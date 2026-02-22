Слово и образ - научный журнал
Новый, подготовленный силами преподавателей кафедры филологии МДА и учащихся-магистрантов при кафедре по профилю «Русская духовная словесность» журнал «Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия». Мы с радостью и трепетом перед вашей строгостью представляем его вам. По давней традиции хотелось бы, прежде всего, дать пояснения относительно названия нашего журнала.
Первая его часть подразумевает, что все причастные к деятельности кафедры филологии лица, специализирующиеся в области языкознания, литературоведения и богословия, опираются в своих конкретных исследованиях на опыт отношения к тексту с точки зрения основных и вспомогательных филологических дисциплин. Исследовательские цели в каждом конкретном случае могут быть разными. Однако определяться они должны результатами именно филологической интерпретации текста как феномена словесного творчества. В этом отношении нам интересно всё: история и атрибуция (если автор неизвестен) текста, языковые и стилистические особенности, литературные приёмы, сюжетно-композиционная, идейно-тематическая, художественная специфика, разные — явные и прикровенные — смысловые уровни и ассоциации; авторская — идеологическая, аксиологическая, эстетическая — позиция, связь памятника с культурно-историческим контекстом и литературной традицией, старое и новое в его форме и содержании, его место, роль и значение в литературном процессе, проблемы его восприятия, толкования, актуализации и научного издания.
Вторая часть названия журнала определяет круг наших предметных интересов, но в весьма общих контурах. Действительно, понятие «христианское литературное наследие» подразумевает широчайшее поле источников для обозрения и осмысления. Но приоритетным для нас является всё же изучение письменного и печатного наследия Slavia Ortodoxa и Русской Православной Церкви в виде переводных и оригинальных творений от древности до наших дней, русская светская и духовная литература XVIII–XX вв., церковнославянский, древнерусский и современный русский языки. Конкретно нам интересен дух христианства, точнее дух православного мировидения и мироотношения, объемлющий, пронизывающий и питающий словесное творчество и литературную речь прошлого и настоящего, то именно как, в какой форме, с какой сутью и силой он отразился и отражается в них. При этом мы, разумеется, открыты также для научных материалов по схожей проблематике, связанных с исследованием христианской словесности в иноязычных, не-славяно-русских, культурных традициях, но обусловленных православием как системой ценностей.
Слово и образ - Вопросы изучения христианского литературного наследия - научный журнал - 2019. - № 1(1)
Издательство Московской духовной академии, 2019. — Т. 1. — № 1. — 144 с.
ISSN 2686-715Х
Слово и образ - Вопросы изучения христианского литературного наследия - научный журнал - 2019. - № 1(1) - Содержания
Вместо предисловия
I. МЕТОДОЛОГИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
- Александр Александрович Волков - Проблемы теории и истории преподавания филологических дисциплин в России
- Светлана Владимировна Бурмистрова - К вопросу о критической рецепции религиозного литературоведения
II. ГЕРМЕНЕВТИКА И ПОЭТИКА ТЕКСТА
- Священник Дмитрий Барицкий - Композиция системы персонажей в контексте экзегезы евангельских зачал
III. ПИСЬМЕННОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ
- Иеромонах Далмат (Юдин) - «Утраченный» сборник XV века из собрания рукописей Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале
- Священник Кирилл Прихотько - Сравнительный анализ состава Успенского и Царского списков июльской части Великих Миней-Четьих святителя Макария и июльской Четьи-Минеи иеромонаха Германа Тулупова
- Александр Юрьевич Семанин - «Аз есмь Андрей, един от Смоленских князей…»: к вопросу о личности святого благоверного князя Андрея Смоленского
IV. ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
- Дьякон Даниил Салищев - Библейский текст в проповедях святителя Филарета (Дроздова) и святителя Григория Богослова: сравнительный анализ
- Евгений Васильевич Часин - К вопросу об атрибуции почерка афонского схимонаха Селевкия (Трофимова)
- Священник Андрей Якубов - Некоторые аспекты методологии исследования дневников
V. РЕЦЕПЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
- Каутс Рут - Христианство в творчестве Бахтина (гл. 1). Перевод на русский язык священника Дмитрия Барицкого
Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия: научный журнал — 2020. — № 1 (2)
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. — № 1 (2). — 172 с.
ISSN 2686-715Х
Список сокращений
Герменевтика и поэтика текста
- Владимир Михайлович Кириллин - Ретроспективно-исторические аналогии в богослужебных текстах, посвящённых святому Владимиру Великому
- Диакон Евгений Фадеев - Сотериологические образы,топосы и символы в гимнографии воскресного Октоиха
Книжность Древней Руси
- Иеромонах Далмат (Юдин) - Неопубликованные материалы и исследования академика Μ. Н. Сперанского, посвященные Ярославскому Часослову (XIII в.)
Духовная литературная традиция Нового и Новейшего времени
- Священник Дмитрий Барицкий - И. С. Тургенев - русский Гамлет (к вопросу об отношении И. С. Тургенева к традиции религиозной веры)
- Священник Даниил Салищев - Роль эпиграфа в проповедях свт. Филарета (Дроздова)
- Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), Священник Алексей Ишков, Наталия Андреевна Егорова, Анна Анатольевна Цветкова - Праздничные послания прп. Амвросия Оптинского: лингвостилистический аспект
- Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), Священник Алексей Ишков, Наталия Андреевна Егорова, Анна Анатольевна Цветкова - Лингвостилистические особенности писем прп. Амвросия Оптинского к частным лицам
Методология языкознания и литературоведения
- Александр Александрович Волков - Риторика в духовном образовании
- Валерия Владимировна Смолененкова - Обращение в ораторских речах современного светского и религиозного дискурса (на материале письменных и устных текстов Президента Российской Федерации В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла)
Слово и образ. Вопросы изучения христианского литературного наследия: научный журнал - № 1 (3) - 2021
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 152 с.
ISSN 2686-715X
Список сокращений
Книжность Древней Руси
- Священник Кирилл Прихотько - Житие преподобного Стефана Махрищского: к вопросу о краткой редакции произведения
- Николай Юрьевич Илюшин - Орфографические особенности списка «Сказания о Колонской иконе Божией Матери» в составе миней Германа Тулупова
- Максим Андреевич Рогозин - История изучения жития прп. Иринарха, затворника Ростовского в первой пол. XIX- нач.ХХ в.
- Дарья Сергеевна Романовская - Опыт религиозно-философской интерпретации Палеи Толковой
Духовная литературная традиция Нового и Новейшего времени
- Священник Андрей Мякушкин - Христианский архетип в творчестве Н. С. Лескова
- Анжелика Геннадьевна Горбатенко - Традиции русской православной культуры в детских и молодежных литературно-художественных изданиях в России кон.XX - нач.ХХ! в.
- Елизавета Сергеевна Зырянова - Каноничность/вариативность в изображении образа прп. Сергия Радонежского в современной детской агиографической литературе
- Сергей Васильевич Красников - Православная Церковь в дневнике М. М. Пришвина (1905-1954)
- Константин Николаевич Малакаев - Лексические разночтения в славянских и русских переводах Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря
- Денис Петрович Муравлёв - «Каждый сам себе царь и верблюд»: державинская традиция в стихотворении И. А. Бродского «24 декабря 1971 года»
- Василий Андреевич Смирнов - Мотив «сила Моя в немощи совершается» в эпистолярном наследии Н. В. Гоголя 1840-х гг.
Методология языкознания и литературоведения
- Священник Николай Калиниченко - Семиотика текста и роль читателя в труде «Шесть прогулок в литературных лесах» Умберто Эко
- Каутс Рут - Христианство в творчестве Бахтина (гл. 1). Перевод с английского М. В. Горбачевой и Е. И. Тереховой
