, а велел сделать доску, величиной, как эта икона, и принести ему. Когда доска была готова, он положил ее на икону Божией Матери, и икона полностью изобразилась на доске. Алостол отдал христианам новый образ, который они с радостью приняли и поставили в своей новой церкви. Затем, преподав им мир, св. Андрей отправился в другие земли. Перейдя через гору, называемую горой Железного Креста, и ущелье Одзархийское, он вступил в пределы Самцхе и остановился в селении Заден-гора. Тут апостол сокрушил идолов и благовествовал Христа.

Отсюда наконец отправился он в г. Ацкур, называвшийся в древности Сосангети. Достигнув Ацкура, апостол выбрал один дом близ главного капища города и поселился в нем. В то время там царствовала одна вдова, имевшая единственного сына, которого любила более всего в мире и который был единственным наследником ее царства. К несчастью, сын вдовы скончался незадолго до прихода св. апостола в г. Ацкур.

Когда умерший отрок еще лежал в доме матери, в одну из ночей было дивное знамение. Жители города, увидев с крепести ночью необыкновенный свет над тем местом, где пребывал св. апостол и где находилась икона Бвжией Матери, были поражены страхом и недоумевали о причине подобного чуда. На другой день граждане пришли в дом, где жил св. Андрей, желая получить объяснение виденному ими. Апостол стал учить их вере Христовой и между прочим проповедовал им о воскресении мертвых и о будущей жизни. Он показал им и икону Божией Матери. Граждане возвратились от апостола и немедленно возвестили царице о пришедших странниках и об учении их о воскресении мертвых и жизни будущей. Вдовствующая царица, услышав о таковом учении, несколько утешилась и приказала немедленно привести этих людей к ней. Отправлены были послы за апостолом, который в скором времени явился во дворец.