Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Жуков - История и философия монергизма – Том 1

Жуков - История и философия монергизма – Том 1
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, Theology, History

Первый том исследования Евгения Жукова посвящён пелагианским спорам V века — конфликту, определившему дальнейшее развитие христианского учения о спасении. В центре книги стоит вопрос о соотношении Божественной благодати и человеческой свободы: спасается ли человек незаслуженным даром Бога или собственным усилием воли при содействии благодати.

Автор прослеживает формирование учения о первородном грехе от Тертуллиана до Августина, рассматривает позиции Пелагия, Целестия, Юлиана Экланского и их оппонентов, а также подробно излагает историю антипелагианских соборов. Значительная часть источников впервые становится доступной русскому читателю.

Жуков Евгений – История и философия монергизма – Том 1

Жуков Е. А. История и философия монергизма. Том 1 / Под ред. В. В. Чернова; перевод, проверка и корректировка цитат и исторического материала Д. В. Смирнова. – Автор, 2026. – 168 с.

Жуков Евгений – История и философия монергизма – Содержание

  • Предисловие

  • Богословие

    • Первородный грех

    • Практика крещения младенцев и её значение до пелагианского спора

    • Тертуллиан

    • Ориген

    • Киприан Карфагенский

    • Иларий Пиктавийский

    • Амвросий Медиоланский

    • Амвросиаст

    • Иоанн Златоуст

    • Пелагианская система

    • Августиновская систематизация

    • Благодать и свободная воля

  • Соборы

    • Карфагенский Синод 411 года

    • Диоспольский собор 415 г.

    • Карфагенский и Милевский соборы 416 года

    • Римские синоды 417–418 годов

    • Карфагенский собор 418 г.

    • Эфесский Вселенский Собор 431 г.

    • Оранжский собор 529 г.

    • Трулльский Вселенский собор 692 г.

  • Предопределение

    • Учение о предопределении до Августина

    • Иоанн Златоуст

    • Пелагий

    • Августин

    • Безусловное избрание

    • Пребывание святых

    • Тайна избрания

    • Вывод о предопределении

  • Заключение: логика благодати и неизбежность предопределения

  • Критика Августина

  • История

  • Критика Августина и апология Проспера

  • Проспер и Кассиан

  • Заключение

Views 53
Rating
Added 20.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (2 comments)

A
Avel 15 hours ago
Большое спасибо!
Z
zalservik 19 hours ago
Благодарю.

Related Books

All Books