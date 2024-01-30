Елена Журек – Архетипы в русских сказках

Немало родителей задаются вопросом: как уберечь своих чад неразумных от опасностей этого мира? Как научить их отличать хороших людей от плохих, правду от лжи? Как защитить и при этом не напугать так, чтоб от каждой тени шарахались? И конечно, на эту тему есть немало добрых сказок. Например, «Волк и семеро козлят». Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет — козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят.

Воротится коза, постучится в дверь и запоет:

— Козлятушки, ребятушки!

Отопритеся, отворитеся!

Ваша мать пришла — молока принесла;

Бежит молоко по вымечку,

Из вымечка по копытечку,

Из копытечка во сыру землю!

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко.

«Понятный и простой посыл: слушай маму, малыш, не открывай дверь всяким волкам. Мама Коза — хорошая, Волк — плохой. Умный и послушный Козленок — живой Козленок, глупый и непослушный —рожки да ножки. Вроде бы все просто на первый взгляд — но так ли это?»

В сказке Мама Коза сделала все, чтобы научить своих детушек не открывать двери злодеям. И пароль специальный придумала, и велела только ее голос слушать. И ведь они ее послушались! Сделали все по инструкции, хриплому голосу Волка не поверили. А он, злодей такой, все равно нашел способ полностью подделать мамин чек-лист и проникнуть в дом! Ну как так-то?

Однажды волк подслушал, как поет коза.

Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом:

— Вы, детушки!

Вы, козлятушки!

Отопритеся,

Отворитеся,

Ваша мать пришла,

Молока принесла.

Полны копытцы водицы!

Козлята ему отвечают:

— Слышим, слышим — да не матушкин это голосок! Наша матушка поет тоненьким голосом и не так причитает.

Вот и в реальной жизни у родителей от тревоги за деточек тихо волосы на голове шевелятся и шерсть на загривке дыбом встает. Ну как их защитить?!

И если у детей мир черно-белый и простой: есть хорошее, есть плохое, маму надо слушать, то взрослые знают о мире чуточку больше, он не всегда такой, каким кажется на первый взгляд. И злодеи часто внешне милее и добрее, чем сама доброта. И вот, зная обо всем этом многообразии разных опасностей внешнего мира, как объяснить это детям? Проще научить боятся всего — на всякий случай. Так родители заботливо транслируют свою тревогу еще неокрепшему доверчивому ребенку.

Елена Журек – Архетипы в русских сказках

Москва: Издательство ACT, 2024. — 176 с: [16] ил.

(Архетипы в сказках. Психоразборы).

ISBN 978-5-17-158993-6