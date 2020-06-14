Существует немало историй, повествующих об утрате человеком Рая - благодатного места, в котором он находился в присутствии Бога, не зная ни забот, ни хлопот. У суфиев есть притча «Драгоценность», в которой описывается, как мудрый монарх отправил своих детей в далёкие земли на поиски некой Драгоценности, но волшебное действие тех мест заставило их забыть свою цель, забыть себя и перестать узнавать друг друга.

И только благодаря помощи мудрого человека, посланного их отцом, они сумели вернуться назад. Тема возвращения присутствует во многих религиях, и понятие Пути нередко связано именно с ним - с процессом возвращения из мира грёз в царство истинной реальности, в блаженное состояние, прямо к Богу. Тема возвращения к своему истинному состоянию, к истинной природе или истинному «Я» присутствует в большинстве духовных течений.

Даже там, где утверждается, что ничего искать не нужно, всё-таки призывают осознать своё просветлённое сознание, то есть всё-таки повернуть внимание назад, вспять. В этом и заключается послание - вернись, обрати внимание вспять, оторвись от мира и пробудись от сна, который он тебе навеял. И в этом же, собственно говоря, и заключается Путь - в возвращении к тому Высшему, что есть либо прямо в тебе, либо - в иных уровнях Реальности.

В возвращении к Богу. Мы приходим в этот мир благодаря действию Нисходящего Потока Творения, а уходим - через действие Восходящего Потока. О них я написал уже довольно много, и здесь повторяться не буду. Тема возвращения очень проста: умри и воскресни - либо на Страшном Суде, либо в новом теле и новой жизни, неся с собой всю накопившуюся за предыдущие жизни карму.

Смерть каждого из нас обеспечивается законами существования тела и энергиями Восходящего Потока, поэтому через неё мы куда-то, но всё-таки возвращаемся. Другое дело, что вернуться можно по-разному, и разобраться, какая форма возвращения к Источнику лучше или хуже, - не очень-то просто. Если вы атеист и ничего не ждёте от посмертного существования, то возвращаться вам некуда - только исчезнуть в никуда, откуда вы как бы и появились.

Руслан Жуковец – Огонь стремления. Книга о Суфийской работе

Издатель «Амрита-Русь» – 2017 г. / 287 с.

ISBN 978-5-00053-990-3

Руслан Жуковец – Огонь стремления. Книга о Суфийской работе – Содержание

Истина Пути

Беспокойство

Жизнь для компенсации

Невыраженное

Бессознательный выбор

Привычка к пониманию

Утрата смысла

Лаборатория духа

Сужение Пути

Почему люди уходят

Текущая неудовлетворённость

Ненужное знание

Желание ускориться

Феномен намерения

Эгрегоры

Поле Работы

Важность Работы

Свет Сознания

Сила созерцания

Необходимость Мастера

Условие Любви

Огонь стремления

Истина Бога

Руслан Жуковец – Огонь стремления. Книга о Суфийской работе – Феномен намерения

С лёгкой руки Карлоса Кастанеды понятие намерения прочно вошло в обиход современных искателей самого разного толка, а уж для тех, кто занимается магическими и полумагическими практиками, правильное намерение стало чуть ли не главным условием достижения ими своей цели. При этом намерение обычно описывается как некая «реальная сила, которая стоит за желанием». Тут же добавляется, что «это желание, в котором отсутствует привязанность к результату», а в других поясняющих текстах, например, говорится о том, что намерение -«это чётко сформулированное желание того, что мы хотим получить». Очевидно, что авторы видят связь желания с намерением, но толком объяснить, чем же является намерение и почему ему придаётся столь большая важность, сами оказываются не в состоянии.

Пишут ещё, что «намерение - это решимость иметь и готовность действовать». Здесь намерение уже связывается с действием, но откуда возникает его сила, и какую природу она имеет, по-прежнему остаётся непонятным. Также не проясняется вопрос с тем, почему намерение должно выделяться в особую силу, в особое понятие, если всё это сводится к решимости, готовности и чётко сформулированному желанию. Кастанеда описывал намерение как силу, которая движет мирами, как энергию, одну «из самых мощных». Зеланд позаимствовал у него идею намерения, которое, будучи правильно применённым, должно способствовать удовлетворению желаний тех, кто занимается трансерфингом.

И здесь тоже непонятно, откуда же эта энергия берётся и каким образом она в человеке возникает, но при этом именно её нужно использовать для достижения своих целей магическими средствами. Так что же такое намерение и в чём его сила? Намерение возникает как мостик между желанием и действием, которое и должно привести желаемое к осуществлению. Намерение формируется в уме, и основное, что при этом происходит, можно назвать внутренней мобилизацией - когда вся энергия человека подчинена выполнению намеченного действия. То, что называется энергией намерения, - и есть вся доступная человеку энергия (физическая, эфирная и умственная), направленная на осуществление намеченного действия.

Ум собран и сконцентрирован на том, что и как должно быть сделано; все остальные желания, мотивации и чувства перестают иметь значение, а потому в уме наступает ясность. За умом следуют физическое и эфирное тела, и весь человек приходит в состояние сжатой пружины, которая выстреливает в момент осуществления действия. Наиболее ярко состояние намерения проявляет себя в ситуациях, близких к экстремальным, которые в силу своей экстремальности его несколько «пробуждают». Представьте себе ситуацию, когда вы идёте по улице и ввязываетесь в драку, к которой совершенно не готовились. Вам нужно будет время, чтобы привести себя в соответствующее состояние, если вообще вы успеете это сделать.