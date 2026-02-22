Новый, подготовленный силами преподавателей кафедры филологии МДА и учащихся-магистрантов при кафедре по профилю «Русская духовная словесность» журнал «Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия». Мы с радостью и трепетом перед вашей строгостью представляем его вам. По давней традиции хотелось бы, прежде всего, дать пояснения относительно названия нашего журнала.

Первая его часть подразумевает, что все причастные к деятельности кафедры филологии лица, специализирующиеся в области языкознания, литературоведения и богословия, опираются в своих конкретных исследованиях на опыт отношения к тексту с точки зрения основных и вспомогательных филологических дисциплин. Исследовательские цели в каждом конкретном случае могут быть разными. Однако определяться они должны результатами именно филологической интерпретации текста как феномена словесного творчества. В этом отношении нам интересно всё: история и атрибуция (если автор неизвестен) текста, языковые и стилистические особенности, литературные приёмы, сюжетно-композиционная, идейно-тематическая, художественная специфика, разные — явные и прикровенные — смысловые уровни и ассоциации; авторская — идеологическая, аксиологическая, эстетическая — позиция, связь памятника с культурно-историческим контекстом и литературной традицией, старое и новое в его форме и содержании, его место, роль и значение в литературном процессе, проблемы его восприятия, толкования, актуализации и научного издания.

Вторая часть названия журнала определяет круг наших предметных интересов, но в весьма общих контурах. Действительно, понятие «христианское литературное наследие» подразумевает широчайшее поле источников для обозрения и осмысления. Но приоритетным для нас является всё же изучение письменного и печатного наследия Slavia Ortodoxa и Русской Православной Церкви в виде переводных и оригинальных творений от древности до наших дней, русская светская и духовная литература XVIII–XX вв., церковнославянский, древнерусский и современный русский языки. Конкретно нам интересен дух христианства, точнее дух православного мировидения и мироотношения, объемлющий, пронизывающий и питающий словесное творчество и литературную речь прошлого и настоящего, то именно как, в какой форме, с какой сутью и силой он отразился и отражается в них. При этом мы, разумеется, открыты также для научных материалов по схожей проблематике, связанных с исследованием христианской словесности в иноязычных, не-славяно-русских, культурных традициях, но обусловленных православием как системой ценностей.